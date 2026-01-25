Prepara tu plan familiar de cara a la temporada de huracanes

Centro de recursos
Estamos ante una temporada de huracanes sumamente activa y es posible que deba ajustar cualquier plan anterior que haya elaborado. Tal vez necesite dejar su hogar rápidamente y viajar a un lugar seguro fuera del área afectada. Si las autoridades le aconsejan que desaloje, esté preparado para salir inmediatamente con su equipo de suministros.
Descarga la guía de Cruz Roja para hacer tu plan familiar.
Planifique ahora si necesitará ayuda para desalojar o si necesitará compartir el transporte. Pregunte a amigos o familiares fuera de su área si puede quedarse con ellos. Hable e indague si hay personas en sus hogares con un riesgo mayor de sufrir una enfermedad grave. Si tienen síntomas o personas con riesgo mayor en el hogar, realice otros arreglos.
Planifique formas para cuidar de los seres queridos que pueden tener mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave. Además, elabore un plan en caso de que usted se enferme.
Verifique con hoteles o moteles para ver si están abiertos. Igualmente, coteje si su agencia local de manejo de emergencias ha adaptado sus planes de refugios.
Algunos puntos adicionales para considerar en el desarrollo del plan familiar:
Tenga acceso a alertas climáticas y notificaciones comunitarias. Asegúrese que puede recibir notificaciones oficiales, incluso durante una pérdida de energía. Siempre siga las instrucciones de su municipio y autoridades locales.
Descarga la lista de verificación para estar preparado de acuerdo con la Cruz Roja.
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares