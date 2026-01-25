Javascript is not enabled.

Por qué todos los adultos deberían tener un testamento vital

"Su testamento vital es quien manda ahora", dijo la enfermera profesional la mañana después de que mi madre entró en coma.

Durante 51 semanas, yo había cuidado de ella las 24 horas y tomado decisiones constantemente sobre el ingreso al hospital, al centro de rehabilitación y al hogar de ancianos, y sobre los reajustes de medicamentos y planes de tratamiento, sin interrupción. Prácticamente todos los días de cuidado tenían decisiones de vida o muerte.

De repente, no había más decisiones que tomar. Todo lo que tenía que hacer era ser la hija, sostener la mano de mi madre, cantarle, hablarle y esperar. Y cuando ella falleció, mi corazón, mente y alma estaban en paz. El testamento vital de mi madre decía que no quería ayuda artificial para seguir viviendo ni que la mantuvieran viva cuando no había posibilidad de que pudiera sobrevivir sin el soporte vital.

Después del examen y la deliberación de sus médicos, sus últimos deseos fueron honrados y cumplidos. Es lo que ella quería. Pero su testamento vital también fue un regalo para mí, porque sin él no hubiera podido desapegarme de la responsabilidad y conocer esa hermosa paz.

Por qué es importante

Hay muchas razones para tener un testamento vital: guiar a tus médicos y a tu representante en asuntos de salud, brindar claridad y cierre a tus seres queridos, evitar conflictos o desacuerdos entre los miembros de la familia y limitar la carga emocional de las personas más cercanas en el momento de tu muerte.

Lo más importante es que sigas siendo capitán de tu propio barco, con la autoridad para dictar cómo quieres vivir y morir. Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas moribundas están inconscientes, se sienten abrumadas o no pueden hablar, el testamento vital sirve como tu voz cuando es posible que no tengas una.

Más del 80% de los adultos mayores entienden que la transición a la etapa final de su vida es una parte importante de la vida, pero solo el 33% han elaborado un testamento vital, según una encuesta de AARP del 2024. Eso significa que la mayoría de las personas en el país están dejando a la suerte quién tomará decisiones por ellas al final de su vida.

Qué es un testamento vital

Un testamento vital, parte de tus directivas anticipadas, es un documento escrito y legalmente vinculante donde se informa a los médicos sobre las preferencias de atención médica al final de la vida. Como se trata de un documento legal, puedes consultar con un abogado para que te ayude a comprender y redactarlo. Sin embargo, no es necesario contratar a un profesional. Con un poco de investigación y reflexión, puedes crear tu propio testamento vital con facilidad y sin costo alguno.

Cada estado tiene diferentes leyes y prácticas, así que asegúrate de crear un testamento vital que tu estado reconozca. Algunos usan un formulario estándar; otros te permiten redactar el tuyo. Sigue las reglas de tu estado sobre qué tipo de testigos debes usar y si el documento debe ser notarizado.

Qué incluir en tu testamento vital

En general, tu testamento vital debe tener:

  • Una instrucción estándar de que no deseas que se te administren —o que se continúen— procedimientos para prolongar la vida si no tienes probabilidad de supervivencia.
  • Instrucciones más específicas sobre qué atención deseas o no (por ejemplo, diálisis, ventilación mecánica para ayudar con la respiración, hidratación y nutrición artificial o RCP).
  • Decisiones anatómicas de donación (es decir, si deseas ser donante de órganos y tejidos o donar tu cuerpo a la ciencia o la educación).
  • Deseos de cuidados paliativos (por ejemplo, si deseas morir en casa o evitar pruebas o procedimientos invasivos).
  • Consideraciones espirituales y religiosas (tu fe puede tener sus propias instrucciones sobre cómo crear un testamento vital).

A algunas personas les preocupa que los médicos no brinden atención médica si tienen un testamento vital. Recuerda: el propósito de este documento es solo dar instrucciones para el final de la vida. No evita el tratamiento médico de rutina ni interfiere en el tratamiento de afecciones que no ponen en peligro la vida.

Tu testamento vital no es un guion. Un documento no puede anticipar todos los escenarios posibles ni dictar exactamente cómo se darán las cosas.

Considéralo más bien como una conversación, y esa conversación puede cambiar, porque tus sentimientos sobre la muerte pueden ser diferentes cuando tienes buena salud que después del diagnóstico de una enfermedad terminal o debilitante.

¿Cómo se diferencia un testamento vital de una orden de no resucitar?

Una orden de no resucitar (DNRO) es un documento creado por un médico que indica a los proveedores de servicios de salud (técnicos de emergencias médicas, hospitales u hogares de ancianos) que no intenten la RCP si un paciente sufre un paro cardiorrespiratorio.  

Un testamento vital es más complejo. Sirve como complemento a una DNRO y se puede crear en cualquier momento. 

Si estás seriamente enfermo, habla con tu médico sobre las DNRO y las órdenes médicas. 

Es recomendable conversar sobre ciertos documentos, como las órdenes médicas portátiles. Estas tienen diferentes nombres según el estado y a veces se conocen como POLST (órdenes para médicos sobre el tratamiento de soporte vital), MOLST (órdenes médicas para el tratamiento de soporte vital), POST (órdenes para médicos sobre el alcance del tratamiento) o MOST (órdenes médicas para el alcance del tratamiento). Estas les informan a tus proveedores qué tratamientos deseas si no puedes dar tu consentimiento para recibir atención médica y son portátiles; pueden usarse ya sea que estés en un hospital, en un hogar de ancianos, en un centro de cuidados terminales o en casa.

¿Cuándo deberías escribir un testamento vital?

No esperes hasta enfrentar una enfermedad para crear un testamento vital. Lo inesperado puede suceder en cualquier momento. Por lo tanto, escribe tu testamento vital cuando tengas buena salud, pero consúltalo y actualízalo a medida que las necesidades y las condiciones cambien. 

Recuerda que los formularios creados por el médico (las DNRO y las órdenes médicas) no entrarán en juego hasta que tú y tus médicos estén de acuerdo en que los necesitas, cuando te enfrentes a una enfermedad grave o estés en un estado de fragilidad avanzada.

¿Dónde deberías guardar un testamento vital?

Mientras preparas tus documentos, habla con tus médicos sobre tus deseos. Pídeles que archiven tu testamento vital o considera colocarlo en un registro.

Habla con tus familiares y amigos más cercanos, en particular con quienes podrían ser tus cuidadores algún día, para que sepan cuáles son tus deseos, y proporcionales copias del testamento vital.

Tener estas charlas y escribir tu testamento vital asegura que vivas de acuerdo con tus propios términos hasta tu último aliento, al tiempo que brinda a tus seres queridos una sensación de paz cuando más importa.

¿Dónde deberías guardar tu DNRO?

El personal de emergencia necesita poder encontrar tu DNRO y otros documentos si ocurre un evento que amenace tu vida. 

Se aconseja a los pacientes que pongan esos documentos en su refrigerador o en su botiquín si viven en casa. También guarda una copia en tu bolso o tu cartera. Si resides en un centro o estás hospitalizado, debería colocarse una copia en tu expediente.

