Sintoniza La Juntilla 50+ todos los jueves

Todos los jueves a las 6 p.m. sintoniza La Juntilla 50+ por Radio Isla 1320 AM: el programa oficial de AARP Puerto Rico donde promovemos la innovación e integración social de los mayores y las otras generaciones, como fuerza para transformar el futuro del país. Entérate de lo último en temas sociales relevantes, estilos de vida, política pública y comunidad.
Noticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares