Guía de recursos para cuidadores familiares en Colorado

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

**Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado

AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en Oregón.

Colorado 2-1-1

2-1-1 es un servicio confidencial y multilingüe que conecta a las personas con recursos vitales en todo el estado. No importa dónde vivas en Colorado, puedes encontrar información sobre recursos en tu comunidad local.

Colorado Association of Area Agencies on Aging (Asociación de Colorado de Agencias del Área sobre Envejecimiento)

Las Agencias del Área sobre Envejecimiento ofrecen programas y servicios creados para ayudar a los consumidores en sus hogares y comunidades. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.

Recursos de salud

State Health Insurance Program (SHIP, Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud)

SHIP brinda asesoramiento y asistencia individualizada a los beneficiarios de Medicare y sus familias. La agencia puede ayudar con la obtención de beneficios, la presentación de reclamaciones y la explicación de las opciones de atención médica. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

State Medicaid Office Health First Colorado (Oficina estatal de Medicaid) (800-221-3943; presiona 2 para español)