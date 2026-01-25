‘’Phishing’’ y “Smishing’’ por correo electrónico y mensajes de texto

Los estafadores utilizan estas tácticas de ‘’Phishing’’ y “Smishing’’ para literalmente intentar ‘’pescar’’ víctimas y robarles su identidad digital.
El ‘’Phishing’’ aplica a correo electrónico.
El “Smishing’’ a mensajes de textos, pero ambos esquemas funcionan de igual manera.
El estafador se hace pasar por una institución o un proveedor de servicio con el cual tienes tu cuenta.
Bajo esa falsa identidad, crea una comunicación que tiene todas las características de un mensaje genuino de tu institución o proveedor y te lo envía.
En el mensaje, se solicita alguna acción tuya relacionada a oprimir un enlace para verificar o brindar información de manera urgente.
El esquema depende de parecer genuino y requerir una acción urgente, para no darte tiempo a pensar y considerar otras alternativas.
Son mensajes cortos que tienen información sobre algún problema con tu cuenta o alguna transacción y que te invitan a oprimir un enlace para resolver la situación mencionada de manera fácil e inmediata.
Las Consecuencias:
El ‘’Phishing’’ y “Smishing’’ son estrategias de los estafadores para robo de identidad digital.
El oprimir el enlace que recibes en el mensaje causa que quede capturada de inmediato la identidad digital de tu aparato electrónico, sea computadora, tableta, o celular, para utilizarla en tu contra y en contra de tus contactos.
Con la identidad digital que captura el estafador una vez entras al enlace, pueden enviarte un ‘’programa maligno’ o “Malware”’ para ‘’hackear’’ tu aparato electrónico y tener acceso a toda tu información confidencial.
Además, pueden utilizar tu identidad digital para hacerle acercamientos a personas en tus contactos haciéndose pasar por ti y causarles pérdidas financieras a esas personas.
Por ejemplo, así inician los esquemas de supuestos mensajes que recibimos de amigos en aprietos solicitando envío de dinero. Todos van dirigidos a robo de identidad digital y estafas utilizando esa información.
