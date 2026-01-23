Únete como voluntario a la Agenda del Adulto Mayor 360

Centro de recursos
Tu experiencia y tus talentos pueden cambiar vidas. Súmate a la Agenda del Adulto Mayor 360, porque voluntarios como tú generan la fuerza para transformar comunidades e impulsar legislación de avanzada.
¡Conoce nuestros puestos de voluntariado y únete!
Voluntarios de Intercesión Legislativa
Si tienes interés o experiencia en el área legislativa comunícate con el Lcdo. Eddie Olivera, director de política pública de AARP Puerto Rico al 202-812-6964 o por email: eolivera@aarp.org
Apoyo a los Cuidadores Familiares
Si tienes experiencia comunicando y te interesa el tema de los cuidadores familiares, solicita oprimiendo aquí.
Comunicaciones
Si tienes experiencia en comunicaciones, relaciones públicas y redes sociales, solicita oprimiendo aquí.
Coordinador Regional de Capítulos de AARP
Si tienes experiencia en coordinación e iniciativas comunitarias, solicita oprimiendo aquí.
Voluntario Conferenciante
Si tienes experiencia dando charlas y presentaciones, solicita oprimiendo aquí.
La Agenda del Adulto Mayor 360 te brinda la oportunidad de aportar a diversas iniciativas en torno a temas como movilidad, participación social, servicios de apoyo, discrimen por edad, explotación financiera y fraude, fuerza laboral madura, educación continua, seguridad financiera, desarrollo comunitario, vivienda y salud.
Información:
praarp@aarp.org
