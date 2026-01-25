Puerto Rico: ¿Quién cuida a nuestros mayores?

Centro de recursos
Una profunda recesión económica, un Gobierno carente de recursos y el éxodo de las generaciones más jóvenes ha dejado a la isla con una frágil red de apoyo para una población anciana cada vez mayor.
Además, en los últimos años los puertorriqueños han tenido que batallar con las secuelas de fenómenos naturales implacables, como los huracanes del 2017; los cientos de sismos que han destruido escuelas, viviendas, hospitales y han desplazado a muchos de sus hogares; y una sequía intermitente. La crisis del coronavirus ha colocado a las personas mayores y a sus cuidadores ante nuevos retos y ha sacado a flote, una vez más, la necesidad de un sistema sólido de cuidado que garantice una vejez digna.
“La Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada cuenta con el Programa Respiro. El Departamento de Familia tiene un programa de amas de llaves. Hay programas de cuidado, pero a escalas bien pequeñas. No podrían atender ni el 5% de la necesidad. Y eso era antes de la crisis”, dice José Acarón, director de la oficina de AARP en Puerto Rico.
“En el futuro va a ser mayor la necesidad de apoyo”, añade Acarón, quien señala la pérdida de pensiones y ahorros y el desplome del valor de las viviendas como factores adicionales que abruman a las generaciones mayores en la isla.
Además, “el 67% de la población de 50 años o más apoya económicamente a sus hijos o nietos. Así que, no solo cuidan de sus padres. Nuestros adultos mayores están encargados de hasta cuatro generaciones”, recalca Acarón.
Conoce los desafíos, las historias, y cómo cinco familias abordan el reto del cuidado, en la isla y a la distancia.
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares