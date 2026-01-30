Guía de recursos para cuidadores familiares en California

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m. (hora del este), en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

**Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado

Sitio web de recursos e información sobre la COVID-19 en todo el estado (833-422-4255 sin cargo; presiona 2 para español)

California Aging & Adult Information Line (Línea de información sobre adultos y personas mayores de California) (2-1-1; 800-510-2020, sin cargo; presiona 2 para español)

California Caregiver Resource Centers (CRC, Centros de Recursos para Cuidadores de California)

Alzheimer’s Association (800-272-3900, sin cargo; presiona 2 para español)

AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.

Un recurso integral para toda la información sobre la COVID-19 y los servicios estatales. Ofrece recomendaciones a muchos servicios, entre ellos asistencia en vivienda y nutrición, servicios legales, localización de sitios de pruebas del condado, información de apertura, pautas sobre el uso de mascarillas, asistencia para localizar el cuidado de niños, recursos financieros y pautas de la industria.

Esta línea de información conecta a las personas y cuidadores con los servicios locales de envejecimiento y cuidadores, y coordina una amplia variedad de servicios para adultos mayores, adultos con discapacidades y cuidadores a nivel comunitario. También sirve como punto focal para las preocupaciones locales sobre el envejecimiento. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

Los Centros de Recursos para Cuidadores de California atienden a miles de familias y cuidadores de personas con la enfermedad de Alzheimer, derrame cerebral, enfermedad de Parkinson y otros trastornos. California fue el primer estado del país en establecer una red estatal de organizaciones de apoyo para los cuidadores, y todos los residentes de California tienen acceso a un CRC en su área. Para acceder al CRC de tu área, comunícate con el número que aparece en el sitio web anterior, o llama al 211 y solicita que te refieran al Centro de Recursos para Cuidadores.

Hay 2.3 millones de residentes de California directamente afectados por la enfermedad de Alzheimer, ya sea que viven con la enfermedad o cuidan de un ser querido que la padece. La Alzheimer’s Association es la fuerza principal que impulsa los esfuerzos para acabar con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias al acelerar la investigación mundial, impulsar la reducción del riesgo y la detección temprana, y maximizar la atención y el apoyo de calidad. Ha capacitado a médicos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana para ayudar a las personas que llaman en 200 idiomas a través de su línea de ayuda.

Recursos de salud

Covered California (800-300-1506, sin cargo; presiona 2 para español)

Health Insurance Counseling and Advocacy Program (HICAP, Programa de asesoramiento y defensa de los seguros de salud) (800-434-0222, sin cargo)

El mercado de seguros de salud de California ofrece información, orientación, avisos sobre períodos de inscripción especiales y comparaciones entre los planes de salud disponibles. Los residentes de California también pueden solicitar Medi-Cal (Medicaid) a través de este portal. Medi-Cal ofrece cobertura de salud gratuita o a bajo costo para niños y adultos con ingresos y recursos limitados. Si cumples los requisitos, puedes inscribirte en Medi-Cal durante todo el año.

Brinda asesoramiento y asistencia personal sin costo alguno a los beneficiarios de Medicare y sus familias. La agencia puede ayudar con la obtención de beneficios, la presentación de reclamaciones y en la explicación de las opciones de atención médica. Las oficinas de HICAP están ubicadas en todo California. Programa una cita para hablar con un asesor en tu oficina de HICAP. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.

Recursos basados en el hogar y la comunidad

In-Home Supportive Services (IHSS, Servicios de apoyo en el hogar) (800-510-2020, sin cargo; presiona 2 para español)

Home Care Services Bureau (HCSB, Oficina de servicios de cuidados en el hogar) (877-424-5778, sin cargo)

El programa IHSS es para personas de bajos ingresos con discapacidades, ciegas o mayores. Los servicios pueden incluir limpieza, preparación de comidas, lavandería, compras de comestibles, servicios de cuidado personal y acompañamiento a citas médicas. El programa puede permitir que un beneficiario del programa contrate a un familiar para que proporcione estos servicios. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.

California requiere que las organizaciones de cuidados en el hogar tengan licencia y ha creado un registro público en línea para los auxiliares de cuidados en el hogar que han pasado por un control de antecedentes. Este programa tiene como objetivo promover la protección del consumidor para los adultos mayores y las personas ciegas o con discapacidades cuando contratan cuidadores privados. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.