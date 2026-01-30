Guía de recursos para cuidadores familiares en Arkansas

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado

AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.

Arkansas Association of Area Agencies on Aging (5A, Asociación de Arkansas de Agencias del Área sobre Envejecimiento) (866-379-3901, sin cargo)

5A permite que los adultos mayores elijan los servicios basados en el hogar y la comunidad, y los arreglos de vivienda que mejor se adapten a ellos, lo que les facilita envejecer en el hogar.

Choices in Living Resource Center: AR Department of Human Services (Centro de recursos para opciones de vida del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas) (866-801-3435, sin cargo)

Los especialistas del programa ayudan a las personas a entender sus opciones de cuidados a largo plazo.

Arkansas Department of Human Services, Access Arkansas (Portal Access Arkansas del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas) (855-372-1084, sin cargo)

El departamento mantiene un portal en línea que ofrece información sobre más de 20 programas estatales y federales diferentes, entre ellos, asistencia alimentaria y la inscripción en Medicaid.

Recursos de salud

Arkansas Department of Health (ADH, Departamento de Salud de Arkansas) (855-372-1084, sin cargo)

ADH ofrece a los residentes información sobre la COVID-19 y brinda acceso a más de 100 servicios ofrecidos por profesionales de la salud pública.

Senior Health Insurance Information Program (SHIIP, Programa de Información sobre seguros médicos para adultos mayores) (800-224-6330)

SHIIP recluta a asesores para que proporcionen a los residentes información imparcial sobre Medicare, Medigap, Medicare Advantage, Medicare Parte D (planes para medicamentos) y opciones de seguro de cuidados a largo plazo.

Medicare Nursing Home Compare (Buscador de hogares de ancianos de Medicare)

Nursing Home Compare proporciona información detallada sobre todos los hogares de ancianos certificados por Medicare y Medicaid en el país.

Long-Term Care Ombudsman (LTCO, Defensor de cuidados a largo plazo) (501-508-8858)

El LTCO identifica, investiga y resuelve las quejas hechas por —o en nombre de— residentes de cuidados a largo plazo. El programa también ofrece educación y asistencia para obtener los servicios necesarios, y coordina los esfuerzos con los proveedores de servicios.

Arkansas Hospice (Cuidados paliativos de Arkansas) (877-713-2348)

Los cuidados paliativos son un tipo de atención médica para los pacientes a quienes se les ha diagnosticado una enfermedad terminal. La atención a la comodidad y el manejo de los síntomas se convierten en el enfoque principal, en lugar de los esfuerzos continuos para encontrar una cura.

Arkansas Alzheimer's Association (Asociación de Alzheimer de Arkansas) (800-272-3900)

La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Con el tiempo, los síntomas se vuelven lo suficientemente graves como para interferir con las tareas diarias.

Recursos basados en el hogar y la comunidad

ARChoices in Homecare: Arkansas Department of Human Services (ARChoices, Cuidados en el hogar del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas) (866-801-3435, sin cargo)

ARChoices ofrece servicios en el hogar y en la comunidad para adultos mayores de 65 años, y para personas mayores de 21 años con discapacidades. Estos servicios ayudan con las actividades diarias como bañarse, vestirse y preparar comidas.

Independent Choices (Opciones independientes): Departamento de Servicios Humanos de Arkansas (866-801-3435, sin cargo)

El programa Independent Choices es una opción bajo Medicaid que ayuda a los familiares, excluidos los cónyuges y los tutores legales, a recibir compensación por los servicios de cuidado personal. Este programa también ofrece modificaciones en el hogar y tecnología de asistencia.