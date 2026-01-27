Guía de recursos para cuidadores familiares en Wyoming

(La información en algunos enlaces está en inglés)
In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.
Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.
Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.
*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.
Recursos generales
- Wyoming 2-1-1 (2-1-1 | 307-433-3075 | 888-425-7138, sin cargo)
- Wyoming 2-1-1 es una línea de ayuda estatal y un sitio web que conecta a los residentes con información y recomendaciones gratuitas y confidenciales sobre servicios humanos y de salud. 1007 E. Lincoln Way, Cheyenne, WY 82001
Recursos de salud
- Wyoming Department of Health — Aging Division (Departamento de Salud de Wyoming — División de Envejecimiento) (307-777-7995 | 800-442-2766)
- La División de Envejecimiento del Departamento de Salud de Wyoming está comprometida con la seguridad, la salud, el bienestar y la autosuficiencia de los adultos mayores de Wyoming. 2300 Capitol Ave., 4th Floor, Cheyenne, WY 82002
- Wyoming Center on Aging (Centro para el Envejecimiento de Wyoming) (307-766-2829)
- El objetivo del Wyoming Center on Aging es optimizar la salud y el bienestar de los residentes mayores de Wyoming y sus cuidadores a través de asociaciones, investigación, educación comunitaria y capacitación y servicios clínicos. 1000 E. University Ave., Dept 3415vRoss Hall, Rm 411, Laramie WY 82071
- Dementia Friendly Wyoming (Wyoming empático hacia la demencia) (307-461-7134)
- El estado de Wyoming es empático hacia la demencia y se esfuerza por crear un entorno propicio para las personas que viven con demencia y sus cuidadores en el condado de Sheridan, donde pueden continuar viviendo con esperanza y compromiso social. 211 Smith St., Sheridan, WY 82801
- Alzheimer’s Association Wyoming Chapter (307-316-2892 | 800-272-3900 24/7 línea de ayuda)
- El capítulo de Wyoming de Alzheimer's Association trabaja a nivel nacional y local para brindar atención y apoyo a todas las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencias. 2232 Dell Range Blvd., Ste. 10, Cheyenne, WY 82009
- Mountain-Pacific Quality Health (307-472-0507 | 877-810-6248, sin cargo).
- Mountain-Pacific Quality Health es una entidad sin fines de lucro dedicada a mejorar el cuidado de la salud. La organización se asocia con las comunidades para brindar soluciones para una mejor salud. 152 N. Durbin St., Ste. 200, Casper, WY 82601
Recursos financieros
Recursos legales
Recursos laborales y para empleadores
Recursos para grupos específicos
Apoyo para cuidadores
Recursos de AARP para los cuidadores familiares
- AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar, de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013). 888-971-2013, sin cargo.
Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares