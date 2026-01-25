¿Qué debo tomar en consideración al comparar los planes de Medicare?

Si me quedo con Medicare Original Si decido ingresar a un Plan de Medicare Advantage

Para los servicios cubiertos bajo la Parte B, usted suele pagar el 20% de la cantidad aprobada por Medicare después de pagar su deducible anual. Los gastos directos de su bolsillo varían, los planes pueden tener gastos directos de su bolsillo menores o mayores para ciertos servicios. En algunas ocasiones pudiera no tener que pagar el 20% o el deducible anual de la Parte B de Medicare.

Paga una Prima mensual por la Parte B. Si elige inscribirse en un plan de Medicamentos de Medicare conocido como Parte D, pagará una prima mensual adicional por este plan. Usted paga la prima mensual de la Parte B y también puede tener que pagar la prima del plan. Algunos planes pueden tener una prima de $0 y pueden ayudar a pagar la totalidad o parte de su prima de la Parte B. La mayoría de los planes incluyen la cubierta de medicamentos de Medicare (Parte D) sin costo adicional.

No hay límite anual en lo que usted paga de su bolsillo, a menos que tenga cubierta complementaria, como el Seguro complementario de Medicare conocido como Medigap que le ayuda a pagar por los costos del bolsillo. Los planes tienen un límite anual sobre lo que paga de su bolsillo por los servicios que cubren para la Parte A (servicios de Hospital) y la Parte B (servicios médicos). Una vez que llegue al límite establecido por su plan, no pagará nada por los servicios cubiertos por la Parte A y la Parte B por el resto del año.