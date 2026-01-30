Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Arkansas

Independientemente de la etapa en la que te encuentres en tu labor como cuidador, te proporcionamos recursos actualizados de tu estado.

de

AARP

 
Published 06 de septiembre de 2024

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

 

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado

AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.

Arkansas Association of Area Agencies on Aging (5A, Asociación de Arkansas de Agencias del Área sobre Envejecimiento) (866-379-3901, sin cargo)

5A permite que los adultos mayores elijan los servicios basados en el hogar y la comunidad, y los arreglos de vivienda que mejor se adapten a ellos, lo que les facilita envejecer en el hogar.

Choices in Living Resource Center: AR Department of Human Services (Centro de recursos para opciones de vida del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas) (866-801-3435, sin cargo)

Los especialistas del programa ayudan a las personas a entender sus opciones de cuidados a largo plazo.

Arkansas Department of Human Services, Access Arkansas (Portal Access Arkansas del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas) (855-372-1084, sin cargo)

El departamento mantiene un portal en línea que ofrece información sobre más de 20 programas estatales y federales diferentes, entre ellos, asistencia alimentaria y la inscripción en Medicaid.

 

Recursos de salud

Arkansas Department of Health (ADH, Departamento de Salud de Arkansas) (855-372-1084, sin cargo)

ADH ofrece a los residentes información sobre la COVID-19 y brinda acceso a más de 100 servicios ofrecidos por profesionales de la salud pública.

Senior Health Insurance Information Program (SHIIP, Programa de Información sobre seguros médicos para adultos mayores) (800-224-6330)

SHIIP recluta a asesores para que proporcionen a los residentes información imparcial sobre Medicare, Medigap, Medicare Advantage, Medicare Parte D (planes para medicamentos) y opciones de seguro de cuidados a largo plazo.

Medicare Nursing Home Compare (Buscador de hogares de ancianos de Medicare)

Nursing Home Compare proporciona información detallada sobre todos los hogares de ancianos certificados por Medicare y Medicaid en el país.

Long-Term Care Ombudsman (LTCO, Defensor de cuidados a largo plazo) (501-508-8858)

El LTCO identifica, investiga y resuelve las quejas hechas por —o en nombre de— residentes de cuidados a largo plazo. El programa también ofrece educación y asistencia para obtener los servicios necesarios, y coordina los esfuerzos con los proveedores de servicios.

Arkansas Hospice (Cuidados paliativos de Arkansas) (877-713-2348)

Los cuidados paliativos son un tipo de atención médica para los pacientes a quienes se les ha diagnosticado una enfermedad terminal. La atención a la comodidad y el manejo de los síntomas se convierten en el enfoque principal, en lugar de los esfuerzos continuos para encontrar una cura.

Arkansas Alzheimer's Association (Asociación de Alzheimer de Arkansas) (800-272-3900)

La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Con el tiempo, los síntomas se vuelven lo suficientemente graves como para interferir con las tareas diarias.

 

Recursos basados en el hogar y la comunidad

ARChoices in Homecare: Arkansas Department of Human Services (ARChoices, Cuidados en el hogar del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas) (866-801-3435, sin cargo)

ARChoices ofrece servicios en el hogar y en la comunidad para adultos mayores de 65 años, y para personas mayores de 21 años con discapacidades. Estos servicios ayudan con las actividades diarias como bañarse, vestirse y preparar comidas.

Independent Choices (Opciones independientes): Departamento de Servicios Humanos de Arkansas (866-801-3435, sin cargo)

El programa Independent Choices es una opción bajo Medicaid que ayuda a los familiares, excluidos los cónyuges y los tutores legales, a recibir compensación por los servicios de cuidado personal. Este programa también ofrece modificaciones en el hogar y tecnología de asistencia.

Living Choices (Opciones de vida): Departamento de Servicios Humanos de Arkansas (866-801-3435, sin cargo)

Living Choices es un programa de vida asistida que te permite vivir por tu cuenta en un centro de vida asistida, una alternativa a vivir en un centro de enfermería especializada.

Program for All-Inclusive Care for the Elderly (PACE): Center for Medicare & Medicaid Service (Programa de cuidado integral para adultos mayores del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid)

PACE ayuda a las personas a satisfacer sus necesidades de atención médica en la comunidad en lugar de ir a un centro de enfermería especializada. Un equipo de profesionales de la salud trabaja contigo y con tu familia para asegurar de que recibas la atención coordinada que necesitas.

 

Recursos financieros

AARP Foundation’s Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)

Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.

Arkansas Department of Human Services Medicare Savings Program (Programa de ahorros de Medicare del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas)

El programa ayuda a los residentes a entender y administrar sus costos de primas de Medicare.

Arkansas Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP, Programa de asistencia energética para hogares de bajos ingresos de Arkansas) (866-801-3435, sin cargo)

LIHEAP ayuda a los hogares de bajos ingresos con los costos de energía en el hogar a través de programas regulares de asistencia e intervención en casos de crisis.

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) (800-482-8988)

SNAP, anteriormente conocido como el programa de cupones de alimentos, proporciona asistencia alimentaria a los hogares que reúnen ciertos requisitos para cubrir una parte de su presupuesto de alimentos. Los beneficios se distribuyen a través de una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT).

 

Recursos legales

Medical-Legal Partnerships in Arkansas (MPL, Colaboraciones médico-legales en Arkansas) (800-9 LAW-AID | 800-952-9243)

MLP, un proyecto de Legal Aid of Arkansas, ofrece ayuda legal a los residentes vulnerables, ayudando a eliminar las barreras en el cuidado de la salud.

Center for Arkansas Legal Services (CALS, Centro de servicios legales de Arkansas) (501-376-3423)

CALS es una oficina de abogados sin fines de lucro que ofrece servicios legales civiles (no penales) gratuitos a los residentes de Arkansas de bajos ingresos. Presta servicios a 44 de los 75 condados del estado, o aproximadamente el 60% del estado, geográficamente.

 

Recursos laborales y para empleadores

Apoyo a los cuidadores en el lugar de trabajo

AARP ofrece recursos valiosos para ayudar a los empleadores a crear un lugar de trabajo favorable para quienes cuidan de un ser querido.

 

Recursos de transporte

Arkansas Transit Association (ATA, Asociación de transporte de Arkansas) (501-372-8900, 877-372-8904, sin cargo)

La asociación aboga por los adultos mayores y las personas discapacitadas de todo el estado en asuntos de transporte, y les proporciona información sobre sus opciones.

 

Recursos de vivienda

Arkansas: HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano) (501-918-5700)

Asiste con las necesidades de vivienda y ofrece recursos y programas para ayudar a las familias a permanecer en sus hogares.

 

Recursos para grupos específicos

Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”

AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en español y chino, están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidados.

AR Department of Veterans Aﬀairs (ADVA, Departamento de Asuntos de Veteranos de Arkansas) (501-683-2382)

ADVA presta servicios a veteranos de Arkansas y sus dependientes que reúnen ciertos requisitos, a través de la defensa de derechos y la educación, para que puedan acceder a beneficios estatales y federales, cuidados de enfermería a largo plazo de alta calidad y honores funerarios.

Central Arkansas Veterans Healthcare System Caregiving Support (Programa de apoyo a cuidadores del sistema de cuidados de la salud a veteranos de Arkansas central (501-257-2123)

El programa brinda recursos, capacitación, educación, consejería y ayuda a los cuidadores de veteranos.

Veterans Health Care System of the Ozarks (Sistema de cuidados de la salud a veteranos de los Ozarks (855-260-3247, sin cargo)

El programa está afiliado al Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU. y ofrece capacitación, educación y recursos a los cuidadores de veteranos.

 

Apoyo para cuidadores

Community Connections (Mi Comunidad con AARP)

Mi Comunidad con AARP es un nuevo sitio web que ofrece pasos para obtener y brindar ayuda. Puedes organizar grupos en línea de ayuda mutua para permanecer conectados, compartir ideas y apoyar a quienes lo necesitan.

Create the Good (Compartir es Vivir)

Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad.

Alzheimer’s Arkansas (501-224-0021)

La organización ofrece una línea telefónica de apoyo las 24 horas para cuidadores, sesiones de educación para cuidadores y asistencia financiera, entre otros servicios.

 

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP

El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas.

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; español: 888-971-2013).

Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados.

Grupo de Facebook de AARP para cuidadores familiares

Unete al grupo de discusión de AARP sobre cuidadores familiares en Facebook para conectarte, hacer preguntas y compartir ideas con otros cuidadores familiares.

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)

El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por Carelike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales.

I Heart Caregivers

Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares.

Comunidad Cuidando a los nuestros, de AARP

Únete a nuestra comunidad y conéctate con otros cuidadores como tú.

Guía HomeFit de AARP

La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar.

Recursos nacionales para cuidadores familiares

Un listado de agencias, grupos y organizaciones nacionales que pueden conectar a los cuidadores familiares con apoyo y servicios directos.

