Vacunación para adultos mayores: siguiendo las recomendaciones del CDC

Cuidar de un ser querido adulto mayor es una responsabilidad gratificante pero que también conlleva retos particulares, especialmente en lo que respecta a la salud. La vacunación adecuada es una de las maneras más efectivas de proteger a los adultos mayores de enfermedades prevenibles. Siguiendo el itinerario de vacunación recomendado por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), podemos asegurar la salud y el bienestar de nuestros seres queridos mayores de 65 años. Aquí tienes algunos consejos prácticos para navegar por este itinerario:

Influenza:

La vacuna contra la influenza es esencial para los adultos mayores, ya que tienen un mayor riesgo de complicaciones. Asegúrate de que reciban esta vacuna cada año, preferiblemente a comienzos otoño, antes del pico de la temporada. Tétanos, Difteria y Tos Ferina (Tdap):

Asegúrate de que los adultos mayores reciban una dosis de refuerzo de la vacuna Tdap, si no la han recibido en los últimos 10 años. Esto ayudará a protegerlos contra estas bacterias y a evitar que contagien a infantes sin protección. Pulmonía Pneumocócica:

Adultos mayores que nunca se hayan vacunado contra la pulmonía pueden escoger entre dos opciones: el combo de vacuna conjugada 15-valente y la polisacárida 23 al cabo de un año o solamente una dosis de conjugada 20-valente. Si ha sido vacunado contra neumococo anteriormente, consulta con el médico si necesita alguna otra dosis. Culebrilla:

La vacuna contra el herpes zóster es la única forma de prevenir el doloroso sarpullido y las complicaciones asociadas con esta enfermedad, incluso si ya lo ha padecido. La vacuna se administra en 2 dosis en un periodo de hasta 12 meses y está disponible para adultos desde los 50 años. Hepatitis B:

Si el adulto mayor no ha sido vacunado contra la hepatitis B y está en riesgo, es recomendable que reciba esta vacuna. Esto es especialmente relevante si tiene alguna enfermedad hepática crónica. COVID-19 sus variantes y sus efectos a largo plazo

No sabemos a qué personas el COVID-19 pueda afectar severamente, razón por la que debemos prevenirlo. Asegúrate de que sus seres queridos tengan su protección al día contra COVID-19.

El médico o el farmacéutico certificado en inmunización puede evaluar las necesidades individuales y brindar recomendaciones. Recuerde mantener un registro de las vacunas recibidas y asegúrate del seguimiento de las dosis de refuerzo. Además de cuidar su bienestar físico, recuerda brindarles apoyo emocional durante el proceso de vacunación. Tu compromiso con su salud es un regalo invaluable que les permitirá a los adultos mayores disfrutar de una vida plena.