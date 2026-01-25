Transporte: lo que deben saber los cuidadores

Según la National Association of Area Agencies on Aging (USAging), cada año unos 600,000 adultos mayores dejan de conducir. Debido a eso, puede ser más difícil para los seres queridos enfermos o de edad avanzada desplazarse a las citas médicas, comprar lo que necesitan, visitar a la familia o asistir a eventos sociales. Eso, a su vez, aumenta su aislamiento, lo que afecta negativamente la salud y el bienestar.

A menudo, el transporte es una responsabilidad primordial para los cuidadores. Más del 40% de los adultos mayores y con discapacidades dependen de familiares, amigos y vecinos para desplazarse, y alrededor de tres cuartas partes de los cuidadores mencionan que proporcionar u organizar el transporte es una de sus tareas primarias, según una encuesta del 2021 (enlace en inglés) del National Aging and Disability Transportation Center (NADTC), un programa administrado por USAging y Easterseals que promueve el transporte accesible.

Pero, proporcionar transporte no siempre es fácil ni práctico. “Algunos cuidadores familiares no pueden ausentarse del trabajo cada vez que alguien necesita que lo lleven al médico, y mucho menos al supermercado”, señala Virginia Dize, directora de programas de USAging y codirectora del NADTC.

Es probable que necesites hacer averiguaciones a fin de encontrar alternativas para cuando no puedas llevar a tu ser querido a donde necesita ir. Hay varias opciones disponibles que pueden aliviar la carga de los cuidadores y ayudar a las personas mayores o con discapacidades a ir a sus citas y mantener las conexiones sociales.

Cuando no puedes proporcionar transporte

Los tipos de transporte que están disponibles, al igual que las posibilidades de obtener servicios especializados o con descuento, varían mucho de un lugar a otro.

Las zonas metropolitanas tienden a ofrecer muchos métodos de transporte, como servicios públicos de autobuses, líneas ferroviarias y tranvías, al igual que una variedad de opciones comerciales. En los pueblos y regiones rurales, quizás tengas que depender de servicios de “respuesta a pedido” reservados por anticipado o de organizaciones voluntarias.

En una publicación conjunta sobre opciones de transporte, el NADTC y Eldercare Locator (enlace en inglés), un directorio del Gobierno federal que incluye servicios para adultos mayores, ofrece una lista de varios programas y servicios de distintos niveles para ayudar a personas mayores o con discapacidades a desplazarse. Recuerda que no todas estas opciones estarán disponibles en todas partes, pero es probable que en tu zona haya por lo menos algunas.

Transporte público

Estos sistemas, que principalmente ofrecen servicios de autobuses y trenes operados y financiados por el Gobierno federal y los Gobiernos estatales y locales, con rutas fijas y horarios programados, por lo general ofrecen tarifas con descuento para los adultos mayores y las personas con discapacidades. Tal vez puedan obtenerse vales para usar los servicios gratuitamente.

Algunas agencias de transporte y organizaciones locales que trabajan en asuntos relacionados con el envejecimiento y las discapacidades brindan capacitaciones gratis para que los pasajeros aprendan a viajar de manera segura. Los buses, los vagones y las estaciones de tren por lo general tienen adaptaciones que brindan accesibilidad. Sin embargo, el transporte público podría no ser una alternativa adecuada para personas a quienes les cuesta trabajo subir y bajar escaleras, esperar al aire libre o caminar hasta o desde las paradas.

Paratránsito (servicio de transporte para personas con discapacidades)

Las agencias de transporte público están obligadas por ley a brindar “servicio complementario de paratránsito” a personas que no pueden usar los métodos de transporte habituales. El servicio de paratránsito opera con el mismo horario que el servicio normal y cubre rutas comparables.

Los pasajeros deben cumplir los requisitos que establece la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, Americans with Disabilities Act) del Gobierno Federal. Por lo general, los vehículos son camionetas adaptadas a fin de ser accesibles para personas con discapacidades.

Los viajes deben programarse por lo menos un día antes y por lo general se comparten con otros pasajeros que reservaron un horario parecido. Los proveedores de servicios de paratránsito típicamente tienen un período de 30 minutos para recoger a los pasajeros —desde 15 minutos antes hasta 15 minutos después de la hora programada—, por lo que estos últimos deben estar listos y esperándolos por lo menos 15 minutos antes.

Respuesta a pedido

La respuesta a pedido, a veces conocida como “Dial-a-Ride”, es otro servicio de transporte compartido que lleva a varios pasajeros que hacen reservas individualmente para que los recojan y los dejen en diferentes lugares. Por lo general, las reservaciones deben hacerse por lo menos 24 horas antes, en internet o por teléfono.