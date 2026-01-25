Centro de recursos
¡Los Mayores de 50 Sí Cuentan! El 55% de los votantes somos mayores de 50 años y tu voto es decisivo. AARP te exhorta a votar con conciencia, luego de analizar las propuestas de los candidatos y su visión del adulto mayor para una sociedad inclusiva y participativa. Antes de ejercer tu derecho al voto, en esta página podrás buscar lo que dijo cada aspirante a gobernador y comisionado residente durante los foros de candidatos de AARP. Además, te brindamos informacion relevante sobre el proceso eleccionario y cuáles son los asuntos prioritarios de los adultos mayores.
Foro de Candidatos a la Gobernación
55% de los votantes somos mayores de 50 y somos una fuerza decisiva para el futuro de Puerto Rico. Te invitamos a examinar las propuestas que hizo cada aspirante durante nuestro Foro de Candidatos a la Gobernación, y a evaluar su visión del adulto mayor para una sociedad participativa y sostenible para todos, sin discrimen por edad.
https://www.youtube.com/watch?v=sxIcXg3yGms&t=8513s
Foro de Candidatos a Comisionado Residente
Analiza las propuestas de cada candidato a la comisaría residente en torno a los programas federales relevantes para tu salud y tu seguridad financiera. El foro esta divido en dos partes y fue transmitido en vivo por Radio Isla 1320 durante el 26 de septiembre y el 3 de octubre, de 6:00 a 7:00 PM.
https://youtu.be/yb2vaHIyM-o?si=5c97HrKpTz41j8Rd
https://www.youtube.com/watch?v=9LJXnS88YGs
Estudio de AARP: El Sentir de los Puertorriqueños 45+ de cara a las elecciones.
Accede los hallazgos principales del estudio.
Plataformas de los partidos dirigidas a los adultos mayores
Proyecto Dignidad - Programa de Gobierno Adultos Mayores
Partido Popular Democrático - Programa de Gobierno Adultos Mayores
