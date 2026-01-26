Guía de recursos para cuidadores familiares en Rhode Island

(La información en algunos enlaces está en inglés)
In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés — empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.
Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.
Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.
*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.
Recursos generales
- The Point/Support 2-1-1 (2-1-1 | 401-462-4444)
- La red proporciona información sobre el cuidado a largo plazo y recomendaciones a los residentes mayores y a las personas con discapacidades, así como a sus cuidadores.
- Rhode Island Office of Healthy Aging (Oficina de envejecimiento saludable de Rhode Island) (401-462-3000)
- La oficina diseña y administra recursos relacionados con el envejecimiento y la prestación de cuidados para adultos mayores y personas con discapacidades, así como para sus seres queridos. Los residentes de Rhode Island pueden obtener más información sobre el empleo, el cuidado de la salud y los servicios sociales disponibles para ellos.
- Recursos de salud
- HealthSource RI (855-840-4774; 888-657-3173, sin cargo)
- El portal de seguro médico y dental permite a los residentes de Rhode Island comparar y comprar planes de atención médica y opciones disponibles para ellos.
- State Health Insurance Assistance Program (SHIP, Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud) (888-884-8721, sin cargo)
- El programa brinda asesoramiento y asistencia individualizada a las personas que reúnen los requisitos para Medicare y sus familias. La agencia puede ayudar a los residentes de Rhode Island a obtener beneficios, presentar reclamaciones y entender las opciones de atención médica.
- Rhode Island Medical Assistance Program (Medicaid) (Programa de asistencia médica en Rhode Island (Medicaid) (855-697-4347 #medicaid, sin cargo)
- El programa administra la distribución de Medicaid en Rhode Island. Los residentes de bajos ingresos podrían reunir los requisitos para el programa, que ayuda a cubrir la atención y los servicios médicos y relacionados con la salud.
- Medicare Premium Payment Program (MPP, Programa de pago de primas de Medicare) (855-697-4347, sin cargo)
- El programa ayuda a los adultos de bajos ingresos de 65 años o más a cubrir ciertos costos de Medicare.
- Recursos basados en el hogar y la comunidad
- @ Home Cost Share (2-1-1| 401-462-4444)
- El programa ayuda a los adultos mayores con algunos gastos del cuidado relacionados con los centros de salud diurnos para adultos, la limpieza, la preparación de comidas y el cuidado personal, entre otros servicios.
- Nursing Home Transition Program y Money Follows the Person Program (Programa de transición de hogares de ancianos y programa Money Follows the Person) (401-462-5274, eohhs.ri.gov)
- Ambos programas apoyan a los residentes de Rhode Island que reúnen los requisitos para Medicaid y están interesados en regresar a la comunidad desde un hogar de ancianos o un centro de cuidados a largo plazo.
- Rite at Home (401-462-5274)
- El programa apoya a los residentes de Rhode Island que no pueden vivir solos y necesitan ayuda con las actividades de la vida diaria, como bañarse, vestirse y comer.
- Palliative and Hospice Care (Cuidados paliativos y terminales) (401-222-5960 | 401-276-8046)
- Los cuidados paliativos y terminales ofrecen apoyo y recursos a los pacientes con enfermedades graves, crónicas y terminales, así como a sus cuidadores.
- Recursos financieros
- NCOA BenefitsCheckUp (Verificación de beneficios del Consejo Nacional para el Envejecimiento)
- Home Energy Assistance Program (Programa de asistencia con los servicios públicos del hogar) (855-MY-RIDHS, 855-697-4347, sin cargo)
- Rhode Island Pharmaceutical Assistance to the Elderly (RIPAE, Asistencia con medicamentos recetados a los adultos mayores de Rhode Island) (401-462-3000)
- Supplemental Nutrition Assistance Program SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) (855-697-4347, con cargo)
- Recursos legales
- Rhode Island Legal Services (RILS, Servicios legales de Rhode Island) (401-274-2652 | 800-662-5034)
- The Alliance for Better Long-Term Care (Alianza para un mejor cuidado a largo plazo) (401-785-3340 | 888-351-0808, sin cargo)
- Elder Protective Services (401-462-0555 | 401-462-0740)
