Qué deberías saber del cuido al final de la vida

Hace unos meses, al conversar con mis hijos de mis deseos durante la vejez, y en caso de que no pueda tomar mis propias decisiones, llegamos al tema de cómo y dónde prefieren morir las personas. Esto nos llevó a recordar a algunos familiares y amigos que han recibido los servicios de hospicio durante los últimos días o meses de su vida.

La palabra hospicio proviene del latín hospitium, que significa hospitalidad, y que con el tiempo llegó a representar casas para personas pobres, huérfanos y enfermos. Hoy en día la palabra hospicio denota una filosofía de cuidados en la que un equipo de profesionales de salud da prioridad al alivio del dolor y al apoyo emocional del paciente, durante el período de su enfermedad.

El dolor que se trata de aliviar, dentro del concepto moderno del cuidado, incluye lo siguiente:

psicológico/emocional

social

espiritual

El equipo multidisciplinario que provee cuidados y hospicio incluye:

médicos

enfermeros de práctica avanzada

enfermeros registrados

trabajadores sociales

psicólogos o consejeros

fisioterapeutas

auxiliares de enfermería

capellanes

farmaceutas

voluntarios

Este equipo de cuidados de hospicio cuenta con la experiencia y el conocimiento para cuidar de personas con enfermedades terminales, ayudar a vivir con plenitud el tiempo que les quede por vivir, y morir con dignidad y sin dolor. Estos servicios pueden llegar a recibirse las 24 horas del día, los siete días a la semana. Para que el ser querido de la familia reciba estos cuidados, un médico (o enfermero con años de experiencia) tiene que certificarle la existencia de la enfermedad terminal y corroborar que no le queda más de seis meses de vida.

Los servicios de hospicio se proveen en varios sitios, incluso en centros de cuidado a largo plazo, hospitales y en el propio hogar del paciente. En caso de que tu ser querido viva más de los seis meses, puede seguir recibiendo los servicios con una recertificación del médico. Los servicios de hospicio están cubiertos por Medicare parte A de la siguiente manera: