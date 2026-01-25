Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Los Mayores De 50 Sí Cuentan

¡Los Mayores de 50 Sí Cuentan! El 55% de los votantes somos mayores de 50 años y tu voto es decisivo.

¡Los Mayores de 50 Sí Cuentan! El 55% de los votantes somos mayores de 50 años y tu voto es decisivo. AARP te exhorta a votar con conciencia, luego de analizar las propuestas de los candidatos y su visión del adulto mayor para una sociedad inclusiva y participativa. Antes de ejercer tu derecho al voto, en esta página podrás buscar lo que dijo cada aspirante a gobernador y comisionado residente durante los foros de candidatos de AARP. Además, te brindamos informacion relevante sobre el proceso eleccionario y cuáles son los asuntos prioritarios de los adultos mayores.

Foro de Candidatos a la Gobernación

55% de los votantes somos mayores de 50 y somos una fuerza decisiva para el futuro de Puerto Rico. Te invitamos a examinar las propuestas que hizo cada aspirante durante nuestro Foro de Candidatos a la Gobernación, y a evaluar su visión del adulto mayor para una sociedad participativa y sostenible para todos, sin discrimen por edad.

https://www.youtube.com/watch?v=sxIcXg3yGms&t=8513s

Foro de Candidatos a Comisionado Residente

Analiza las propuestas de cada candidato a la comisaría residente en torno a los programas federales relevantes para tu salud y tu seguridad financiera. El foro esta divido en dos partes y fue transmitido en vivo por Radio Isla 1320 durante el 26 de septiembre y el 3 de octubre, de 6:00 a 7:00 PM.

https://youtu.be/yb2vaHIyM-o?si=5c97HrKpTz41j8Rd

https://www.youtube.com/watch?v=9LJXnS88YGs

Estudio de AARP: El Sentir de los Puertorriqueños 45+ de cara a las elecciones.

Accede los hallazgos principales del estudio.

Plataformas de los partidos dirigidas a los adultos mayores

Proyecto Dignidad - Programa de Gobierno Adultos Mayores

Partido Popular Democrático - Programa de Gobierno Adultos Mayores

Partido Nuevo Progresista - Programa de Gobierno Adultos Mayores

Alianza PIP y MVC -Programa de Gobierno Adultos Mayores

Tu voto es tu derecho - Recursos Adicionales

Votar es tu derecho. Hacerlo informado es tu deber. Conocer quiénes están en las papeletas es el primer paso. Practicar cómo votar es el segundo.

Quién Me Representa - Para conocer las y los candidatos entra tu dirección o zip code

Papeletas Modelo - Elecciones 2024

Modelo de la papeleta estatal, legislativa y municipal clasificadas por municipio en orden alfabético.

Practica Tu Voto

Practica tu voto en la papeleta estatal, municipal o legislativa. Mientras escoges tus votos la aplicación te notificará sobre cualquier error que invalide tu papeleta mientras escoges a tus candidatos.

Consulta del Elector

Si no conoces tu número de precinto puedes buscarlo en Consulta por la Comisión Estatal de Elecciones.

Cómo votar en las elecciones del 2024 en Puerto Rico

Plataforma de Gobierno de AARP PR 2025/28

Puerto Rico es el cuarto país más envejecido del mundo, donde alrededor del 40% de la población es mayor de 50 años y los mayores de 60 ya son más del 30%. Ante la transformación que esta realidad exige en política pública y de cara al futuro, AARP Puerto Rico reveló la Plataforma de Gobierno 2025 – 2028 alineada con su Agenda del Adulto Mayor 360⁰, la cual se discutió con todos los partidos políticos para que modifiquen sus plataformas, conforme a los asuntos de mayor relevancia para la creciente población adulta mayor y las próximas generaciones.

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All