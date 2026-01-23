Sintoniza La Juntilla 50+ todos los jueves

Todos los jueves a las 6 p.m. sintoniza La Juntilla 50+ por Radio Isla 1320 AM: el programa oficial de AARP Puerto Rico donde promovemos la innovación e integración social de los mayores y las otras generaciones, como fuerza para transformar el futuro del país. Entérate de lo último en temas sociales relevantes, estilos de vida, política pública y comunidad.