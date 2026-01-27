Guía de recursos para cuidadores familiares en Wisconsin

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



Wisconsin Department of Health Services (DHS) – Family Caregiver Support Programs (DHS – Programas de apoyo para cuidadores familiares) (608-266-1865 TTY: 711 o 800-947-3529) El DHS de Wisconsin ofrece a los familiares y a otros cuidadores informales programas y oportunidades de capacitación que pueden hacer más manejables las responsabilidades del cuidador. Department of Health Services: 1 West Wilson St., Madison, WI 53703



Programas de apoyo para cuidadores familiares de Wisconsin (866-843-9810, sin cargo) Los Programas de apoyo para cuidadores familiares de Wisconsin —ubicados en todos los condados y tribus de Wisconsin— brindan información, apoyo y recursos a las personas que necesitan ayuda para cuidar de un familiar, amigo o vecino.



Wisconsin DHS – Aging and Disability Resource Centers (ADRC, Centros de Recursos sobre Envejecimiento y Discapacidad del DHS) Los ADRC son el punto de entrada en todos los condados de Wisconsin para la asistencia a los adultos mayores, las personas discapacitadas y sus cuidadores. Los ADRC pueden conectar a las personas con una variedad de recursos y cuentan con especialistas en beneficios.



Recursos de salud

Board on Aging and Long-Term Care (Junta sobre el Envejecimiento y los Servicios a Largo Plazo) La junta aboga por los intereses de los consumidores de cuidados a largo plazo del estado, informa a esos consumidores sobre sus derechos y educa al público en general sobre los sistemas de atención médica y los cuidados a largo plazo.



Wisconsin DHS – Long-Term Care Ombudsman Program (Programa del defensor (ombudsman) de cuidados a largo plazo del DHS) (800-815-0015) El programa del defensor brinda servicios de defensa de derechos a las personas de 60 años o más que utilizan los servicios de cuidados a largo plazo de Wisconsin. El defensor trabaja con agencias, residentes y familias para investigar y resolver problemas y proporcionar información, recomendaciones y consultas.



Wisconsin DHS – Medigap Helpline (Línea de ayuda Medigap) (800-242-1060) La línea de ayuda Medigap es un servicio de asesoramiento confidencial gratuito para todos los beneficiarios de Medicare, incluidos los discapacitados y las personas de 65 años o más, que buscan información sobre Medicare o los programas complementarios de Medicare.



Wisconsin DHS SeniorCare (Cuidado de adultos mayores del DHS) (800-657-2038, sin cargo) SeniorCare es un programa de asistencia para medicamentos recetados para residentes de Wisconsin de 65 años o más y que cumplen con los requisitos de inscripción. El programa está diseñado para ayudar a los adultos mayores con el costo de sus medicamentos.



Wisconsin DHS – Medigap Part D and Prescription Drug Helpline (Línea de ayuda para Medigap Parte D y para medicamentos recetados) (855-677-2783, sin cargo) La Junta sobre el Envejecimiento y el Cuidado a Largo Plazo ayuda a los beneficiarios de Medicare y a sus cuidadores a revisar los planes de la Parte D de Medicare en la Línea de ayuda de Medigap Parte D y de medicamentos recetados.



Alzheimer’s Association (800-272-3900 24/7, línea de ayuda gratuita)

Recursos basados en el hogar y la comunidad

Wisconsin DHS IRIS (DHS - Programa IRIS) (888-515-4747, sin cargo)

Recursos financieros

AARP Foundation’s Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)

Wisconsin DHS – Benefit Specialist Program (Programa de Especialistas en Beneficios del DHS)

Recursos legales

Wisconsin Guardianship Support Center (GSC, Centro de apoyo para asuntos de tutela) (855-409-9410, sin cargo)

Recursos laborales y para empleadores

Recursos para grupos específicos

Apoyo para cuidadores

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).