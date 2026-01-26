Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Colorado

de

AARP

 
Published 06 de mayo de 2024

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

**Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

 

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado

Colorado 2-1-1

2-1-1 es un servicio confidencial y multilingüe que conecta a las personas con recursos vitales en todo el estado. No importa dónde vivas en Colorado, puedes encontrar información sobre recursos en tu comunidad local. 

Colorado Association of Area Agencies on Aging (Asociación de Colorado de Agencias del Área sobre Envejecimiento) 

Las Agencias del Área sobre Envejecimiento ofrecen programas y servicios creados para ayudar a los consumidores en sus hogares y comunidades. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.    

 

Recursos de salud

State Health Insurance Program (SHIP, Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud) 

SHIP brinda asesoramiento y asistencia individualizada a los beneficiarios de Medicare y sus familias. La agencia puede ayudar con la obtención de beneficios, la presentación de reclamaciones y la explicación de las opciones de atención médica. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

State Medicaid Office Health First Colorado (Oficina estatal de Medicaid) (800-221-3943; presiona 2 para español) 

Medicaid es un programa de atención médica conjunto del Gobierno federal y estatal que paga por el cuidado de salud de personas de bajos ingresos y recursos limitados o insuficientes. A través del programa de exención de Medicaid (Medicaid Waiver), los adultos mayores que reúnen ciertos requisitos para recibir pagos en hogares de ancianos pueden recibir servicios médicos y de apoyo que les permiten continuar viviendo en el hogar. Los servicios de exención previenen o retrasan la admisión en el hogar de ancianos.  

Programa de asistencia con medicamentos recetados — Colorado Drug Card

Colorado Drug Card es un programa gratuito de asistencia con medicamentos recetados disponible para todos los residentes de Colorado. El programa se lanzó para ayudar a los residentes de Colorado que no tienen seguro o están subasegurados a obtener acceso a ahorros significativos en medicamentos recetados en sus farmacias locales. Esta tarjeta no se puede usar junto con otras tarjetas de descuento de medicamentos o reclamaciones de seguro. 

 

Recursos financieros

AARP Foundation's Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation) 

Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation. 

Colorado Department of Human Services (Departamento de Servicios Humanos de Colorado) 

El programa Old Age Pension (OAP) de Colorado brinda asistencia financiera a los residentes mayores y de bajos ingresos de Colorado (de 60 años o más) para ayudarlos a obtener un ingreso mensual mínimo. 

Programa de Asistencia Energética a los Hogares de Bajos Ingresos 

El Colorado Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP, Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos) es un programa financiado por el Gobierno federal que ofrece asistencia financiera a los hogares de bajos ingresos para pagar los costos de la energía. 

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria)

El programa SNAP, antes conocido como programa de cupones de alimentos, brinda asistencia nutricional mensual a personas de bajos ingresos y activos limitados para pagar por alimentos. SNAP también proporciona educación nutricional. 

 

Recursos legales

Colorado Legal Services (Servicios de Asesoramiento Legal de Colorado) 

 

Recursos laborales y para empleadores

Apoyo a los cuidadores en el lugar de trabajo

 

Recursos de transporte

RTD (303-299-6000; presiona 2 para español) 

 

Recursos de vivienda

Senior Housing Options (303-595-4464) 

Colorado Housing Connects (844-926-6632, sin cargo; presiona 2 para español) 

Programa Sunshine Home Share (303-915-8264) 

 

Recursos para grupos específicos

Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”

Alzheimer’s Association: Capítulo de Colorado (303-813-1669) 

The ALS Association Rocky Mountain Chapter (Capítulo de las Montañas Rocosas de la Asociación de ELA) (303-832-2322) 

Los Servicios de Asesoramiento Legal de Colorado brindan acceso significativo a servicios legales civiles de alta calidad en la búsqueda de la justicia para las personas de bajos ingresos y las poblaciones vulnerables. 

AARP ofrece recursos valiosos para ayudar a los empleadores a crear un lugar de trabajo favorable para quienes cuidan de un ser querido. 

El circuito de alta velocidad ofrece servicio de autobús y tren al área metropolitana de Denver. El servicio Access-A-Ride ofrece transporte en autobús para los residentes del área con discapacidades. 

Senior Housing Options es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar cuidados, servicios de apoyo y viviendas asequibles de calidad para los adultos mayores en Colorado. 

Colorado Housing Connects proporciona a los residentes de Colorado acceso a recursos de vivienda justos y responde preguntas apremiantes para inquilinos, propietarios de viviendas, compradores de viviendas y propietarios.                                 

El programa Sunshine Home Share iguala a los proveedores de viviendas y a los que buscan ser socios para una relación mutuamente beneficiosa. 

AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en español y chino, están diseñadas para ayudar a desarrollar e implementar un plan de cuidados.   

El capítulo de Colorado de la Alzheimer’s Association es la principal fuente de información y apoyo para los residentes de Colorado que viven con demencia y sus familias y cuidadores, y ofrece una amplia variedad de programas y servicios gratuitos, y más. 

Este capítulo de la asociación apoya a las personas que viven con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y a sus seres queridos a través de servicios y educación. 

 

Apoyo para cuidadores

AARP Friendly Voice (La Voz Amiga de AARP)

Create the Good (Compartir es Vivir) 

Colorado Respite Coalition (CRC, Coalición de relevo de descanso de Colorado) 

HeartLight Center (720-748-9908) 

 

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).  

Grupo de Facebook de AARP para cuidadores familiares

Únete al grupo de discusión de AARP sobre cuidadores familiares en Facebook para conectarte, hacer preguntas y compartir ideas con otros cuidadores familiares. Más información sobre el grupo de apoyo aquí

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios) 

La CRC brinda a todos los cuidadores familiares de Colorado acceso a cuidados de relevo y recursos de calidad a través de una red de socios comunitarios. 

I Heart Caregivers

Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares. 

Comunidad Cuidando a los nuestros, de AARP

El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas. 

Guía HomeFit de AARP

La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar. 

Recursos nacionales para cuidadores familiares

Manual financiero de AARP para cuidadores familiares

AARP Foundation Connect2Affect

AARP Foundation Connect2Affect ofrece recursos para satisfacer las necesidades de cualquier persona que esté aislada o sola, y ayuda a establecer conexiones sociales para los adultos mayores. 

AARP Health Benefits Navigator (Navegador de beneficios de salud, de AARP)

El Navegador de beneficios de salud, de AARP, es una herramienta que ayuda a los veteranos y a sus familiares a identificar y obtener beneficios relacionados con el servicio a través del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y el Departamento de Defensa (DOD) de Estados Unidos.  

AARP Job Board (Lista de empleos, de AARP)

La Lista de empleos, de AARP, ayuda a conectar a los solicitantes de empleo con empleadores que valoran la experiencia y están comprometidos con una fuerza laboral diversa en la edad. 

Guía AARP Medicare Enrollment

La Guía AARP Medicare Enrollment ofrece orientación sobre las decisiones clave que debes tomar sobre la inscripción en Medicare por primera vez. 

Más información de AARP Estados

