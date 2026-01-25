Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Puerto Rico

No importa en qué etapa del cuidado de un ser querido te encuentres, estas agencias y organizaciones locales pueden ayudarte a que tu labor sea más fácil

Cuidar de un ser querido puede ser uno de los roles más importantes y difíciles que puedas tener. No importa en qué etapa de cuidar te encuentres —ya sea que estés empezando a anticipar una necesidad, cuidando de un familiar en tu hogar, en un centro de atención o a distancia, o cuidando de alguien en la etapa final de su vida— el proceso será más fácil si tienes recursos a tu alcance.

AARP creó esta guía de recursos pensando en ti —que cuidas de un ser querido—, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesites durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para solicitar la guía impresa de recursos para cuidadores familiares en Puerto Rico, llame libre de cargos a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores al 1-888-971-2013. Una copia se le hará llegar por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

 

Apoyo De Cuidadores

Programa de Apoyo al Cuidador Familiar de Puerto Rico (Oficina Central de San Juan Región 1 787-721-6121 ext. 1245, 1309, 1378; Región 2 Ponce 787-841-1180 o 878-841-1181)

Provee servicios de relevo de descanso y apoyo a las personas que cuidan de familiares mayores, incluyendo a los abuelos que crían a sus nietos. Los servicios incluyen cuidado en el hogar, ama de llaves, cuidado temporero en instituciones de salud, equipo médico duradero (para aquellos que no tienen Medicare Parte B), suplementos nutricionales, suministros para la incontinencia y acceso al sistema de alerta médica Lifeline.

Programa de Amigos Mayores Acompañantes (PAMA) (787-721-6121)

Provee cuidado de relevo gratuito en el hogar para personas diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer en etapa temprana o demencias relacionadas. Brinda compañía y asistencia para que los cuidadores familiares puedan tomar un descanso.

 

Finanzas

Crédito por Consumo de Energía de Equipos Eléctricos que Sustentan la Vida (787) 521-3434

Provee alivio financiero a los clientes residenciales que necesitan electricidad para equipos médicos esenciales para la vida.

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) (787-289-7600 ext. 2386)

Provee asistencia financiera a hogares de bajos ingresos para ayudar a cubrir los costos de energía, incluyendo electricidad y combustible.

Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico - Programa Lifeline (787-756-0804)

Ofrece un descuento en el servicio telefónico a personas de bajos ingresos.

 

Servicios Legales

Protección de los derechos de los adultos mayores

Investiga quejas de maltrato, negligencia o explotación en los centros de cuidados a largo plazo y en la comunidad.

Servicios Legales de Puerto Rico (800-981-5342)

Provee representación legal gratuita y orientación a personas de bajos ingresos.

Pro Bono (800-981-5801)

Corporación sin fines de lucro del Colegio de Abogados de PR que ofrece asesoramiento legal gratuito a personas de bajos ingresos.

Programa de Apoyo para los Adultos Mayores (PROSPERA) (787-772-9337 o 1-877-660-6060)

Provee asistencia legal gratuita a personas de 60 años o más que no pueden valerse por sí mismas, ayudándolas a solicitar apoyo financiero o asistencia relacionada con el cuidado de sus descendientes adultos a través de la mediación o procedimientos legales, y hace cumplir los acuerdos.

 

Salud

Mente Activa (787-677-0503)

Organización que aborda la salud cognitiva y mejora la calidad de vida de los adultos mayores, de las personas con algún tipo de demencia y de sus cuidadores.

Asociación de Alzheimer de Puerto Rico (787-268-6818)

Provee orientación sobre el Alzheimer y grupos de apoyo para quienes viven con Alzheimer y otras formas de demencia y sus cuidadores familiares.

Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico (787-764-2295; 800-227-2345)

Ofrece programas y servicios para ayudar a manejar el tratamiento del cáncer y la recuperación, y encontrar apoyo emocional.

Centros 330, Centros de Salud Primaria y Preventiva (787-758-3411)

Centros de salud primarios que proveen servicios de salud primarios y preventivos a personas vulnerables y sin seguro a través de tarifas con descuento en escala móvil. Provee orientación y ayuda para elegir, solicitar o renovar planes de seguro médico.

De Frente al Alzheimer (787-598-9844)

Organización sin fines de lucro para concienciar y educar sobre la enfermedad de Alzheimer y proveer apoyo financiero a pacientes de Alzheimer de bajos ingresos.

Organización para el Cuidado de Personas con la enfermedad de Alzheimer (OPAPA) (787-696-1159 o 939-231-9618)

Ofrece servicios terapéuticos a personas que viven con demencia y educa a los cuidadores familiares.

Programa de Geriatría del Departamento de Salud de Puerto Rico (787-765-2929, ext. 4133 y 4430)

Ofrece programas de salud y nutrición, y administra Medicaid y otros servicios médicos.

Asociación Puertorriqueña de Diabetes (787-729-2210)

Provee educación, prevención, concienciación, servicios y eventos sobre la diabetes y promueve estilos de vida saludables.

Programa de Vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico (787-765-2929)

Coordina los esfuerzos de vacunas para todas las edades.

  • Programa de Vacunas para Adultos: ext. 3337 o 3338
  • Información General sobre Vacunas: ext. 3551

Consejo Renal de Puerto Rico (787-765-1500)

Proporciona clínicas de detección de enfermedades renales, educación, tratamiento, servicios médicos complementarios, control de calidad y aboga por aquellos con enfermedades del riñón.

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) (787-763-7575)

Responsable de proporcionar servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación para personas con condiciones de salud mental y trastornos por uso de sustancias.

  • Línea PAS de prevención, apoyo y servicios (800-981-0023) Brinda servicios de apoyo ante crisis de salud mental, disponible las 24 horas, todos los días. Ofrece sesiones de desahogo, apoyo emocional y coordinación de evaluaciones psiquiátricas y psicológicas.

Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud (SHIP) de Puerto Rico (787-721-6121 o 877-725-4300)

Ayuda a los adultos mayores a elegir un plan e inscribirse en Medicare.

Programa de Asistencia Tecnológica de la Universidad de Puerto Rico (787-474-9999 o 855-449-2999)

Facilita el acceso y la adquisición de tecnología asistencial para personas con discapacidades, en colaboración con el Programa de Tecnología Asistencial de Puerto Rico.

Sistema de Atención Médica del Caribe del Departamento de Asuntos de Veteranos (787-641-7582)

Provee atención médica integral a los veteranos en todo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.; ofrece servicios como atención primaria, apoyo de salud mental, tratamientos especializados y opciones de telesalud.

VOCES - Coalición de Vacunación y Promoción de la Salud (787-789-4008)

Una coalición de organizaciones públicas y privadas que abogan y proporcionan educación sobre la salud preventiva, la vacunación y los derechos equitativos a la salud.

 

Viviendas Y Centros De Cuidado

Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (787-721-6121)

Provee servicios de defensa y protección del consumidor en torno a los cuidados a largo plazo, incluyendo hogares de ancianos, centros de vida asistida, centros de atención especializada y otros entornos de atención. Los residentes, familiares y amigos de los residentes o empleados de centros de cuidados a largo plazo pueden comunicar un problema y obtener ayuda para resolverlo.

Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (787-274-2527)

Desarrolla e implementa políticas de vivienda y programas de desarrollo comunitario, incluyendo:

 

Información Y Servicios

Administración de Servicios de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos (787-625-4900)

Proporciona información y referidos, y coordina servicios y programas para adultos mayores en todo Puerto Rico, incluyendo servicios basados en el hogar y la comunidad (cuidado de salud en el hogar, entrega de comidas, transporte y otros servicios que permiten a las personas permanecer en sus hogares a medida que envejecen), así como programas sociales y de recreación para adultos mayores.

Programa Llame y Viaje (787-294-0500)

Servicio de transporte en autobús para personas con discapacidades físicas o mentales ofrecido por la Autoridad Metropolitana de Autobuses.

Educación y Prevención del Maltrato a los Ancianos (787-721-6121)

Ofrece información y educación sobre cómo prevenir el maltrato a los adultos mayores y la explotación financiera.

Programa de Asistencia Nutricional (787-289-7600 ext. 311 o 1-877-467-4832)

Proporciona asistencia alimentaria a hogares de bajos ingresos.

Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (787-721-6121)

Ofrece una variedad de servicios para apoyar a los adultos mayores y sus cuidadores.

Tarjeta de identificación para descuentos y uso de fila expreso para adultos mayores de 60 años (787-765-2929 ext. 4131 o 4133)

Entrada con descuento a actividades culturales, artísticas, recreativas o deportivas celebradas en instalaciones bajo el Gobierno de Puerto Rico, así como una línea de servicio expreso en las instalaciones del Gobierno.

Banco de Alimentos de Puerto Rico (787-740-3663)

Distribuye alimentos y productos de higiene personal a personas de todas las edades.

Programa de Cuidado Dirigido para Veteranos (787-721-6121 ext. 1293, 1256, 1300, 1230, 2246)

Proporciona a los veteranos en Puerto Rico que están en riesgo de institucionalización con servicios de atención en casa o en su comunidad.

 

CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA

Asociación de Cuidados Paliativos y Centro para Enfermos Terminales de Puerto Rico (787-309-8246)

Ofrece información y educación sobre el centro para cuidados terminales en Puerto Rico.

