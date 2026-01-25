Javascript is not enabled.

¿Qué debo tomar en consideración al comparar los planes de Medicare?

Los beneficiarios de Medicare deben considerar los siguientes aspectos antes de decidir afiliarse a un plan de Medicare Advantage.

Sus Médicos y Hospitales

Si me quedo con Medicare OriginalSi decido ingresar a un Plan de Medicare Advantage
Puede acudir a cualquier médico u hospital que acepte Medicare, en cualquier lugar de Puerto Rico y Estados Unidos.En la mayoría de los casos, solo puede atenderse con médicos y otros profesionales de la salud que forman parte de la red contratada por el plan y dentro de los municipios que ofrece servicios (para cuidado que no es de emergencia).
En la mayoría de los casos, no necesita referidos para ver a un especialista.Es posible que necesite un referido para ver a un especialista. Debe comunicarse con su plan directamente para conocer.
Puede visitar cualquier Hospital que sea certificado por Medicare.Debe visitar los Hospitales contratados por el plan.

Costos

Si me quedo con Medicare OriginalSi decido ingresar a un Plan de Medicare Advantage
Para los servicios cubiertos bajo la Parte B, usted suele pagar el 20% de la cantidad aprobada por Medicare después de pagar su deducible anual.Los gastos directos de su bolsillo varían, los planes pueden tener gastos directos de su bolsillo menores o mayores para ciertos servicios. En algunas ocasiones pudiera no tener que pagar el 20% o el deducible anual de la Parte B de Medicare.
Paga una Prima mensual por la Parte B. Si elige inscribirse en un plan de Medicamentos de Medicare conocido como Parte D, pagará una prima mensual adicional por este plan.Usted paga la prima mensual de la Parte B y también puede tener que pagar la prima del plan. Algunos planes pueden tener una prima de $0 y pueden ayudar a pagar la totalidad o parte de su prima de la Parte B. La mayoría de los planes incluyen la cubierta de medicamentos de Medicare (Parte D) sin costo adicional.
No hay límite anual en lo que usted paga de su bolsillo, a menos que tenga cubierta complementaria, como el Seguro complementario de Medicare conocido como Medigap que le ayuda a pagar por los costos del bolsillo.Los planes tienen un límite anual sobre lo que paga de su bolsillo por los servicios que cubren para la Parte A (servicios de Hospital) y la Parte B (servicios médicos). Una vez que llegue al límite establecido por su plan, no pagará nada por los servicios cubiertos por la Parte A y la Parte B por el resto del año.
Usted puede comprar una Póliza Medigap para ayudar a pagar los costos del bolsillo restantes, como su coaseguro del 20%.No puede comprar y no necesita una Póliza Medigap.

Cubierta de Servicios

Si me quedo con Medicare OriginalSi decido ingresar a un Plan de Medicare Advantage
Medicare Original cubre la mayoría de los servicios y suministros médicamente necesarios en hospitales, consultorios médicos y otros entornos de salud. Medicare Original no cubre algunos beneficios como exámenes de la vista, la mayoría de los servicios dentales y exámenes de rutina.Los planes deben cubrir todos los servicios medicamente necesarios que cubre Medicare Original. Los planes también pueden ofrecer algunos beneficios adicionales que Medicare Original no cubre, como servicios de visión, audición y dental.
Puede comprar un plan individual de Medicamentos de Medicare conocido también como Parte D.La cubierta de Medicamentos de Medicare o Parte D está incluida en la mayoría de los planes de Medicare Advantage, por lo que no es necesario que se inscriba en un plan individual de Medicamentos o Parte D de Medicare.
En la mayoría de los casos, no es necesario que se apruebe un servicio o suministro con anticipación para que Medicare Original lo cubra.En muchos casos, debe solicitar una aprobación anticipada para que el plan cubra el servicio o suministro.

Viajes fuera de Puerto Rico

Si me quedo con Medicare OriginalSi decido ingresar a un Plan de Medicare Advantage
Generalmente, Medicare Original cubre el cuidado de salud fuera de Puerto Rico, o sea en los Estados Unidos y sus Territorios. Es posible que pueda comprar una póliza de seguro complementario de Medicare conocida como Medigap que cubra el cuidado de emergencia fuera de Puerto Rico.Los planes generalmente no cubren el cuidado de salud fuera de Puerto Rico. Algunos planes pueden ofrecer un beneficio complementario que cubre los servicios de emergencia y de urgencia cuando se viaja fuera de Puerto Rico hacia los Estados Unidos y sus Territorios.

Para hacer una comparación de los planes de Medicare Advantage o de Medicamentos y así tomar la decisión que le convenga, utilice el Buscador de Planes en www.medicare.gov y seleccione la opción que dice “Buscar planes de salud y de medicamentos”. Tenga a la mano el listado de sus medicamentos y asegúrese de que el plan seleccionado los cubra al igual que sus médicos y hospitales.

