Guía de recursos para cuidadores familiares en Virginia Occidental

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



Oficina de Servicios para Adultos Mayores de Virginia Occidental (304-558-3317 | 877-987-3646, sin cargo) La Oficina de Servicios para Adultos Mayores de Virginia Occidental es la agencia dentro del Gobierno estatal que actúa como la entidad principal de los programas que sirven a los residentes mayores de Virginia Occidental, desde el transporte hasta las comidas, las clases de ejercicio y los servicios en el hogar. Dirección física: Town Center Mall, 3rd level Charleston, WV 25389; dirección postal: 1900 Kanawha Blvd. East Charleston, West Virginia 25305



Virginia Occidental 211 (2-1-1 | 833-848-9905, sin cargo | envía un mensaje de texto con tu código postal al 898-211) Virginia Occidental 211 proporciona una base de datos de cientos de servicios de salud y humanos para satisfacer las necesidades de los residentes, incluidos detalles específicos del programa, requisitos de admisión, horas de operación y más. También tiene información sobre servicios relacionados con desastres.



Recursos de salud

Alzheimer’s Association (304-343-2717 | 800-272-3900, línea directa 24/7) El capítulo de Virginia Occidental de la Alzheimer’s Association se dedica a proporcionar educación y servicios de apoyo a las personas con Alzheimer y otras demencias, y a sus familias y cuidadores. 1601 2nd Ave. Charleston, WV 25387.



Recursos basados en el hogar y la comunidad