Superando juntos la soledad

Centro de recursos
A diario vemos cómo la vida vertiginosamente nos lleva a invisibilizar problemas sociales y de salud que cuando quedan destapados, ya representan un problema grave de salud pública. Este es el caso de la soledad y el aislamiento social no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Es común ver cómo los adultos mayores viven en condiciones precarias de salud en muchas instancias, porque enfrentan factores como vivir solos, pérdida de familiares y amigos, tener condiciones crónicas de salud y la falta de recursos económicos. Esto los lleva a un fuerte sentido de soledad que en el silencio adelanta el paso a la muerte en un 26% y que catapulta en un 50% las demencias, ensordece y encrudece la desconexión a servicios, el incremento en costos de salud pública, los problemas de salud mental y sobre todo, limita a vivir una vida larga y saludable.
Estudios de la Dra. Julianne Holt Lungstand, experta mundial en el tema de soledad y aislamiento social, muestran el impacto en la salud física y mental del individuo, y establece que las conexiones sociales son de vital importancia, ya que añaden a la sensación de bienestar, salud, seguridad comunitaria, resiliencia y prosperidad de los individuos. Las personas que tienen fuertes lazos emocionales son más felices, saludables, viven más y mejor.
Identificar las dimensiones de la soledad puede ayudar a manejar el sentimiento de conexión social desde una perspectiva positiva y tomar acción asertiva cuando sea necesario. Estas dimensiones nos llevan a evaluar los vínculos sociales desde tres vertientes:
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares