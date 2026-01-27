Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Wyoming

Agencias locales y organizaciones que pueden hacer el proceso de cuidar más fácil, no importa en qué punto de tu trayectoria te encuentres.

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • Wyoming 2-1-1 (2-1-1 | 307-433-3075 | 888-425-7138, sin cargo)
    • Wyoming 2-1-1 es una línea de ayuda estatal y un sitio web que conecta a los residentes con información y recomendaciones gratuitas y confidenciales sobre servicios humanos y de salud. 1007 E. Lincoln Way, Cheyenne, WY 82001

Recursos de salud

  • Wyoming Department of Health — Aging Division (Departamento de Salud de Wyoming — División de Envejecimiento) (307-777-7995 | 800-442-2766)
    • La División de Envejecimiento del Departamento de Salud de Wyoming está comprometida con la seguridad, la salud, el bienestar y la autosuficiencia de los adultos mayores de Wyoming. 2300 Capitol Ave., 4th Floor, Cheyenne, WY 82002
  • Wyoming Center on Aging (Centro para el Envejecimiento de Wyoming) (307-766-2829)
    • El objetivo del Wyoming Center on Aging es optimizar la salud y el bienestar de los residentes mayores de Wyoming y sus cuidadores a través de asociaciones, investigación, educación comunitaria y capacitación y servicios clínicos. 1000 E. University Ave., Dept 3415vRoss Hall, Rm 411, Laramie WY 82071
  • Dementia Friendly Wyoming (Wyoming empático hacia la demencia) (307-461-7134)
    • El estado de Wyoming es empático hacia la demencia y se esfuerza por crear un entorno propicio para las personas que viven con demencia y sus cuidadores en el condado de Sheridan, donde pueden continuar viviendo con esperanza y compromiso social. 211 Smith St., Sheridan, WY 82801
  • Alzheimer’s Association Wyoming Chapter (307-316-2892 | 800-272-3900 24/7 línea de ayuda)
    • El capítulo de Wyoming de Alzheimer's Association trabaja a nivel nacional y local para brindar atención y apoyo a todas las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencias. 2232 Dell Range Blvd., Ste. 10, Cheyenne, WY 82009
  • Mountain-Pacific Quality Health (307-472-0507 | 877-810-6248, sin cargo).
    • Mountain-Pacific Quality Health es una entidad sin fines de lucro dedicada a mejorar el cuidado de la salud. La organización se asocia con las comunidades para brindar soluciones para una mejor salud. 152 N. Durbin St., Ste. 200, Casper, WY 82601

Apoyo para cuidadores

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar, de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013). 888-971-2013, sin cargo.

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

  • Wyoming Department of Health — National Family Caregiver Support Program (Programa nacional de apoyo a cuidadores del Departamento de Salud de Wyoming) (307-777-7995 | 800-442-2766)
    • El programa ofrece cuidados de relevo para permitir que los cuidadores tengan descansos temporales de sus responsabilidades, apoyen las conexiones grupales y ayuden a satisfacer necesidades y servicios específicos. Este programa ayuda a las personas con la enfermedad de Alzheimer u otros tipos de demencia, o adultos mayores de 18 años que son cuidadores de alguien de 60 años o más. 2300 Capitol Ave., 4th Floor, Cheyenne, WY 82002

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP
    • El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas.
  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar, de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013). 888-971-2013, sin cargo.
    • Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados.
  • Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)
    • El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales.
  • I Heart Caregivers
    • Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares.
  • Guía HomeFit de AARP
    • La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar.

