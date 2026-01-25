¿Qué debo tomar en consideración al comparar los planes de Medicare?

Centro de recursos
Los beneficiarios de Medicare deben considerar los siguientes aspectos antes de decidir afiliarse a un plan de Medicare Advantage.
|Si me quedo con Medicare Original
|Si decido ingresar a un Plan de Medicare Advantage
|Puede acudir a cualquier médico u hospital que acepte Medicare, en cualquier lugar de Puerto Rico y Estados Unidos.
|En la mayoría de los casos, solo puede atenderse con médicos y otros profesionales de la salud que forman parte de la red contratada por el plan y dentro de los municipios que ofrece servicios (para cuidado que no es de emergencia).
|En la mayoría de los casos, no necesita referidos para ver a un especialista.
|Es posible que necesite un referido para ver a un especialista. Debe comunicarse con su plan directamente para conocer.
|Puede visitar cualquier Hospital que sea certificado por Medicare.
|Debe visitar los Hospitales contratados por el plan.
