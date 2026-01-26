Guía de recursos para cuidadores familiares en Delaware

Cuidar de un ser querido puede ser una de las tareas más importantes y desafiantes que asumirás en toda tu vida. No importa en qué punto de la trayectoria como cuidador te encuentres —ya sea empezando a planificar; cuidando de un familiar en tu hogar, en un centro de cuidados o a distancia; o encargándote de las responsabilidades de cuidar a alguien en la fase final de la vida—, tener a la mano los recursos que necesitas hará más fácil el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Llama a la línea gratuita de Recursos para cuidadores familiares de AARP al 877-366-0049 para solicitar una copia de esta guía que se te enviará por correo.

**Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



Red de Centros de Recursos para Cuidadores (800-233-9074 llamada sin cargo) Ubicaciones en todo Delaware sirven como puntos de acceso a información sobre diversos temas relacionados con la prestación de cuidados. La red incluye Easterseals, bibliotecas y centros para adultos mayores en todo el estado.

Línea de ayuda del 211 de Delaware (2-1-1) Llama al 211 desde cualquier teléfono para obtener ayuda con finanzas, salud, desastres y más.



Recursos de salud