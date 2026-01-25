Superando juntos la soledad

A diario vemos cómo la vida vertiginosamente nos lleva a invisibilizar problemas sociales y de salud que cuando quedan destapados, ya representan un problema grave de salud pública. Este es el caso de la soledad y el aislamiento social no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Es común ver cómo los adultos mayores viven en condiciones precarias de salud en muchas instancias, porque enfrentan factores como vivir solos, pérdida de familiares y amigos, tener condiciones crónicas de salud y la falta de recursos económicos. Esto los lleva a un fuerte sentido de soledad que en el silencio adelanta el paso a la muerte en un 26% y que catapulta en un 50% las demencias, ensordece y encrudece la desconexión a servicios, el incremento en costos de salud pública, los problemas de salud mental y sobre todo, limita a vivir una vida larga y saludable.

Estudios de la Dra. Julianne Holt Lungstand, experta mundial en el tema de soledad y aislamiento social, muestran el impacto en la salud física y mental del individuo, y establece que las conexiones sociales son de vital importancia, ya que añaden a la sensación de bienestar, salud, seguridad comunitaria, resiliencia y prosperidad de los individuos. Las personas que tienen fuertes lazos emocionales son más felices, saludables, viven más y mejor.

Identificar las dimensiones de la soledad puede ayudar a manejar el sentimiento de conexión social desde una perspectiva positiva y tomar acción asertiva cuando sea necesario. Estas dimensiones nos llevan a evaluar los vínculos sociales desde tres vertientes: