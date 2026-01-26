Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Guía de recursos para cuidadores familiares en Delaware

de

AARP

 
Published 30 de mayo de 2024

Cuidar de un ser querido puede ser una de las tareas más importantes y desafiantes que asumirás en toda tu vida. No importa en qué punto de la trayectoria como cuidador te encuentres —ya sea empezando a planificar; cuidando de un familiar en tu hogar, en un centro de cuidados o a distancia; o encargándote de las responsabilidades de cuidar a alguien en la fase final de la vida—, tener a la mano los recursos que necesitas hará más fácil el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Llama a la línea gratuita de Recursos para cuidadores familiares de AARP al 877-366-0049 para solicitar una copia de esta guía que se te enviará por correo.

**Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • Red de Centros de Recursos para Cuidadores (800-233-9074 llamada sin cargo)
    • Ubicaciones en todo Delaware sirven como puntos de acceso a información sobre diversos temas relacionados con la prestación de cuidados. La red incluye Easterseals, bibliotecas y centros para adultos mayores en todo el estado.  
  • Línea de ayuda del 211 de Delaware (2-1-1)
    • Llama al 211 desde cualquier teléfono para obtener ayuda con finanzas, salud, desastres y más.

Recursos de salud

  • División de Salud Pública de Delaware (302-744-4700)
    • El departamento provee una amplia variedad de recursos de salud sobre la COVID-19, clínicas gratuitas de atención médica, calidad del aire y el agua, preparación para emergencias y más.
  • Food Bank of Delaware (2-1-1)
    • El banco de alimentos ofrece programas de nutrición para adultos mayores, bancos móviles, cajas de comidas y más.
    • Contactos regionales:
      • Newark: 302-292-1305
      • Milford: 302-424-3301

Recursos basados en el hogar y la comunidad

Recursos financieros

  • Benefits QuickLink, de AARP Foundation
    • Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios públicos y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.
  • Stand By Me (2-1-1 | 800-560-3372 llamada gratuita)
    • Esta asociación entre el estado de Delaware y United Way ofrece una variedad de servicios, incluidos el asesoramiento financiero.
    • Recursos legales
    • Sociedad de Asistencia Legal Comunitaria de Delaware
      • La agencia brinda servicios legales gratuitos a los adultos de 60 años o más, a las personas con discapacidades, a quienes viven en la pobreza y otros años o más, a las personas con discapacidades, a quienes viven en la pobreza y otros  
      • Contactos regionales:
        • Condado de New Castle 302-575-0660
        • Condado de Kent County 302-674-8500
        • Condado de Sussex 302-856-0038
    • Recursos laborales y para empleadores
    • Apoyo a los cuidadores en el lugar de trabajo
      • AARP ofrece recursos valiosos para ayudar a los empleadores a crear un lugar de trabajo favorable para los cuidadores.
    • Departamento de Trabajo de Delaware
      • El departamento tiene recursos sobre empleos, capacitación, información sobre el mercado laboral, el desempleo y más.
    • Recursos de transporte
    • Departamento de Transporte de Delaware (DelDot) (800-652-5600 llamada sin cargo| 302-760-2080)
      • (DelDot) ofrece una variedad de información sobre tráfico, paradas de autobuses y rutas, así como mapas interactivos.
    • DART (Administración de Delaware para el Transporte Regional) (800-553-3278 llamada gratuita)
    • Recursos de vivienda
    • Autoridad de vivienda del estado de Delaware (DSHA, Delaware State Housing Authority) (888-363-8808 llamada gratuita)
    • Recursos para grupos específicos
    • Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”
    • Apoyo para cuidadores
    • Community Connections (Conexiones con la comunidad)
    • Compartir es vivir (Create the Good)

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All