Guía de recursos para cuidadores familiares en Utah

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



Utah State Division of Aging and Adult Services – Area Agency on Aging (División de Utah de Servicios sobre Envejecimiento y para Adultos Mayores - AAA, Agencias del Área sobre Envejecimiento) (877-424-4640, sin cargo) La división tiene contratos con 12 Agencias del Área sobre Envejecimiento (AAA) en Utah para brindar servicios gratuitos a los residentes de 60 años o más. Servicios que proveen: comidas congregadas y a domicilio, promoción de la salud basada en evidencia, nutrición, educación, ayuda en el hogar, alcance comunitario, servicios legales, transporte, defensa de los cuidados a largo plazo y servicios de protección de adultos.



Eldercare Locator (800-677-1116) Eldercare Locator es un servicio público de la Administración sobre el Envejecimiento de EE.UU. que conecta a los adultos mayores y a sus familias con servicios que incluyen comidas, cuidados en el hogar, transporte y más.



2-1-1 (2-1-1) 211 es un número gratuito y confidencial al que las personas en todo Utah pueden llamar o enviar un mensaje de texto para encontrar los recursos que necesitan, incluidos los locales de despensa de alimentos, asistencia legal, ayuda fiscal, oportunidades de voluntariado y más.



Recursos de salud

Utah Department of Health (Departamento de Salud de Utah) (801-538-6003 | 888-222-2542, sin cargo) El Departamento de Salud de Utah cree que la salud es fundamental para disfrutar de una vida próspera. El sitio ofrece información sobre enfermedades y trastornos, exámenes médicos, solicitud de Medicaid y otros servicios.



Utah Department of Health – Age Well (Programa Age Well del Departamento de Salud de Utah) (801-538-3910 local | 800-541-7735) El programa Age Well anima a los adultos mayores a hacerse un examen anual de bienestar y a tomar un examen de salud cerebral de tres minutos. (agewell.health.utah.gov). El programa SHIP (Programa de Información sobre Seguros de Salud para Adultos Mayores) del estado de Utah brinda asesoramiento y asistencia individualizada a las personas con Medicare y sus familias. La agencia puede ayudar con la obtención de beneficios, la presentación de reclamaciones y la explicación de las opciones de atención médica.



RxConnect Utah (866-221-0265, sin cargo) Este programa, administrado por el Departamento de Salud de Utah, ayuda a los adultos mayores de bajos ingresos y a los residentes discapacitados a pagar por sus medicamentos recetados. Esto puede incluir ayuda para pagar las primas del plan de medicamentos o los costos de otros medicamentos.



Medicare (800-MEDICARE | 800-633-4227) La línea gratuita de Medicare conecta a las personas que llaman con fuentes de información sobre los planes y proveedores locales. Los residentes de Utah también pueden usar el sitio web de Medicare para comparar agencias de salud en el hogar, centros de cuidados a largo plazo y más.



Medicaid (800-662-9651) Medicaid es un programa conjunto del Gobierno federal y los estados, que ayuda a algunas personas con ingresos y recursos limitados a pagar sus gastos médicos. Además, Medicaid ofrece beneficios que por lo general Medicare no cubre, como los cuidados en un hogar de ancianos y los servicios de cuidado personal.



Medline Plus MedlinePlus es un recurso de información de salud en línea para pacientes y sus familias y amigos, tanto en inglés como en español. Es un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM), la biblioteca médica más grande del mundo, que forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH).



National Alliance on Mental Disease (NAMI/Utah, Alianza nacional sobre las enfermedades mentales) (801-323-9900 | 877-230-6264, sin cargo) NAMI Utah ofrece grupos de apoyo y educación gratuitos para las personas afectadas por enfermedades mentales en todo Utah, así como para sus familiares o seres queridos. Sus programas populares, en inglés y español, educan y apoyan a los participantes, y ofrecen esperanza y sanación.



Recursos basados en el hogar y la comunidad

Utah Long-Term Care Ombudsman (LTCO, Defensor de cuidados a largo plazo de Utah) (801-538-3924 | 877-424-4640, sin cargo) Los defensores de cuidados a largo plazo luchan por los derechos de los residentes de hogares de ancianos, centros de cuidado y hogares de vida asistida. Estos defensores proporcionan información sobre cómo encontrar un centro y qué hacer para obtener atención de calidad. Reciben capacitación para resolver problemas y pueden asistir a los residentes con quejas.



Utah Adult Protective Services (APS, Servicios de protección para adultos) Contactos regionales: Condado de Salt Lake: 801-538-3910 Todos los demás condados: 800-371-7897 APS provee educación e investiga las acusaciones de abuso y negligencia de adultos mayores. Las formas de abuso incluyen la explotación física, sexual, emocional, verbal y financiera.



Division of Services for People with Disabilities (DSPD, División de servicios para personas con discapacidades) (801-538-4200 | 844-275-3773, sin cargo) La DSPD administra recursos para adultos mayores y personas con discapacidades y sus cuidadores. Esta agencia estatal puede proporcionar una visión general de los servicios de envejecimiento y de cuidado en el estado.



Recursos financieros

AARP Foundation’s Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation) Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.



Administración del Seguro Social (SSA) (800-772-1213) El sitio web de la SSA ofrece información sobre los beneficios de jubilación y por discapacidad, incluido cómo inscribirse en el Seguro Social.



Community Action Partnership (PAC, Socios de acción comunitaria de Utah) (801-433-3025) CAP Utah es la asociación estatal para las nueve agencias de acción comunitaria de Utah. La red de CAP trabaja para acabar con la pobreza en Utah al brindar servicios a familias e individuos de bajos ingresos.



Utah HEAT Program (Programa HEAT de Utah) (866-205-4357, sin cargo) El programa HEAT, administrado a través de la División de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Utah, brinda asistencia financiera a los residentes que no pueden pagar las cuentas de los servicios públicos. También puede haber recursos de climatización disponibles.



Utah Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de Utah) (877-313-4717 | 866-526-3663, sin cargo) SNAP, anteriormente conocido como programa de cupones de alimentos, proporciona asistencia nutricional mensual a las personas de bajos ingresos y activos limitados para pagar los alimentos. SNAP también proporciona educación nutricional.



Herramientas para la toma de decisiones financieras, de AARP El programa proporciona enlaces e información para ayudarte a tomar decisiones financieras.



Recursos legales

Utah Legal Services (ULS, Servicios legales de Utah) (801-328-8891 | 800-662-4245) El ULS ofrece servicios legales gratuitos o de bajo costo para adultos mayores y brinda asesoramiento legal, información y asistencia con problemas no criminales.



Utah State Courts SelfHelp Center (SHC, Centro de autoayuda de tribunales estatales de Utah) (888-683-0009, sin cargo) El SHC ayuda a las personas a entender sus derechos y responsabilidades y proporciona información sobre cómo abordar sus problemas legales si no pueden o no desean contratar a un abogado. Los abogados pueden responder preguntas sobre la ley, proporcionar formularios judiciales y ayudar a completar los formularios.



Catholic Community Services of Utah (CCS, Servicios comunitarios católicos de Utah) (801-363-7710) Los CCS brindan asistencia de emergencia y asesoramiento legal.



Recursos laborales y para empleadores

Apoyo a los cuidadores en el lugar de trabajo AARP ofrece recursos valiosos para ayudar a los empleadores a crear un lugar de trabajo favorable para quienes cuidan de un ser querido.



Utah Department of Workforce Services (Departamento de servicios a la fuerza laboral de Utah) (801-526-9675) El departamento ayuda a las personas a prepararse y encontrar empleo, satisfacer las necesidades de los negocios de Utah en materia de fuerza laboral, administrar asistencia temporal y proporcionar datos y análisis económicos.



Recursos de transporte

Utah Transit Authority (UTA) (801-743-3882) UTA proporciona transporte público, rutas de transporte para pasajeros que reúnen los requisitos y tarifas reducidas de autobús para los adultos mayores.



Servicios de transporte de Utah para adultos mayores Información y recursos de transporte para adultos mayores y cuidadores en Utah.



Recursos de vivienda

Utah Housing Corporation (UHC, Corporación de la vivienda de Utah) (801-902-8200 | 800-284-6950) La UHC fue creada por la legislación de Utah para crear una oferta de dinero con la que se pudieran utilizar préstamos hipotecarios a tipos de interés razonables para ayudar a proporcionar viviendas asequibles a personas con ingresos bajos y moderados.



Utah Non-Profit Housing Corporation (UNPHC, Corporación sin fines de lucro para la vivienda en Utah) (801-364-6117) El objetivo de la UNPHC es mejorar la calidad de vida al proporcionar viviendas dignas, seguras y asequibles, concentrándose en las personas y las familias de ingresos bajos y muy bajos.



Recursos para grupos específicos

Guías de AARP “Cuidando a los nuestros” AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en español y chino, están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidados.



Utah Alzheimer’s Association (801-265-1944 | 800-272-3900) La Alzheimer’s Association proporciona recursos y apoyo a cualquier persona afectada por cualquier forma de demencia, incluidas consultas, derivaciones, grupos de apoyo, capacitación y educación. También ofrece una línea de ayuda de 24 horas al día, siete días a la semana, recursos en línea y defensa de derechos.



U.S. Department of Veterans Affairs – VA Caregiver Support (Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU. – Apoyo a cuidadores de veteranos) (855-260-3274, sin cargo) El programa brinda apoyo y servicios a las familias que cuidan de los veteranos. También conecta a los cuidadores con programas locales de apoyo para cuidadores de veteranos.



SAGE Utah (801-539-8800) SAGE Utah se enfoca en satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de los adultos LGBTQ a medida que envejecen. Esta organización nacional abraza a la comunidad LGBTQ a través de actividades de alcance, programas de apoyo, actividades, eventos, educación e información. SAGE Utah también ofrece actividades y eventos y la oportunidad de socializar con otras personas.



Wheelchair-01.png

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas.



AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013). Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados.



Grupo de Facebook de AARP para cuidadores familiares Únete al grupo de discusión de AARP sobre cuidadores familiares en Facebook para conectarte, hacer preguntas y compartir ideas con otros cuidadores familiares.



Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios) El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por Carelike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales.



I Heart Caregivers Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares.



Comunidad Cuidando a los nuestros, de AARP Únete a nuestra comunidad y conéctate con otros cuidadores como tú.



Guía HomeFit de AARP La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar.



Recursos nacionales para cuidadores familiares Un listado de agencias, grupos y organizaciones nacionales que pueden conectar a los cuidadores familiares con apoyo y servicios directos.



Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).