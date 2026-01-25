Javascript is not enabled.

Salud

Dinero

‘’Phishing’’ y “Smishing’’ por correo electrónico y mensajes de texto

Lo que ocurre:

  • Los estafadores utilizan estas tácticas de ‘’Phishing’’ y “Smishing’’ para literalmente intentar ‘’pescar’’ víctimas y robarles su identidad digital.
  • El ‘’Phishing’’ aplica a correo electrónico.
  • El “Smishing’’ a mensajes de textos, pero ambos esquemas funcionan de igual manera.
  • El estafador se hace pasar por una institución o un proveedor de servicio con el cual tienes tu cuenta.
  • Bajo esa falsa identidad, crea una comunicación que tiene todas las características de un mensaje genuino de tu institución o proveedor y te lo envía.
  • En el mensaje, se solicita alguna acción tuya relacionada a oprimir un enlace para verificar o brindar información de manera urgente.
  • El esquema depende de parecer genuino y requerir una acción urgente, para no darte tiempo a pensar y considerar otras alternativas.
  • Son mensajes cortos que tienen información sobre algún problema con tu cuenta o alguna transacción y que te invitan a oprimir un enlace para resolver la situación mencionada de manera fácil e inmediata.

Las Consecuencias:

  • El ‘’Phishing’’ y “Smishing’’ son estrategias de los estafadores para robo de identidad digital.
  • El oprimir el enlace que recibes en el mensaje causa que quede capturada de inmediato la identidad digital de tu aparato electrónico, sea computadora, tableta, o celular, para utilizarla en tu contra y en contra de tus contactos.
  • Con la identidad digital que captura el estafador una vez entras al enlace, pueden enviarte un ‘’programa maligno’ o “Malware”’ para ‘’hackear’’ tu aparato electrónico y tener acceso a toda tu información confidencial.
  • Además, pueden utilizar tu identidad digital para hacerle acercamientos a personas en tus contactos haciéndose pasar por ti y causarles pérdidas financieras a esas personas.
  • Por ejemplo, así inician los esquemas de supuestos mensajes que recibimos de amigos en aprietos solicitando envío de dinero. Todos van dirigidos a robo de identidad digital y estafas utilizando esa información.

Protégete

  • Ningún proveedor legítimo te va a enviar este tipo de mensajes con este tipo de enlaces. La mejor manera de protegerte es no contestarlos en ninguna circunstancia y optar por contactar al proveedor directamente a través de su número telefónico o su página de Internet oficial.
  • Una manera de verificar los esquemas de ‘’Phishing’’ y “Smishing’’ es cotejando el dominio de la página y la dirección de correo electrónico de quien te envía el mensaje, los cuales por lo general tienen contenido sospechoso, y merecen El mensaje como tal suele tener errores ortográficos o de redacción que pueden levantar sospecha. El hecho de que utilicen un logo de alguna compañía establecida que tú conoces de ninguna manera representa que ese mensaje sea oficial. La mejor manera de protegerte es ignorarlos.

    Pasos a seguir:
  1. Los mensajes de ‘’Phishing’’ y “Smishing’’ deben ser referidos al buzón de correo chatarra (‘’Junk-Mail’’) inmediatamente. Si te llega a través de un correo institucional repórtalo inmediatamente al administrador de sistemas a la dirección que te provean o a través del mecanismo (‘’report as junk’’) de tu servidor de correo electrónico. Además, hayas caído o no en la trampa de oprimir el enlace que te envían, es bien importante que contactes a tu proveedor directamente llamando, o a través de tu página oficial para informar qué te ha ocurrido esto y que puedan poner una alerta de vigilancia en tu cuenta. Si caes en ese esquema vigila tus cuentas por que pueden estar utilizando tu identidad digital para hacerte daño. Siempre tienes la opción de reportarlo a la Comisión Federal de Comercio (FTC), a su página www.ftc.gov/es.

 
Regla de oro:

  1. NUNCA oprimas enlaces de mensajes que recibas de lo que parece ser un proveedor invitándote a tomar acción inmediata. Con toda probabilidad son fraudulentos
  2. Para cerciorarte, contacta a la institución o proveedor directamente por medios oficiales y verifica el contenido de los mensajes para corroborar que en efecto tiene señales de sospecha. Refiérelo al ‘’report as junk’’ de tu servidor de correo o proveedor de Internet o tu institución, si te llega a una cuenta institucional.

 

