Guía de recursos para cuidadores familiares en Tennessee

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Caregivers Screen Hands Touching-01.png

Recursos generales

  • Tennessee Commission on Aging and Disability (TCAD, Comisión de Tennessee sobre el Envejecimiento y la Discapacidad) (615-741-2056)
    • La TCAD es la agencia estatal sobre el envejecimiento; brinda liderazgo en asuntos relacionados con el envejecimiento en nombre de las personas mayores en el estado. A través de programas, recursos y organizaciones, TCAD se esfuerza por proteger y asegurar la calidad de vida y la independencia de los residentes mayores de Tennessee y los adultos con discapacidades.
  • Alzheimer’s Association (línea directa 800-272-3900 24/7)
    • La Alzheimer’s Association proporciona educación y apoyo a las personas diagnosticadas con Alzheimer, sus familias y cuidadores, incluida una línea de ayuda 24/7 para la colocación en caso de emergencia, recursos locales, problemas de deambulación, consejos de comunicación, comportamientos e información básica general.

Recursos de salud

  • Tennessee Department of Health (Departamento de Salud de Tennessee) (tn.health@tn.gov)
    • El Departamento de Salud de Tennessee protege, promueve y mejora la salud y el bienestar de las personas en el estado. También ofrece recursos de seguridad y preparación para emergencias, información sobre el estado físico y la nutrición, y recursos para una vida más saludable.
  • TennCare (800-342-3145)
    • TennCare es la agencia de Medicaid administrada por el estado que presta servicios a más de 1.4 millones de residentes de Tennessee, incluidas personas de bajos ingresos, mujeres embarazadas, niños, familiares cuidadores de niños pequeños, adultos mayores y personas con discapacidades. Su misión continua es mejorar la vida a través de una atención de alta calidad y asequible.
  • Tennessee Office of eHealth
    • La Oficina de eHealth conecta a profesionales y organizaciones de la salud para proporcionar información y datos precisos y útiles relacionados con la salud. Su fin es mejorar la calidad, la seguridad, la transparencia y la eficiencia del cuidado de la salud en Tennessee.

Couple with Heart Recolored-01.png

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • Tennessee Home and Community Based Services (HCBS, Servicios basados en el hogar y la comunidad de Tennessee) (866-836-6678)
    • La HCBS, que tiene su sede en la Comisión sobre el Envejecimiento y la Discapacidad, ofrece a los adultos de 60 años o más y a los adultos con discapacidades físicas una alternativa a los centros de cuidados a largo plazo. Dos programas —OPCIONES para vivir en la comunidad y el Título III-B— se ofrecen a través de la HCBS e incluyen servicios de ama de casa, cuidado personal y comidas a domicilio.

Recursos financieros

  • AARP Foundation’s Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)
    • Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.
  • Tennessee Department of Economic and Community Development (Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de Tennessee) (615-741-1888)
    • El departamento ayuda a atraer nuevas inversiones y expansiones para aumentar el crecimiento económico del estado y trabaja con empresas de Tennessee para facilitar la expansión y aumentar los empleos de alta calidad.
  • Tennessee Department of Financial Institutions (Departamento de Instituciones Financieras de Tennessee) (615-741-2236)
    • El departamento regula una gran cantidad de instituciones financieras, incluidos bancos, cooperativas de crédito, compañías fiduciarias, compañías financieras de primas de seguros, prestamistas hipotecarios y corredores. Su objetivo es crear un sistema sólido de servicios financieros para las empresas, de modo que puedan tener éxito y servir a sus comunidades.
  • Tennessee Department of Human Services (Departamento de Servicios Humanos de Tennessee)
    • El departamento es responsable de administrar numerosos servicios en todo el estado, incluidos Families First, el programa estatal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), cupones de alimentos (ahora conocido como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP), manutención de menores, licencias de cuidado infantil, asistencia para el cuidado de niños, servicios de protección para adultos, y servicios de rehabilitación.

Recursos legales

  • Justice for All (Justicia para todos) (615-741-2687 o 844-435-7486, sin cargo)
    • Una iniciativa de la Corte Suprema de Tennessee, Justice for All, fue creada para personas que no pueden pagar los servicios de un abogado y necesitan ayuda legal en casos civiles.

Recursos laborales y para empleadores

  • Tennessee Labor and Workforce Development (Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral) (844-224-5818)
    • Este departamento ofrece recursos y asistencia a empleadores, trabajadores, solicitantes de empleo y personas que están temporalmente desempleadas. También ofrece una variedad de cursos de capacitación y oportunidades educativas para quienes deseen fortalecer sus habilidades u obtener nuevas destrezas.

Recursos de transporte

  • Senior Volunteer Transportation Network – MyRide TN (Transporte para adultos mayores a cargo de voluntarios)– MYRIDE TN (Keita Cole, coordinadora del programa: 731-668-6451 | 844-803-0169, opción 3 | kcole@swtdd.org)
    • Con sede en la Comisión sobre el Envejecimiento y la Discapacidad, este servicio de transporte está compuesto por una coalición de programas estatales de transporte a cargo de voluntarios. Los conductores voluntarios usan sus vehículos personales para ayudar a los residentes de Tennessee de 60 años o más con viajes esenciales en sus comunidades. Esos viajes pueden ser a la oficina de médicos, farmacia, supermercado, peluquería y eventos sociales. Los servicios se ofrecen de lunes a viernes y se da prioridad a las citas médicas. Siempre se necesitan más conductores voluntarios; para participar, comunícate con un coordinador del programa en tu región.

Recursos de vivienda

  • Tennessee Housing Development Agency (Departamento de Desarrollo de la Vivienda) (615-815-2200 o 800-228-THDA)
    • THDA es la agencia de financiamiento de viviendas de Tennessee. Ofrece préstamos hipotecarios a tasas fijas para compradores de vivienda por primera vez, veteranos y algunos compradores de vivienda habituales. Promueve la producción de nuevas unidades de vivienda más asequibles para personas y familias con ingresos muy bajos, bajos y moderados en el estado. La THDA también puede brindar asesoramiento sobre ejecuciones hipotecarias.
  • Senior Housing Network (Red de Viviendas para Adultos Mayores) (800-304-7152 | 855-999-4938, sin cargo)
    • La red ayuda a los adultos mayores a encontrar viviendas que satisfagan sus necesidades de cuidados actuales y futuras —como el cuidado en el hogar, la vida asistida u otros tipos de cuidados— al tiempo que permite el estilo de vida más activo y social posible.

Hugging Couple Heart Recolored-01.png

Recursos para grupos específicos

  • Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”
    • AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en español y chino, están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidados.
  • Tennessee Department of Veterans Services (TDVS, Departamento de Servicios a Veteranos) (615-741-2345)
    • TDVS sirve de enlace para conectar a los veteranos y a sus familias con recursos y servicios que mejoran la calidad de sus vidas. Ofrecen acceso a educación, recursos de negocio y empleos de alta calidad. Los coordinadores de recursos para veteranos ayudan a los veteranos y a sus familias a presentar reclamaciones por beneficios federales y a conectarlos con recursos federales, estatales y locales.

Apoyo para cuidadores

Wheelchair-01.png

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

Más información de AARP Estados

