Telesalud como herramienta para el cuidador

La telesalud se ha convertido en una herramienta esencial para los cuidadores familiares. Esta forma de brindar atención médica y servicios de salud se da a distancia, utilizando tecnologías de comunicación electrónica a través de vídeo, teléfono o chat. Es una solución efectiva para superar barreras tales como la dificultad de transportación a citas médicas y la distancia geográfica a ciertos servicios.

Para los pacientes y sus cuidadores familiares, la telesalud brinda un acceso más fácil y conveniente a los proveedores de salud y a la atención médica, y así ayuda a mejorar la calidad de vida. Tradicionalmente, los cuidadores familiares enfrentan desafíos considerables al tratar de llevar a sus seres queridos a las consultas médicas, especialmente si éstos tienen movilidad reducida o condiciones crónicas. Con la telesalud, los cuidadores pueden conectarse con médicos y especialistas desde la comodidad de sus hogares. Esto reduce el estrés asociado con los viajes a las oficinas médicas, y elimina la necesidad de largas esperas, de tener que faltar al trabajo o buscar cuido para menores en el hogar o para la persona que tienen a su cuidado.

Además, la telesalud le brinda a los cuidadores familiares un acceso rápido a la información médica relevante. A través de videollamadas y las plataformas de telesalud, los cuidadores pueden discutir síntomas y el progreso de sus seres queridos con profesionales de la salud de manera más rápida. Esto facilita la comunicación y la colaboración con el equipo médico, y permite un enfoque integral en la atención del paciente.

La telesalud también puede ser una herramienta valiosa para el seguimiento de condiciones crónicas. Los cuidadores familiares pueden utilizar dispositivos médicos conectados para monitorear constantemente la salud de sus seres queridos o de sí mismos (como monitores de presión arterial, glucómetros, etc) y compartir estos datos con sus médicos a través de la telesalud. Esto le provee al médico una visión más completa de la salud del paciente y permite ajustar el plan de tratamiento de manera más eficaz.

Otro aspecto importante de la telesalud es su capacidad para brindarle apoyo emocional a los cuidadores familiares. El cuidado de un ser querido puede ser emocionalmente agotador, y los cuidadores a menudo se sienten solos y abrumados. Con la telesalud, estos cuidadores también pueden acceder a servicios de salud mental y apoyo psicológico en línea, lo que les ayuda a manejar mejor el estrés y la ansiedad asociados con el cuidado de sus seres queridos.

Sin embargo, es fundamental destacar que la telesalud no reemplaza por completo la atención médica tradicional, especialmente en situaciones de emergencia, cuando se requieren ciertos procedimientos médicos complejos o para su visita anual con su proveedor primario. Aunque la telesalud es una herramienta valiosa, es esencial que los cuidadores familiares sigan colaborando con los médicos en persona cuando sea necesario.

A medida que la telesalud continue evolucionando, se espera que siga desempeñando un papel fundamental en el bienestar de los cuidadores familiares y sus seres queridos, aliviando su carga y mejorando la calidad de vida de todos.

"En el Hospital General Castañer, mediante los servicios de telesalud del Departamento de Optimizing Virtual Care (OVC), hemos logrado llegar a pacientes y cuidadores que, debido al acceso, falta de tiempo, transportación, y otros factores, no tenían cita con su proveedor con la regularidad requerida, ya sea para atender su salud primaria o la salud mental. Además, los pacientes de enfermedades crónicas atendidos por el departamento cuentan ahora con el seguimiento adecuado y la educación necesaria para estar en control de su condición y adherencia a su tratamiento."

-- Marimar Rivera Castro, Directora del programa de Optimización de Cuidado Virtual del Hospital General de Castañer

