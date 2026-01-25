Javascript is not enabled.

Robo de identidad bancaria

Lo que ocurre:

  • Recibes una llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, supuestamente de tu institución bancaria o al parecer totalmente legítimo. Por ejemplo, te llaman por tu nombre, dicen que trabajan para el Banco o Cooperativa en donde precisamente tienes tu cuenta de ahorros o cheques.
  • Te informan que hay un problema con tu cuenta. Puede ser falta de información, cuenta bloqueada, acceso no autorizado a tu cuenta o alguna otra situación que te provoque preocupación.
  • Ese es precisamente el objetivo de la estafa: Causarte angustia para luego brindarte seguridad, diciendo, “No se preocupe, porque le podemos ayudar.”
  • En ese momento proceden a pedirte tus datos de la cuenta para perpetrar su fechoría.

Las Consecuencias:

  • Éste es el típico esquema para obtener tus datos confidenciales y causarte daño.
  • Si accedes a la petición del supuesto ‘’oficial bancario o de cooperativa’’ que te contacta, es seguro que le vas a entregar información que luego van a utilizar para sacar dinero de tu cuenta.
  • Corres un alto riesgo de que te roben la identidad y que tu información confidencial se utilice para sacar dinero de tu cuenta y hacer otras transacciones financieras en tu nombre que luego pesaran contra tu crédito.

Protégete

  • Corta la comunicación inmediatamente.
  • Engancha el teléfono o desiste de contestar el mensaje de texto o correo electrónico
  • No accedas a ningún enlace que te envíen junto con esta petición de información de cuentas personales
  • Lo primero que debes hacer, es que tú u otra persona de tu confianza contacte directamente a la institución bancaria y verifiques si hay alguna situación con tu cuenta.

Pasos a seguir:

  1. Llama a tu banco
  2. Comunícate con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) al siguiente contacto 1-877-438-4338 (presione dos para español) y reporta el número del cual te llamaron. Si el número es desconocido, de todos modos, comunícate con la FTC y provee el nombre falso del banco de donde te llamaron y cualquier otra información que pueda ayudar a la agencia a investigar ese esquema de fraude.
     

Regla de oro:

  1. Una Institución Financiera NUNCA llama o envía mensaje para pedirte información financiera confidencial. Por lo general, si te contactan, es para pedir que te comuniques con un agente de la institución para entonces someter cualquier información.
  2. Si recibes una llamada o un correo electrónico o texto de alguien haciéndose pasar por un representante de tu institución bancaria, y te piden información confidencial como dirección, número de teléfono, número de cuenta, número de seguro social, aunque digan que es con fines de ‘’verificar’’, ES FRAUDE.

