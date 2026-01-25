Recomendaciones generales para adaptar el entorno de una vivienda para hacerla más segura

No haga demasiado cambios al entorno del hogar.

Haga cambios graduales que faciliten la vida en familia. Encuentre lugares fuera del alcance del paciente para artículos como llaves, medicamentos, productos de limpieza, armas de fuego, envases de gasolina, etc.

Considere eliminar objetos decorativos si es posible.

Sea minimalista, elimine muebles innecesarios.

Elimine alfombras para evitar caídas.

Elimine acumulaciones de periódicos, revistas o libros.

No encere los pisos.

Instale alarmas de incendios y monóxido de carbono.

Pinte las paredes de un color diferente al piso para crear contraste.

Cocina

Si es posible, cambie la estufa de gas por una eléctrica. Si no, instale un dispositivo de seguridad para detectar fugas de gas.

Apague el gas antes de irse a dormir.

Verifique siempre si la estufa está encendida.

En algunas estufas, quite los controles de encendido o instale un dispositivo de seguridad.

No utilice fósforos.

Mantenga desconectados los electrodomésticos pequeños cuando no se utilicen.

Guarde objetos punzantes o peligrosos fuera del alcance del paciente.

Cuarto de Baño

Programe el agua caliente a una temperatura máxima de 37 grados Celsius o 120 grados Fahrenheit.

Identifique el agua caliente con un grifo rojo y el agua fría con uno azul.

Elimine cerraduras o cerrojos de las puertas del baño.

Elimine alfombras del baño.

Coloque alfombras antideslizantes y pasamanos en la bañera o ducha.

Mantenga el botiquín y productos de baño fuera del alcance del paciente.

Luces y Sistema Eléctrico

Mantenga el hogar bien iluminado, especialmente del dormitorio al baño.

Evite luces excesivamente brillantes.

Mantenga en oscuridad las zonas que no desea que el paciente transite.

Coloque protectores en los enchufes eléctricos.

Escaleras

Cubra los escalones con material antideslizante.

Instale pasamanos a ambos lados de la escalera.

Coloque puertas de seguridad en la parte superior e inferior de la escalera.

Pinte el primer y último escalón de un color diferente para facilitar su localización.

Coloque luces de orientación en zonas determinadas.

Espejos

Tape los espejos cuando el paciente se sienta confundido, asustado o enfadado.

Puertas de Entrada a la Vivienda

Equipe la puerta principal con un cerrojo adicional en la parte superior y dos cerraduras sin agarradera.

Pinte la puerta del mismo color que las paredes.

Coloque una alfombra antideslizante negra en la entrada. El paciente la verá como un agujero y evitará pasar.

Coloque una campanilla en la entrada.

Información sacada del libro La enfermedad de Alzheimer en la Familia.

Elaborado por: Asociación de Alzheimer de PR, Pfizer.