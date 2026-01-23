Javascript is not enabled.

Mantén tu dinero

Hay recursos disponibles para ayudarte y ayudar a tu familia.

Recursos financieros para los residentes de Washington

Los precios en aumento están afectando nuestras carteras. El creciente costo de vida es evidente en nuestros recibos del supermercado, gastos mensuales del hogar y facturas de servicios públicos. Las finanzas familiares ya no logran lo que antes alcanzaban. Afortunadamente, hay recursos y programas que pueden ayudar a las familias a ahorrar dinero, y muchas personas podrían no saber que existen.

Esta guía de recursos concuerda con la defensa de derechos de AARP Washington para asegurar que las necesidades básicas tengan un costo razonable y estén disponibles, en particular para quienes tienen recursos limitados.

A continuación, se incluyen programas que amplían el acceso a internet, ayudan a mantener la despensa y el refrigerador llenos, reducen las cuentas del hospital y disminuyen la carga que implican los impuestos sobre la propiedad.

ACCESO A INTERNET

Contar con internet de alta velocidad se ha vuelto esencial para poder tener acceso a atención médica, servicios financieros, negocios, información útil y mantenerse conectado con amigos y familiares. El Programa de Descuentos para Internet (ACP) ayuda a los hogares a tener la conexión a internet de alta velocidad que necesitan.

El ACP ofrece a los hogares con ingresos menores al 200% del nivel federal de pobreza ($60,000 para un hogar de cuatro) un descuento de hasta $30 al mes para el servicio de internet. Los hogares más grandes también pueden recibir un descuento. Los hogares con siete, ocho o más integrantes pueden tener ingresos de hasta $80,000, $90,000 y $100,000, respectivamente.

Los hogares que reúnen los requisitos en tierras tribales pueden recibir un descuento de $75 al mes debido al alto costo del servicio en áreas remotas.

El ACP también permite un descuento único de hasta $100 para la compra de una computadora portátil, una computadora de escritorio o una tableta. Si tienes dudas, llama al centro de apoyo del ACP al 877-384-2575 o visita https://www.getinternet.gov.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) brinda asistencia financiera a adultos de bajos ingresos de todas las edades y a sus familias para pagar los alimentos. SNAP proporciona a los participantes una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT), similar a una tarjeta de débito, para hacer compras en supermercados y algunos mercados agrícolas.

Para averiguar si cumples los requisitos, llama sin cargo al Centro de Servicio al Cliente del Departamento de Salud y Servicios Sociales del estado al 877-501-2233 y pulsa #2 para español o visita Washington Connection en www.washingtonconnection.org

ATENCIÓN MÉDICA

Cuatro millones de residentes de Washington ahora reúnen los requisitos para recibir atención gratuita o con descuento en hospitales de todo el estado de Washington. La ley de atención caritativa de Washington les indica a los hospitales que pongan opciones de asistencia financiera a disposición de los pacientes de bajos ingresos para ayudar con los costos médicos de bolsillo. El programa está disponible para todas las personas, independientemente de si tienen seguro o no.

La ley garantiza que todos los residentes de Washington con ingresos menores al 300% del nivel federal de pobreza ($90,000 para una familia de cuatro) tengan derecho a recibir asistencia financiera en los gastos de bolsillo que facturan los hospitales. Las familias con ingresos de hasta el 400% del nivel federal de pobreza ($120,000 para una familia de cuatro) podrían reunir los requisitos para recibir asistencia financiera, según el hospital.

Cada hospital tiene su propio programa. Para obtener más información, comunícate con el departamento de facturación del hospital y solicita un descuento en función de la ley de atención caritativa. Para obtener más información sobre la atención caritativa y acceder a una calculadora para determinar si cumples con los requisitos, visita www.atg.wa.gov/charitycare.

IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD

El estado de Washington tiene programas de alivio de impuestos sobre la propiedad para los adultos mayores y las personas con discapacidades. Los solicitantes que reúnen los requisitos reciben una reducción en su factura de impuestos sobre la propiedad, y se “congela” el valor de la propiedad el año en que se cumplen los requisitos para la exención, que se utilizará para determinar si se cumplen los requisitos en años futuros.

Las personas que reúnan los requisitos deben cumplir con lo siguiente:

• Tener al menos 61 años de edad.

• Tener al menos 57 años y ser el cónyuge sobreviviente o pareja doméstica de una persona apta para la exención al momento de su muerte.

• No poder trabajar debido a una discapacidad.

• Ser un veterano discapacitado con una evaluación relacionada con el servicio de al menos un 80% o que recibe compensación del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU. al 100% por una discapacidad relacionada con el servicio.

La cantidad de la reducción se basa en los ingresos del solicitante, el valor de la residencia y las tasas de impuestos locales. La oficina del tasador de cada condado administra el programa regulado por el estado. Llame al 2-1-1 y solicite al operador la información de contacto del tasador de su condado.

Para obtener recursos adicionales, el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento proporciona la herramienta BenefitsCheckUp en benefitscheckup.org para conectar a los adultos mayores y a las personas con discapacidades con programas que pueden ayudar a pagar por el cuidado de la salud, los medicamentos, los alimentos, los servicios públicos y más.

