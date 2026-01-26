(La información en algunos enlaces está en inglés)

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en el estado de Washington.



Community Living Connections (CLC) (855-567-0252) La red de Washington de CLC ayuda a las personas, sus cuidadores, representantes legales y familias a navegar y conectarse con información y acceso a servicios y apoyo a largo plazo y basados en el hogar o la comunidad. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.



Washington 211 (2-1-1 | 877-211-9274, sin cargo; presiona 6 para español) 2-1-1 es un servicio comunitario gratuito en el estado de Washington que conecta a los residentes con información relevante y con especialistas capacitados en derivaciones quienes evalúan las necesidades y preparan listas de recursos disponibles en su comunidad.



Recursos de salud

Dementia Action Collaborative (360-725-2300) Recursos para familias y personas que viven con Alzheimer y otras formas de demencia. Esta agencia ofrece alguna información en español.



Washington State Long-Term Care Ombudsman (Defensor de cuidados a largo plazo del estado de Washington) (800-562-6028) El defensor aboga por los residentes de hogares de ancianos, centros de vida asistida y otros centros de cuidados a largo plazo para proteger sus derechos bajo las leyes y regulaciones federales y estatales.



Recursos basados en el hogar y la comunidad

Washington State Aging and Long-Term Support Administration (Administración para el envejecimiento y el apoyo a largo plazo del estado de Washington) (360-725-2300)