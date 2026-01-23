Mantén tu dinero

Recursos financieros para los residentes de Washington

Los precios en aumento están afectando nuestras carteras. El creciente costo de vida es evidente en nuestros recibos del supermercado, gastos mensuales del hogar y facturas de servicios públicos. Las finanzas familiares ya no logran lo que antes alcanzaban. Afortunadamente, hay recursos y programas que pueden ayudar a las familias a ahorrar dinero, y muchas personas podrían no saber que existen.

Esta guía de recursos concuerda con la defensa de derechos de AARP Washington para asegurar que las necesidades básicas tengan un costo razonable y estén disponibles, en particular para quienes tienen recursos limitados.

A continuación, se incluyen programas que amplían el acceso a internet, ayudan a mantener la despensa y el refrigerador llenos, reducen las cuentas del hospital y disminuyen la carga que implican los impuestos sobre la propiedad.

ACCESO A INTERNET

Contar con internet de alta velocidad se ha vuelto esencial para poder tener acceso a atención médica, servicios financieros, negocios, información útil y mantenerse conectado con amigos y familiares. El Programa de Descuentos para Internet (ACP) ayuda a los hogares a tener la conexión a internet de alta velocidad que necesitan.

El ACP ofrece a los hogares con ingresos menores al 200% del nivel federal de pobreza ($60,000 para un hogar de cuatro) un descuento de hasta $30 al mes para el servicio de internet. Los hogares más grandes también pueden recibir un descuento. Los hogares con siete, ocho o más integrantes pueden tener ingresos de hasta $80,000, $90,000 y $100,000, respectivamente.

Los hogares que reúnen los requisitos en tierras tribales pueden recibir un descuento de $75 al mes debido al alto costo del servicio en áreas remotas.

El ACP también permite un descuento único de hasta $100 para la compra de una computadora portátil, una computadora de escritorio o una tableta. Si tienes dudas, llama al centro de apoyo del ACP al 877-384-2575 o visita https://www.getinternet.gov.