Guía de recursos para cuidadores familiares en Delaware

Centro de recursos
Cuidar de un ser querido puede ser una de las tareas más importantes y desafiantes que asumirás en toda tu vida. No importa en qué punto de la trayectoria como cuidador te encuentres —ya sea empezando a planificar; cuidando de un familiar en tu hogar, en un centro de cuidados o a distancia; o encargándote de las responsabilidades de cuidar a alguien en la fase final de la vida—, tener a la mano los recursos que necesitas hará más fácil el proceso.
Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.
Llama a la línea gratuita de Recursos para cuidadores familiares de AARP al 877-366-0049 para solicitar una copia de esta guía que se te enviará por correo.
**Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.
Recursos generales
Recursos de salud
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares