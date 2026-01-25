Protégete del fraude a Medicare

Una de las funciones que puedes realizar como cuidador de adultos mayores es protegerlos contra intentos de fraude. En este artículo aprenderás sobre el fraude en servicios de salud, el fraude más común, cómo nos afecta y cómo puedes proteger a esa persona que con tanto cariño atiendes.

¿Y por qué te debe interesar ese tema? Porque el fraude afecta tu bolsillo y tu salud. Medicare pierde más de $60 billones en fraude todos los años a nivel nacional. Sí, leíste bien, billones. Eso encarece los costos de salud, incluyendo la prima mensual de la parte B de Medicare, la cual el beneficiario paga directamente de su bolsillo. El fraude también puede provocar que se reciban medicamentos o tratamientos que no se necesita, mediante la prestación de servicios de menor calidad.

¿Cuál es el fraude más común? El fraude más común es cuando el proveedor de servicios (médico generalista o especialista, el laboratorio, la farmacia, el hospital, etc.) le factura al plan un servicio que no se le proveyó el beneficiario. Se estima que esta modalidad constituye el 42% del fraude.

¿Cómo lo puedo detectar? Es bien fácil. Por ley, todos los beneficiarios de Medicare reciben el estado de utilización donde se detallan todos los servicios que el plan pagó y que se supone que se hayan recibido. Es el documento que dice “Esto no es una factura”. Los que tienen un plan Advantage lo reciben todos los meses y los que tiene Medicare original lo reciben cada 3 meses. Es importante que lo revisen para detectar cualquier servicio no ofrecido, cualquier deducible cobrado incorrectamente, o cualquier otra cosa que parezca irregular. Se recomienda llevar un registro de los servicios médicos que recibe el beneficiario para que pueda revisar mejor el estado.

¿Y qué hago si detecto algo? Cuando tenga alguna duda, debe llamar al proveedor de servicios para que le aclare. A veces son errores en el proceso de facturación. No asuma que lo que ve es un fraude. Si luego de esto todavía piensa que hay algo extraño, puede llamar a su plan médico para que investigue. También nos puede llamar a nosotros (PR Senior Medicare Patrol) al 1-800-975-3102 para más orientación.

¿Y qué es el PR Senior Medicare Patrol? Es un programa del Departamento de Salud federal que se dedica a orientar a los beneficiarios de Medicare sobre este tema. El programa existe en todos los estados, territorios y en Puerto Rico, y es administrado por el Hispanic-American Institute, Inc. Para más información, visita nuestra página en www.patrullamedicarepr.org. También estamos en Facebook como Patrulla Medicare Puerto Rico. Si quieres ver nuestros vídeos educativos, visita nuestro canal de YouTube (Patrulla Medicare).