Guía de recursos para cuidadores familiares en Virginia Occidental

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Caregivers Screen Hands Touching-01.png

Recursos generales

  • Oficina de Servicios para Adultos Mayores de Virginia Occidental (304-558-3317 | 877-987-3646, sin cargo)
    • La Oficina de Servicios para Adultos Mayores de Virginia Occidental es la agencia dentro del Gobierno estatal que actúa como la entidad principal de los programas que sirven a los residentes mayores de Virginia Occidental, desde el transporte hasta las comidas, las clases de ejercicio y los servicios en el hogar. Dirección física: Town Center Mall, 3rd level Charleston, WV 25389; dirección postal: 1900 Kanawha Blvd. East Charleston, West Virginia 25305
  • Virginia Occidental 211 (2-1-1 | 833-848-9905, sin cargo | envía un mensaje de texto con tu código postal al 898-211)
    • Virginia Occidental 211 proporciona una base de datos de cientos de servicios de salud y humanos para satisfacer las necesidades de los residentes, incluidos detalles específicos del programa, requisitos de admisión, horas de operación y más. También tiene información sobre servicios relacionados con desastres.

Recursos de salud

  • Alzheimer’s Association (304-343-2717 | 800-272-3900, línea directa 24/7)
    • El capítulo de Virginia Occidental de la Alzheimer’s Association se dedica a proporcionar educación y servicios de apoyo a las personas con Alzheimer y otras demencias, y a sus familias y cuidadores. 1601 2nd Ave. Charleston, WV 25387.

Couple with Heart Recolored-01.png

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • West Virginia Aging & Disability Resource Centers (ADRC, Centros de Recursos sobre Envejecimiento y Discapacidad de Virginia Occidental) (304-558-3317)
    • Los ADRC de Virginia Occidental son lugares visibles y confiables a los que las personas pueden recurrir para obtener información sobre la gama completa de opciones de apoyo para el cuidado a largo plazo, así como ayuda para acceder a estas opciones. Los centros ofrecen a los consumidores información confiable para ayudarlos a tomar decisiones informadas para sí mismos y para sus seres queridos.
      • Dirección postal: Town Center Mall, 3rd level, Charleston, WV 25305
      • Dirección física: 1900 Kanawha Blvd. East, Charleston, WV 25389

Recursos financieros

  • AARP Foundation’s Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)
    • Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.

Recursos legales

  • West Virginia Senior Legal Aid (WVSLA, Ayuda legal para adultos mayores de Virginia Occidental) (800-229-5068)
    • WVSLA es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar servicios legales gratuitos a adultos mayores de 60 años de bajos ingresos en Virginia Occidental. Los servicios legales son importantes para los adultos mayores para proteger sus hogares, ingresos, seguridad, acceso a la atención médica y otros beneficios, así como su autonomía. 235 High St. Morgantown, WV 26505

Hugging Couple Heart Recolored-01.png

Recursos laborales y para empleadores

  • Workforce West Virginia (304-558-7024 | 800-379-1032)
    • Workforce West Virginia es una agencia estatal financiada por el Departamento de Trabajo de EE.UU. que supervisa el programa estatal de seguro de desempleo para los residentes de Virginia Occidental. Es un centro integral para los recursos de la fuerza laboral, que incluye oportunidades de empleo, compensación por desempleo, capacitación, incentivos fiscales e información sobre el mercado laboral. Los servicios están disponibles en 13 centros profesionales en todo el estado. Workforce West Virginia también tiene la base de datos en línea más grande de solicitantes de empleo y ofertas de empleo en el estado. West Virginia State Capitol, Building 3, 1900 Kanawha Blvd. East Charleston, WV 25305

Recursos para grupos específicos

  • Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”
    • AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en español y chino, están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidados.
  • West Virginia Senior Medicare Patrol (SMP, Patrulla de Medicare para Adultos Mayores de Virginia Occidental) y State Health InsuranceAssistance Program (SHIP, Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud) (304-558-3317 | 877-987-4463, sin cargo)
    • La Patrulla de Medicare para Adultos Mayores provee capacitación para ayudar a los beneficiarios de Medicare a reconocer y denunciar el fraude en el cuidado de la salud. SHIP proporciona a los beneficiarios de Medicare y a sus familias información confidencial y objetiva sobre los beneficios, los planes complementarios, el seguro de cuidados a largo plazo y los costos de Medicare.
      • Dirección postal: Town Center Mall, 3rd level, Charleston, WV 25305
      • Dirección física: 1900 Kanawha Blvd. East, Charleston, WV 25389

Apoyo para cuidadores

  • Community Connections (Mi Comunidad con AARP)
    • Mi Comunidad con AARP es un nuevo sitio web que ofrece pasos para obtener y brindar ayuda. Puedes organizar grupos en línea de ayuda mutua para permanecer conectados, compartir ideas y apoyar a quienes lo necesitan.
  • Create the Good (Compartir es Vivir)
    • Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad.

Wheelchair-01.png

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP
    • El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas.
  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).
    • Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados.
  • Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)
    • El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales.
  • I Heart Caregivers
    • Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares.
  • Guía HomeFit de AARP
    • La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar.

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

