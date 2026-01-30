Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Guía de recursos para cuidadores familiares en California

de

AARP

 
Published 29 de abril de 2024

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m. (hora del este), en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

**Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

 

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado

Sitio web de recursos e información sobre la COVID-19 en todo el estado (833-422-4255 sin cargo; presiona 2 para español) 

California Aging & Adult Information Line (Línea de información sobre adultos y personas mayores de California) (2-1-1; 800-510-2020, sin cargo; presiona 2 para español) 

California Caregiver Resource Centers (CRC, Centros de Recursos para Cuidadores de California) 

Alzheimer’s Association (800-272-3900, sin cargo; presiona 2 para español) 

AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.  

Un recurso integral para toda la información sobre la COVID-19 y los servicios estatales. Ofrece recomendaciones a muchos servicios, entre ellos asistencia en vivienda y nutrición, servicios legales, localización de sitios de pruebas del condado, información de apertura, pautas sobre el uso de mascarillas, asistencia para localizar el cuidado de niños, recursos financieros y pautas de la industria.   

Esta línea de información conecta a las personas y cuidadores con los servicios locales de envejecimiento y cuidadores, y coordina una amplia variedad de servicios para adultos mayores, adultos con discapacidades y cuidadores a nivel comunitario. También sirve como punto focal para las preocupaciones locales sobre el envejecimiento. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.   

Los Centros de Recursos para Cuidadores de California atienden a miles de familias y cuidadores de personas con la enfermedad de Alzheimer, derrame cerebral, enfermedad de Parkinson y otros trastornos. California fue el primer estado del país en establecer una red estatal de organizaciones de apoyo para los cuidadores, y todos los residentes de California tienen acceso a un CRC en su área. Para acceder al CRC de tu área, comunícate con el número que aparece en el sitio web anterior, o llama al 211 y solicita que te refieran al Centro de Recursos para Cuidadores. 

Hay 2.3 millones de residentes de California directamente afectados por la enfermedad de Alzheimer, ya sea que viven con la enfermedad o cuidan de un ser querido que la padece. La Alzheimer’s Association es la fuerza principal que impulsa los esfuerzos para acabar con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias al acelerar la investigación mundial, impulsar la reducción del riesgo y la detección temprana, y maximizar la atención y el apoyo de calidad. Ha capacitado a médicos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana para ayudar a las personas que llaman en 200 idiomas a través de su línea de ayuda. 

 

Recursos de salud

Covered California (800-300-1506, sin cargo; presiona 2 para español) 

Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAP, Programa de asesoramiento y defensa de los seguros de salud) (800-434-0222, sin cargo) 

El mercado de seguros de salud de California ofrece información, orientación, avisos sobre períodos de inscripción especiales y comparaciones entre los planes de salud disponibles. Los residentes de California también pueden solicitar Medi-Cal (Medicaid) a través de este portal. Medi-Cal ofrece cobertura de salud gratuita o a bajo costo para niños y adultos con ingresos y recursos limitados. Si cumples los requisitos, puedes inscribirte en Medi-Cal durante todo el año. 

Brinda asesoramiento y asistencia personal sin costo alguno a los beneficiarios de Medicare y sus familias. La agencia puede ayudar con la obtención de beneficios, la presentación de reclamaciones y en la explicación de las opciones de atención médica. Las oficinas de HICAP están ubicadas en todo California. Programa una cita para hablar con un asesor en tu oficina de HICAP. En la página web, selecciona español en el menú desplegable. 

 

Recursos basados en el hogar y la comunidad

In-Home Supportive Services (IHSS, Servicios de apoyo en el hogar) (800-510-2020, sin cargo; presiona 2 para español) 

Home Care Services Bureau (HCSB, Oficina de servicios de cuidados en el hogar) (877-424-5778, sin cargo) 

El programa IHSS es para personas de bajos ingresos con discapacidades, ciegas o mayores. Los servicios pueden incluir limpieza, preparación de comidas, lavandería, compras de comestibles, servicios de cuidado personal y acompañamiento a citas médicas. El programa puede permitir que un beneficiario del programa contrate a un familiar para que proporcione estos servicios. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.   

California requiere que las organizaciones de cuidados en el hogar tengan licencia y ha creado un registro público en línea para los auxiliares de cuidados en el hogar que han pasado por un control de antecedentes. Este programa tiene como objetivo promover la protección del consumidor para los adultos mayores y las personas ciegas o con discapacidades cuando contratan cuidadores privados. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

 

Recursos financieros

NCOA: Benefits Checkup® (Verificación de beneficios) 

BenefitsCheckUp® conecta a millones de adultos mayores y personas con discapacidades con programas de beneficios que pueden ayudar a pagar por el cuidado de la salud, los medicamentos, la comida, los servicios públicos y más. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.    

California’s Unemployment Insurance Program (Programa de Seguro de Desempleo) (800-300-5616, sin cargo; presiona 2 para español) 

Si no estás trabajando o te han reducido tus horas, es posible que tengas derecho a recibir beneficios por desempleo. Este programa es administrado por el Employment Development Department (EDD, Departamento de Desarrollo del Empleo). 

 

Recursos legales

Legal Services for Older Californians (Servicios legales para adultos mayores de California) (800-510-2020, sin cargo; presiona 2 para español) 

En algunas áreas del estado, es posible que puedas acceder a programas que brindan servicios legales a clientes de bajos ingresos que reúnen ciertos requisitos. Para verificar los requisitos y la disponibilidad, comunícate con la Agencia del Área sobre Envejecimiento para una remisión. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

California Advocates for Nursing Home Reform (CANHR, California aboga por la reforma de los hogares de ancianos) (800-474-1116 sin cargo; pide hablar con un agente en español) 

CANHR es una organización estatal sin fines de lucro que defiende los derechos de los pacientes de cuidados a largo plazo de California. Los defensores ayudan a los consumidores con opciones de cuidados a largo plazo, asesoramiento previo a la internación y orientación sobre los requisitos para participar en Medi-Cal. 

Long-Term Care Ombudsman  (Programa del defensor de cuidados a largo plazo) (800-231-4024, sin cargo)

Administrados por el Departamento de Envejecimiento y las Agencias del Área sobre Envejecimiento, los representantes del defensor de cuidados a largo plazo ayudan a los residentes de centros de cuidados a largo plazo y residenciales a resolver problemas relacionados con el cuidado diario, la salud, la seguridad y las preferencias personales. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

Adult Protective Services (Servicios de protección de adultos) (833-401-0832) 

Proporciona información e investiga las acusaciones de abuso y negligencia de adultos mayores, incluidos el abuso físico, sexual, financiero y verbal. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

Legal Aid at Work  (Servicios legales) (800-880-8047, sin cargo; presiona 1 para español) 

Legal Aid at Work es una organización de servicios legales sin fines de lucro que ha estado ayudando a familias de bajos ingresos y trabajadoras durante más de 100 años. Proporciona asesoramiento confidencial gratuito a través de su línea de ayuda de trabajo y familia (incluida la ayuda con la licencia familiar remunerada y la licencia por enfermedad remunerada). La asistencia legal en el trabajo representa a los trabajadores de bajos salarios y participa en la educación comunitaria. 

 

Recursos laborales y para empleadores

Apoyo a los cuidadores en el lugar de trabajo

AARP ofrece recursos valiosos para ayudar a los empleadores a crear un lugar de trabajo favorable para quienes cuidan de un ser querido. 

Permiso Familiar Pagado(877-238-4373, sin cargo | en español: 877-379-3819) 

El Employment Development Department (EDD, Departamento del Desarrollo del Empleo) administra el programa de licencia familiar remunerada de California. El Permiso Familiar Pagado (PFL) proporciona beneficios a las personas que necesitan tomar tiempo libre en el trabajo para cuidar de un hijo, padre, suegro, abuelo, nieto, hermano, cónyuge o pareja doméstica registrada. Los beneficios también están disponibles para los padres que necesitan tiempo para vincularse con un nuevo hijo que ingresa a su vida, ya sea por nacimiento, adopción o colocación en hogares temporales. 

Licencia por enfermedad remunerada

Todos los empleados de California que trabajen para la misma empresa durante al menos 30 días tienen derecho a un mínimo de tres días de ausencia por enfermedad remunerados al año (o más, en virtud de ciertas leyes locales). Estos días pueden usarse para ti o para un familiar para el diagnóstico, cuidado o tratamiento de una enfermedad existente, atención preventiva o necesidad de tiempo libre relacionado con violencia doméstica, agresión sexual o el acoso. Los familiares incluyen a un padre, hijo, cónyuge, pareja doméstica registrada, abuelo, nieto y hermano. Esta licencia es pagada por tu empleador. 

 

Recursos de transporte

California Department of Aging (Departamento de Envejecimiento de California (2-1-1 | 800-510-2020, sin cargo; presiona 2 para español) 

Muchos condados ofrecen servicios de transporte a precios razonables para los residentes mayores de California y las personas con discapacidades. Los tipos de transporte que pueden estar disponibles para los residentes mayores de California incluyen el servicio individual de puerta a puerta, la ruta fija con servicios programados o el transporte compartido con conductores voluntarios. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

 

Recursos de vivienda

California Department of Aging (Departamento de Envejecimiento de California) (2-1-1 | 800-510-2020, sin cargo; presiona 2 para español) 

Para obtener información y referencias a servicios de vivienda en tu área, comunícate con el Departamento de Envejecimiento de California. 211. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

 

Recursos para grupos específicos

Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”

CalVet (800-952-5626, sin cargo) 

AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías están diseñadas para ayudar a desarrollar e implementar un plan de prestación de cuidados. 

El California Department of Veterans Affairs (CalVet, Departamento de Asuntos de Veteranos de California) trabaja para servir a los veteranos de California y a sus familias. Con casi 1.6 millones de veteranos que viven en el estado, CalVet se esfuerza por asegurar que los veteranos de todas las edades y sus familias reciban los beneficios y servicios estatales y federales que se han ganado y que merecen como resultado de su servicio militar. CalVet se esfuerza por servir a los veteranos y a sus familias con dignidad y compasión, y ayudarlos a lograr la mejor calidad de vida posible. 

 

Apoyo para cuidadores

AARP Friendly Voice (La Voz Amiga de AARP)

Create the Good (Compartir es Vivir) 

Si tú o algún ser querido se siente aislado o preocupado en estos tiempos difíciles, escuchar una voz amable por teléfono puede ayudar. Es por eso que creamos el programa La Voz Amiga, de AARP, un grupo de voluntarios capacitados y atentos que están listos para conversar, escuchar o simplemente saludarte.   

Teléfono: solicita una llamada al 1-888-281-0145 para inglés, o al 1-888-497-4108 para español, de 9 a.m. a 5 p.m., hora local. 

Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad. 

California Volunteers (Voluntarios de California) 

California Volunteers es la oficina estatal encargada de involucrar a los residentes de California en el servicio, el voluntariado y la acción cívica para abordar los desafíos más apremiantes del estado y al mismo tiempo movilizar a todos los residentes de California para que se ofrezcan como voluntarios y sirvan en sus comunidades. La iniciativa de servicio #CaliforniansForAll se lanzó en respuesta a la pandemia de COVID-19 para aprovechar los esfuerzos de California Volunteers para establecer un cuerpo estatal de voluntarios que ayude con la respuesta del estado a emergencias y desastres. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google en este enlace.

 

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP

El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas. 

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).  

Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados. 

Grupo de Facebook de AARP para cuidadores familiares

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios) 

Únete al grupo de discusión de AARP sobre cuidadores familiares en Facebook para conectarte, hacer preguntas y compartir ideas con otros cuidadores familiares. Más información sobre el grupo de apoyo aquí.    

El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales. 

I Heart Caregivers

Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares. 

Comunidad Cuidando a los nuestros, de AARP

Únete a nuestra comunidad y conéctate con otros cuidadores como tú.  

Guía HomeFit de AARP

La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar. 

Recursos nacionales para cuidadores familiares 

Una lista de agencias, grupos y organizaciones nacionales que pueden conectar a los cuidadores familiares con apoyo y servicios directos. 

Manual financiero de AARP para cuidadores familiares

Esta guía te ayudará a organizarte y capturar la información esencial que necesitas para manejar las complejas responsabilidades de la prestación de cuidados.  

AARP Foundation Connect2Affect

AARP Foundation Connect2Affect ofrece recursos para satisfacer las necesidades de cualquier persona que esté aislada o sola, y ayuda a establecer conexiones sociales para los adultos mayores. 

AARP Health Benefits Navigator (Navegador de beneficios de salud, de AARP)

El Navegador de beneficios de salud, de AARP, es una herramienta que ayuda a los veteranos y a sus familiares a identificar y obtener beneficios relacionados con el servicio.  a través del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y el Departamento de Defensa (DOD) de Estados Unidos.  

AARP Job Board (Lista de empleos, de AARP)

La Lista de empleos, de AARP, ayuda a conectar a los solicitantes con empleadores que valoran la experiencia y están comprometidos con una fuerza laboral diversa respecto a la edad. 

Guía AARP Medicare Enrollment  

La Guía AARP Medicare Enrollment ofrece orientación sobre las decisiones clave que debes tomar sobre la inscripción en Medicare por primera vez. 

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You