Guía de recursos para cuidadores familiares en Tennessee

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



Tennessee Commission on Aging and Disability (TCAD, Comisión de Tennessee sobre el Envejecimiento y la Discapacidad) (615-741-2056) La TCAD es la agencia estatal sobre el envejecimiento; brinda liderazgo en asuntos relacionados con el envejecimiento en nombre de las personas mayores en el estado. A través de programas, recursos y organizaciones, TCAD se esfuerza por proteger y asegurar la calidad de vida y la independencia de los residentes mayores de Tennessee y los adultos con discapacidades.



Alzheimer’s Association (línea directa 800-272-3900 24/7) La Alzheimer’s Association proporciona educación y apoyo a las personas diagnosticadas con Alzheimer, sus familias y cuidadores, incluida una línea de ayuda 24/7 para la colocación en caso de emergencia, recursos locales, problemas de deambulación, consejos de comunicación, comportamientos e información básica general.



Recursos de salud

Tennessee Department of Health (Departamento de Salud de Tennessee) (tn.health@tn.gov) El Departamento de Salud de Tennessee protege, promueve y mejora la salud y el bienestar de las personas en el estado. También ofrece recursos de seguridad y preparación para emergencias, información sobre el estado físico y la nutrición, y recursos para una vida más saludable.



TennCare (800-342-3145) TennCare es la agencia de Medicaid administrada por el estado que presta servicios a más de 1.4 millones de residentes de Tennessee, incluidas personas de bajos ingresos, mujeres embarazadas, niños, familiares cuidadores de niños pequeños, adultos mayores y personas con discapacidades. Su misión continua es mejorar la vida a través de una atención de alta calidad y asequible.



Tennessee Office of eHealth La Oficina de eHealth conecta a profesionales y organizaciones de la salud para proporcionar información y datos precisos y útiles relacionados con la salud. Su fin es mejorar la calidad, la seguridad, la transparencia y la eficiencia del cuidado de la salud en Tennessee.



Recursos basados en el hogar y la comunidad

Tennessee Home and Community Based Services (HCBS, Servicios basados en el hogar y la comunidad de Tennessee) (866-836-6678) La HCBS, que tiene su sede en la Comisión sobre el Envejecimiento y la Discapacidad, ofrece a los adultos de 60 años o más y a los adultos con discapacidades físicas una alternativa a los centros de cuidados a largo plazo. Dos programas —OPCIONES para vivir en la comunidad y el Título III-B— se ofrecen a través de la HCBS e incluyen servicios de ama de casa, cuidado personal y comidas a domicilio.



Recursos financieros