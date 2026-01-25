Por qué todos los adultos deberían tener un testamento vital

"Su testamento vital es quien manda ahora", dijo la enfermera profesional la mañana después de que mi madre entró en coma.



Durante 51 semanas, yo había cuidado de ella las 24 horas y tomado decisiones constantemente sobre el ingreso al hospital, al centro de rehabilitación y al hogar de ancianos, y sobre los reajustes de medicamentos y planes de tratamiento, sin interrupción. Prácticamente todos los días de cuidado tenían decisiones de vida o muerte.

De repente, no había más decisiones que tomar. Todo lo que tenía que hacer era ser la hija, sostener la mano de mi madre, cantarle, hablarle y esperar. Y cuando ella falleció, mi corazón, mente y alma estaban en paz. El testamento vital de mi madre decía que no quería ayuda artificial para seguir viviendo ni que la mantuvieran viva cuando no había posibilidad de que pudiera sobrevivir sin el soporte vital.

Después del examen y la deliberación de sus médicos, sus últimos deseos fueron honrados y cumplidos. Es lo que ella quería. Pero su testamento vital también fue un regalo para mí, porque sin él no hubiera podido desapegarme de la responsabilidad y conocer esa hermosa paz.

Por qué es importante

Hay muchas razones para tener un testamento vital: guiar a tus médicos y a tu representante en asuntos de salud, brindar claridad y cierre a tus seres queridos, evitar conflictos o desacuerdos entre los miembros de la familia y limitar la carga emocional de las personas más cercanas en el momento de tu muerte.

Lo más importante es que sigas siendo capitán de tu propio barco, con la autoridad para dictar cómo quieres vivir y morir. Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas moribundas están inconscientes, se sienten abrumadas o no pueden hablar, el testamento vital sirve como tu voz cuando es posible que no tengas una.

Más del 80% de los adultos mayores entienden que la transición a la etapa final de su vida es una parte importante de la vida, pero solo el 33% han elaborado un testamento vital, según una encuesta de AARP del 2024. Eso significa que la mayoría de las personas en el país están dejando a la suerte quién tomará decisiones por ellas al final de su vida.

Qué es un testamento vital

Un testamento vital, parte de tus directivas anticipadas, es un documento escrito y legalmente vinculante donde se informa a los médicos sobre las preferencias de atención médica al final de la vida. Como se trata de un documento legal, puedes consultar con un abogado para que te ayude a comprender y redactarlo. Sin embargo, no es necesario contratar a un profesional. Con un poco de investigación y reflexión, puedes crear tu propio testamento vital con facilidad y sin costo alguno.

Cada estado tiene diferentes leyes y prácticas, así que asegúrate de crear un testamento vital que tu estado reconozca. Algunos usan un formulario estándar; otros te permiten redactar el tuyo. Sigue las reglas de tu estado sobre qué tipo de testigos debes usar y si el documento debe ser notarizado.