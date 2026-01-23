Protección en 3 pasos: “Pausa, Piensa y Protégete.”

Alianza multisectorial junto a la Policía de PRpara luchar contra estafas dirigidas a personas mayores

Lcdo. Eddie Olivera, director estatal asociado de política pública

Aprende sobre “las tres P”, una estrategia sencilla para protegerte del fraude.

PAUSA: No actúes mediante impulso, detente.

PIENSA: Analiza la situación, haz preguntas y obtén información.

PROTÉGETE: Rechaza los acercamientos no solicitados, corta la comunicación.

Ante el aumento vertiginoso en estafas que involucran a personas mayores, la Red Contra Fraude de AARP redobló sus esfuerzos lanzando una alianza multisectorial con organizaciones y entidades para promover la educación y la prevención contra el fraude, robo de identidad y explotación financiera. En esta ocasión, se logró una alianza histórica con la Policía de Puerto Rico para contar con los recursos de la uniformada y poder llevar un mensaje educativo, amplio y abarcador a los adultos mayores y sus familias. El superintendente de la Policía de PR, Joseph González, se unió a este esfuerzo para llevar un mensaje claro de prevención ante las estafas dirigidas hacia adultos mayores y otras poblaciones que puedan resultar vulnerables a esquemas de estafas por parte de los criminales.

Además de la Policía de Puerto Rico y la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), entidad que siempre ha colaborado con AARP en este asunto, también se integraron la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Crédito, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).

El mensaje de la alianza es “Pausa, Piensa y Protégete’’, exhortando al público a ser cauteloso para no caer en los trucos de los estafadores. La educación resulta fundamental para que las víctimas potenciales sepan reconocer los esquemas de fraude y evitarlos, y para conocer sobre estas modalidades el público puede acceder la página www.aarp.org/ProtegetedelFraude. Cada día los estafadores se fortalecen en su conocimiento de las víctimas y en el manejo de la tecnología para cometer sus fechorías con una sofisticación sin precedentes, empleando la inteligencia artificial para clonar voces y falsificar imágenes.

La iniciativa continuará realizando una serie de eventos de contenido educativo a través de las redes sociales y los medios de comunicación para llevar un mensaje contundente de protección, prevención y apoyo a víctimas.