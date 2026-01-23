Transforma tu pueblo o comunidad en un entorno amigable para todas las edades

El desarrollo de Comunidades Habitables es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que junto a AARP reclutan comunidades y ciudades para el desarrollo de comunidades inclusivas que abracen la diversidad, facilitando el envejecimiento activo y saludable de la creciente población de adultos mayores. Ya Puerto Rico es el país número 11 en envejecimiento a nivel mundial, y los datos apuntan a que nuestra población de adultos mayores continuará aumentando de forma vertiginosa. Esto nos obliga a actualizar nuestra visión, ya que esta tendencia impactará nuestra forma de vivir, el trabajo y cómo nos relacionamos con otras personas y nuestro entorno.

Enfocándonos en estas estadísticas y promoviendo la importancia de lo que es la Red de Comunidades Habitables, el Municipio de Vega Baja aceptó el reto y firmó su inscripción para convertirse en el primer municipio del norte en unirse a la Red de AARP de Ciudades Amigables a las Personas Mayores. En el 2016 Coamo fue el primer municipio en unirse a esta red. Esto significa que las acciones y planes futuros del Municipio de Vega Baja se evaluarán tomando en consideración primero su impacto en la calidad de vida de todas las personas y cómo estas inciden en el envejecimiento activo y saludable de los adultos mayores.

En el marco de la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030, invitamos a todos los líderes de ciudades y comunidades de Puerto Rico a incorporarse a esta iniciativa. El modelo desarrollado por la OMS promueve 7 ámbitos: espacios al aire libre y accesibilidad; transportación pública accesible, segura y adaptada a las necesidades; vivienda; servicios de salud; participación e integración social y cívica; comunicación; oportunidades y servicios de apoyo en la comunidad.

Nuestra meta en AARP PR es que los municipios busquen información y puedan replicar esta estrategia en sus comunidades, si queremos tener un Puerto Rico donde la población mayor se sienta participativa e integrada. La visión es: una ciudad inclusiva donde tanto un niño de 8 años como un adulto de 80 años puedan convivir y disfrutar su calidad de vida.

RECURSOS:

Red de Ciudades Habitables de Puerto Rico.

Accede los vídeos de adiestramiento para transformar tu pueblo o comunidad en un entorno amigable.

Accede el modelo de una Ordenanza de Calles Completas.

Accede el Plan de Coamo para transformarse en una Ciudad Amigable.

Accede la guía de la Organización Panamericana de la Salud - Programas nacionales de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores.

Vamos a Lograrlo - Pasos para involucrar a las personas mayores y mejorar las comunidades para todas las edades.

Para más información, comunícate con María Isabel Colom.

Tel. 787-619-1517

E-mail: mcolom@aarp.org