AARP Hearing Center
You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.
Te ayudamos a explorar nuevas posibilidades en tu vida.
654 Ave. Muñoz Rivera Suite 901 San Juan, PR 00918
Somos una organización sin ánimo de lucro y no partidista, compuesta por miembros. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todas las personas a medida que envejecen, impulsando un cambio social positivo y brindando valor a nuestros miembros a través de información, defensa de sus intereses y servicios.
Algunos eventos están solamente disponibles en inglés
Oficina Estatal de AARP Puerto Rico
Télefono: 1-866-542-8169
Email: aarppr@aarp.org
654 Ave. Muñoz Rivera Suite 901 San Juan, PR 00918
Contacto para la Prensa: Pablo Rehbein: 202-856-2494 / E-mail: prehbein@aarp.org