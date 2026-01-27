Guía de recursos para cuidadores familiares en Virginia

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en Virginia.

Virginia Association of Area Agencies on Aging (V4A, Asociación de Virginia de Agencias del Área sobre Envejecimiento) (804-545-1644) Cada una de las 25 agencias locales ofrece una variedad de servicios a los residentes mayores de Virginia. Estos pueden incluir comidas a domicilio, asistencia en el hogar, asistencia legal, transporte y coordinación de cuidados. 24 E. Cary Street, Suite 100 Richmond, VA 23219

Virginia 2-1-1 (2-1-1) 2-1-1 Virginia es un servicio gratuito que proporciona información y referencias a servicios comunitarios las 24 horas del día, los siete días de la semana. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

CommonHelp (855-635-4370, sin cargo) CommonHelp es la manera conveniente de Virginia de solicitar cobertura de atención médica, asistencia alimentaria, cuidado infantil, asistencia de calefacción/refrigeración y asistencia en efectivo. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.

VirginiaNavigator (804-525-7728 | 866-393-0957, sin cargo) VirginiaNavigator es una plataforma en línea sin fines de lucro para información y servicios para adultos mayores, personas con discapacidades, veteranos, cuidadores y sus familias.



Recursos de salud

Medicare.gov – Medicare Nursing Home Compare (Buscador de hogares de ancianos de Medicare) Nursing Home Compare tiene información detallada sobre todos los hogares de ancianos certificados por Medicare en el país.

Cover Virginia (855-242-8282, sin cargo; presiona 2 para español | 888-221-1590 TDD) Cover Virginia conecta a los residentes de Virginia con atención médica asequible al proporcionar información sobre los programas de Medicaid y FAMIS de Virginia para niños, mujeres embarazadas y adultos. Las personas también pueden obtener información sobre las opciones de seguro de salud disponibles a través del mercado federal de seguros de salud. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.



Recursos basados en el hogar y la comunidad

Office of the State Long-Term Care Ombudsman (Oficina del defensor de cuidados a largo plazo del estado) (804-565-1600 | 800-552-3402) Actúa como defensor en nombre de las personas mayores para investigar y resolver las quejas de los residentes de hogares de ancianos y de vida asistida, y de las personas que reciben cuidados a largo plazo basados en la comunidad, incluidas las organizaciones de atención administradas por Medicaid. 8004 Franklin Farms Dr. Henrico, VA 23229

Office for Aging Services –Virginia Lifespan Respite Voucher Program (VLRVP) (VLRVP, Programa de vales para el relevo de descanso - Oficina de Servicios para el Envejecimiento) (800-552-3402) VLRVP ofrece vales a los cuidadores de Virginia para que paguen un alivio temporal a corto plazo para quienes viven a tiempo completo en el hogar del familiar a quien cuidan. Los cuidadores que soliciten y sean aprobados pueden tener derecho a un reembolso único de $400. 1610 Forest Ave., Suite 100 Henrico, VA 23229.



Recursos financieros

AARP Foundation's Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation) Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.

Virginia Livable Home Tax Credit (LHTC, Crédito tributario para viviendas habitables de Virginia) (804-371-7000)

Recursos legales

Recursos laborales y para empleadores

Recursos para grupos específicos

Apoyo para cuidadores

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).