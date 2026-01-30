Protección, inclusión y bienestar: Política pública para transformar la vida de los adultos mayores en Puerto Rico

Adelantar la política pública de envejecimiento activo de la Ley 121-2019 requiere propuestas legislativas integrales. Las medidas a continuación propulsadas por AARP buscan fortalecer la protección, el bienestar y la inclusión de las personas mayores. Entre las medidas propuestas se encuentra la creación de una ley para capacitar profesionales de la salud en geriatría y gerontología, así como enmiendas a la Carta de Derechos de los Adultos Mayores para garantizar mayor seguridad jurídica. Además, se impulsa la actualización de políticas sobre cuidado informal y seguridad financiera en el retiro, junto con programas de formación para cuidadores y jóvenes trabajadores. Estas propuestas también promueven igualdad en el desarrollo empresarial, mejoran la accesibilidad en servicios públicos y fomentan el aprendizaje a través de toda la vida. En conjunto, estas acciones reflejan un compromiso por construir un Puerto Rico más justo, inclusivo y preparado, en donde todos podamos alcanzar nuestros anhelos, no importa la edad.

AARP ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 2025: RESUMEN Y ESTATUS DE MEDIDAS PRESENTADAS

MEMBERS ONLY

MEDIDAS APROBADAS:

Medidas Legislativa

Descripción:

ESTATUS:

P. del S. 648

Crea nueva ley para capacitar profesionales de la salud para la práctica profesional de la geriatría y gerontología.

APROBADO EN CÁMARA Y SENADO

P. del S. 650

Enmienda la Carta de Derechos de los Adultos Mayores bajo la Ley 121 del 2019, para que los jueces municipales del Tribunal de Primera Instancia puedan nombrar un tutor temporal de una persona mayor al conceder órdenes de protección (conforme al Artículo 140 (b) del Código Civil de Puerto Rico).

APROBADO EN CÁMARA Y SENADO

P. del S. 652

Fortalece la Ley 82 del 2023 (Política Pública del Cuidado Informal) atemperándola con las leyes federales, ampliando los derechos y protecciones de los cuidadores que trabajan, y asimismo los recursos de capacitación para cuidadores familiares.

APROBADO EN CÁMARA Y SENADO

P. de la C. 736

Facilita la implantación de la Ley 42-2023 (política pública de seguridad financiera en el retiro), que crea programas de capacitación financiera y planificación para el retiro dirigidos a jóvenes en la fuerza laboral del sector público y privado.

APROBADO EN CÁMARA

En el Senado fue referido a la Comisión de Hacienda (9/29/25)

P. de la C. 737

Enmienda la “Ley Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad”, para incluir a la Rama Judicial y sus dependencias entre las agencias que dan turnos preferenciales a personas mayores.

APROBADO EN CÁMARA

En el Senado fue referido a la Comisión del Adulto Mayor (9/22/25)