Prevención de caídas en el adulto mayor: más vale prevenir que tener que remediar

Soy una adulta mayor de 73 años de edad, trabajadora social jubilada y voluntaria en el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y de la Iniciativa de Cuidadores de AARP, Puerto Rico. A los 70 años tuve mi primera caída tropezándome con un muro de contención en una calle, mientras participaba de una marcha de mi gremio profesional. Posteriormente sufrí dos caídas en mi hogar, afectándose un menisco de mi rodilla izquierda y un tendón de mi hombro derecho.

A pesar de haber recibido atención médica y terapias, aún persiste la inflamación y el dolor (en menor grado). No obstante, me mantengo activa en mi vida profesional y en el voluntariado. La clave para continuar adelante ha sido mi actitud positiva, la autoeducación y mi actividad física, mental y social. Es por esto que deseo compartir con ustedes información sobre el tema de la prevención de caídas, que les será de gran utilidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la edad es el principal factor de riesgo para las caídas. De un 20% a un 30% de los adultos mayores resultan con lesiones de moderadas a severas, tales como contusiones, fracturas de cadera y traumas en el cerebro. Estas se atribuyen en parte a los cambios físicos, sensoriales y cognitivos asociados al envejecimiento. Además, se combina con entornos no adecuados para la población que envejece. Vemos que, como adultos mayores, estamos más expuestos a las caídas y los resultados adversos que conllevan en nuestras vidas.

En mi experiencia personal y autoeducación sobre temas de investigación y análisis de expertos, he aprendido que la clave para evitar las caídas está en prevenir que nos ocurran en lo que respecta a nuestra responsabilidad personal y lo que podemos controlar. A continuación, comparto varias estrategias.

Estrategias de prevención:

Educación – a nivel personal, familiar y comunitario

Capacitación – adulto mayor, clase médica, cuidadores, familiares y personal de ayuda

Creación de entornos seguros – en el hogar, agencias, vías públicas y comunidad en general

Desarrollo de investigaciones – por organizaciones, centros educativos, agencias públicas y privadas

Establecimiento de políticas – eficaces para reducir riesgos a nivel de gobierno, organizaciones públicas y privadas

Espero poder continuar abundando sobre este y otros temas en una próxima ocasión.

