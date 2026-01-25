Manejo de conductas causadas por trastornos neurocognitivos

Los trastornos cognitivos

Son un grupo de afecciones o alteraciones que con frecuencia conducen a un deterioro mental. Suelen ocurrir con mayor frecuencia en los adultos mayores, pero también pueden afectar a personas más jóvenes. Se puede presentar alteraciones en la memoria, la atención, orientación y conducta. Dichas alteraciones pueden derivarse del curso natural del envejecimiento o tener otras causas.

¿Qué aspectos se ven afectados por los trastornos neurocognitivos?

Alteración en la memoria, concentración, el lenguaje la conducta, el aprendizaje.

Distorsiones de los recuerdos.

Trastornos de la percepción.

Desorientación temporal e incluso espacial, confusión.

Dificultades para comunicarse.

Alteración del ritmo sueño-vigilia (se empeora en la noche).

Problemas para hacer actividades del diario vivir.

Ansiedad.

Clasificación

Los trastornos neurocognitivos se agrupan en tres subcategorías:

Delirio - se conoce también como síndrome confusional - desorden del estado de conciencia que afecta la atención. Los síntomas fluctúan a lo largo del día. Suele aparecer de forma brusca y su duración es leve. Los síntomas son:

Trastorno neurocognitivo leve: un poco de disminución de la función mental, pero se es capaz de mantenerse independiente y hacer las tareas diarias.

Trastorno neurocognitivo mayor: disminución de la función mental y pérdida de capacidad para hacer las tareas diarias. También se le denomina demencia.

a) Alzheimer

b) Parkinson

c) Huntington

d) Cuerpos de Lewy

e) Degeneración lóbulo frontotemporal

¿Cuáles son algunas de las causas de los trastornos neurodegenerativos?

Lesión cerebral causada por traumatismo:

Sangrados en el cerebro.

Coágulos de sangre dentro del cráneo.

Conmoción cerebral.

Afecciones respiratorias:

Bajo oxígeno en el cuerpo (hipoxia).

Altos niveles de dióxido de carbono en el cuerpo (hipercapnia).