Prepara tu plan familiar de cara a la temporada de huracanes

Estamos ante una temporada de huracanes sumamente activa y es posible que deba ajustar cualquier plan anterior que haya elaborado. Tal vez necesite dejar su hogar rápidamente y viajar a un lugar seguro fuera del área afectada. Si las autoridades le aconsejan que desaloje, esté preparado para salir inmediatamente con su equipo de suministros.

Descarga la guía de Cruz Roja para hacer tu plan familiar.

Planifique ahora si necesitará ayuda para desalojar o si necesitará compartir el transporte. Pregunte a amigos o familiares fuera de su área si puede quedarse con ellos. Hable e indague si hay personas en sus hogares con un riesgo mayor de sufrir una enfermedad grave. Si tienen síntomas o personas con riesgo mayor en el hogar, realice otros arreglos.

Planifique formas para cuidar de los seres queridos que pueden tener mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave. Además, elabore un plan en caso de que usted se enferme.

Verifique con hoteles o moteles para ver si están abiertos. Igualmente, coteje si su agencia local de manejo de emergencias ha adaptado sus planes de refugios.

Algunos puntos adicionales para considerar en el desarrollo del plan familiar:

identificar múltiples rutas que podrían tomar si deben desalojar el hogar

escoger dos lugares donde reunirse con su familia: uno cerca de su casa y otro fuera de su zona, en caso de que no puedan regresar al hogar.

designar un contacto de emergencia fuera de la zona donde vive y asegurarse de que todos los miembros de la familia tengan la información de contacto de esa persona.

proveer información de la mascota

conocer el plan de desalojo para las personas con impedimentos o necesidades especiales

desglosar tareas para que cada miembro de la familia pueda ayudar en la preparación familiar

Informarse

Tenga acceso a alertas climáticas y notificaciones comunitarias. Asegúrese que puede recibir notificaciones oficiales, incluso durante una pérdida de energía. Siempre siga las instrucciones de su municipio y autoridades locales.

Conozca el plan de respuesta de su comunidad para cada desastre.

Obtenga información de contacto de los gobiernos y las agencias estatales y municipales.

Descarga la lista de verificación para estar preparado de acuerdo con la Cruz Roja.