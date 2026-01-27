Guía de recursos para cuidadores familiares en Wyoming

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



Wyoming 2-1-1 (2-1-1 | 307-433-3075 | 888-425-7138, sin cargo) Wyoming 2-1-1 es una línea de ayuda estatal y un sitio web que conecta a los residentes con información y recomendaciones gratuitas y confidenciales sobre servicios humanos y de salud. 1007 E. Lincoln Way, Cheyenne, WY 82001



Recursos de salud

Wyoming Department of Health — Aging Division (Departamento de Salud de Wyoming — División de Envejecimiento) (307-777-7995 | 800-442-2766) La División de Envejecimiento del Departamento de Salud de Wyoming está comprometida con la seguridad, la salud, el bienestar y la autosuficiencia de los adultos mayores de Wyoming. 2300 Capitol Ave., 4th Floor, Cheyenne, WY 82002



Wyoming Center on Aging (Centro para el Envejecimiento de Wyoming) (307-766-2829) El objetivo del Wyoming Center on Aging es optimizar la salud y el bienestar de los residentes mayores de Wyoming y sus cuidadores a través de asociaciones, investigación, educación comunitaria y capacitación y servicios clínicos. 1000 E. University Ave., Dept 3415vRoss Hall, Rm 411, Laramie WY 82071



Dementia Friendly Wyoming (Wyoming empático hacia la demencia) (307-461-7134) El estado de Wyoming es empático hacia la demencia y se esfuerza por crear un entorno propicio para las personas que viven con demencia y sus cuidadores en el condado de Sheridan, donde pueden continuar viviendo con esperanza y compromiso social. 211 Smith St., Sheridan, WY 82801



Alzheimer’s Association Wyoming Chapter (307-316-2892 | 800-272-3900 24/7 línea de ayuda) El capítulo de Wyoming de Alzheimer's Association trabaja a nivel nacional y local para brindar atención y apoyo a todas las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencias. 2232 Dell Range Blvd., Ste. 10, Cheyenne, WY 82009



Mountain-Pacific Quality Health (307-472-0507 | 877-810-6248, sin cargo). Mountain-Pacific Quality Health es una entidad sin fines de lucro dedicada a mejorar el cuidado de la salud. La organización se asocia con las comunidades para brindar soluciones para una mejor salud. 152 N. Durbin St., Ste. 200, Casper, WY 82601



Recursos financieros

AARP Foundation’s Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)

Recursos legales

Legal Aid of Wyoming Inc. (Asistencia legal de Wyoming Inc.) (307-432-0807 | 877-432-9955)

Recursos laborales y para empleadores

Wyoming Department of Workforce Services — Wyoming Workforce Services (DWS, Departamento de Servicios a la Fuerza Laboral de Wyoming; Servicios a la Fuerza Laboral)

Recursos para grupos específicos

Apoyo para cuidadores

Wyoming Department of Health — National Family Caregiver Support Program (Programa nacional de apoyo a cuidadores del Departamento de Salud de Wyoming) (307-777-7995 | 800-442-2766)

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar, de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013). 888-971-2013, sin cargo.

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).