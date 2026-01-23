Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Únete como voluntario a la Agenda del Adulto Mayor 360

Únete como voluntario y toma acción por el bienestar de los adultos mayores y las generaciones futuras.

Tu experiencia y tus talentos pueden cambiar vidas. Súmate a la Agenda del Adulto Mayor 360, porque voluntarios como tú generan la fuerza para transformar comunidades e impulsar legislación de avanzada.

¡Conoce nuestros puestos de voluntariado y únete!

Voluntarios de Intercesión Legislativa

Si tienes interés o experiencia en el área legislativa comunícate con el Lcdo. Eddie Olivera, director de política pública de AARP Puerto Rico al 202-812-6964 o por email: eolivera@aarp.org

Apoyo a los Cuidadores Familiares

Si tienes experiencia comunicando y te interesa el tema de los cuidadores familiares, solicita oprimiendo aquí.

Comunicaciones

Si tienes experiencia en comunicaciones, relaciones públicas y redes sociales, solicita oprimiendo aquí.

Coordinador Regional de Capítulos de AARP

Si tienes experiencia en coordinación e iniciativas comunitarias, solicita oprimiendo aquí.

Voluntario Conferenciante

Si tienes experiencia dando charlas y presentaciones, solicita oprimiendo aquí.

La Agenda del Adulto Mayor 360 te brinda la oportunidad de aportar a diversas iniciativas en torno a temas como movilidad, participación social, servicios de apoyo, discrimen por edad, explotación financiera y fraude, fuerza laboral madura, educación continua, seguridad financiera, desarrollo comunitario, vivienda y salud.

Información:

praarp@aarp.org 

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All