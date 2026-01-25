Guía de recursos para cuidadores familiares en Puerto Rico

Cuidar de un ser querido puede ser uno de los roles más importantes y difíciles que puedas tener. No importa en qué etapa de cuidar te encuentres —ya sea que estés empezando a anticipar una necesidad, cuidando de un familiar en tu hogar, en un centro de atención o a distancia, o cuidando de alguien en la etapa final de su vida— el proceso será más fácil si tienes recursos a tu alcance.

AARP creó esta guía de recursos pensando en ti —que cuidas de un ser querido—, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesites durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para solicitar la guía impresa de recursos para cuidadores familiares en Puerto Rico, llame libre de cargos a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores al 1-888-971-2013. Una copia se le hará llegar por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Apoyo De Cuidadores

Programa de Apoyo al Cuidador Familiar de Puerto Rico (Oficina Central de San Juan Región 1 787-721-6121 ext. 1245, 1309, 1378; Región 2 Ponce 787-841-1180 o 878-841-1181)

Provee servicios de relevo de descanso y apoyo a las personas que cuidan de familiares mayores, incluyendo a los abuelos que crían a sus nietos. Los servicios incluyen cuidado en el hogar, ama de llaves, cuidado temporero en instituciones de salud, equipo médico duradero (para aquellos que no tienen Medicare Parte B), suplementos nutricionales, suministros para la incontinencia y acceso al sistema de alerta médica Lifeline.

Programa de Amigos Mayores Acompañantes (PAMA) (787-721-6121)

Provee cuidado de relevo gratuito en el hogar para personas diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer en etapa temprana o demencias relacionadas. Brinda compañía y asistencia para que los cuidadores familiares puedan tomar un descanso.

Finanzas

Crédito por Consumo de Energía de Equipos Eléctricos que Sustentan la Vida (787) 521-3434

Provee alivio financiero a los clientes residenciales que necesitan electricidad para equipos médicos esenciales para la vida.

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) (787-289-7600 ext. 2386)

Provee asistencia financiera a hogares de bajos ingresos para ayudar a cubrir los costos de energía, incluyendo electricidad y combustible.

Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico - Programa Lifeline (787-756-0804)

Ofrece un descuento en el servicio telefónico a personas de bajos ingresos.

Servicios Legales

Protección de los derechos de los adultos mayores

Investiga quejas de maltrato, negligencia o explotación en los centros de cuidados a largo plazo y en la comunidad.

Servicios Legales de Puerto Rico (800-981-5342)

Provee representación legal gratuita y orientación a personas de bajos ingresos.

Pro Bono (800-981-5801)

Corporación sin fines de lucro del Colegio de Abogados de PR que ofrece asesoramiento legal gratuito a personas de bajos ingresos.

Programa de Apoyo para los Adultos Mayores (PROSPERA) (787-772-9337 o 1-877-660-6060)

Provee asistencia legal gratuita a personas de 60 años o más que no pueden valerse por sí mismas, ayudándolas a solicitar apoyo financiero o asistencia relacionada con el cuidado de sus descendientes adultos a través de la mediación o procedimientos legales, y hace cumplir los acuerdos.

Salud