Recursos de prevención de fraude para residentes de Utah⁢

AARP Fraud Watch Network ⁢TM⁢ es un recurso gratuito para todos. Con AARP como su socio, aprenderá cómo detectar estafas de manera proactiva, obtendrá orientación de nuestros especialistas en fraude si ha sido el objetivo y se sentirá más seguro al saber que abogamos a nivel federal, estatal y local para proteger a los consumidores y aplicar la ley.⁢

Línea de ayuda de la Red de vigilancia contra el fraude de AARP: 877-908-3360⁢

El servicio gratuito está disponible de lunes a viernes, de 8 am a 8 pm hora del este⁢

Recursos de fraude en Utah⁢ ⁢

Recursos nacionales de prevención de fraude de AARP⁢

Los signos comunes de una estafa incluyen:⁢

  • Una llamada telefónica solicitando dinero o información personal, como su ⁢número de Seguro Social.⁢
  • Una solicitud para comprar tarjetas de regalo para ⁢pagar una supuesta deuda⁢ o enviar dinero a alguien a quien solo conoció en línea.⁢
  • Un cargo no autorizado en su tarjeta de crédito.⁢
  • Un correo electrónico o una llamada diciendo que has ganado un ⁢sorteo o una lotería⁢ , aunque no recuerdas haber participado en ninguno.⁢

Reporte una estafa o fraude si:⁢

  • Recibe una llamada, un mensaje de texto o un correo electrónico sospechoso ⁢solicitando su número de cuenta bancaria⁢ ; indicarle que compre una tarjeta de regalo; o prometer un premio o regalo.⁢
  • Le dio dinero o información financiera o médica a alguien de quien ahora sospecha que era un estafador.⁢
  • Un familiar o amigo le dio dinero o algo de valor a un presunto estafador.⁢

Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de un fraude, no dude en llamar a AARP Utah para obtener ayuda: 1-877-926-8300.⁢

