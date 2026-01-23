Javascript is not enabled.

Lo que deberían saber los cuidadores familiares antes de contratar a personal de limpieza

Mantener una casa limpia puede ser una carga abrumadora, especialmente si tienes una enfermedad, problemas de movilidad, una nueva lesión o discapacidad. Los limpiadores profesionales limpian y desinfectan la cocina y los electrodomésticos, friegan los lavabos, las duchas, las bañeras y los inodoros, limpian las encimeras y los espejos, trapean y aspiran los pisos, quitan el polvo y sacan la basura.

Pero si estás acostumbrado a limpiar tu propia casa (en inglés), contratar a alguien para que te ayude puede requerir ciertos ajustes. "Cuanto más mayor sea el cliente, más vergüenza sentirá por no poder limpiar su propia [casa]. Creo que es un problema generacional", dice Chris Willatt, fundador de Alpine Maids.

Ya sea que contrates personal de limpieza porque ya no puedes encargarte de la limpieza de tu hogar o que busques a alguien para limpiar la casa de un padre o un familiar mayor que necesita ayuda, contratar limpiadores profesionales puede hacerte la vida más fácil. Hablamos con dos expertos en la limpieza profesional del hogar sobre lo que se puede esperar del servicio y lo que los empleados no limpiarán. 

Servicios para adultos mayores

Aunque no existe un servicio de limpieza profesional específicamente diseñado para personas mayores, las empresas de limpieza son conscientes de las necesidades de sus clientes. Cuando los limpiadores van a la casa de una persona mayor o de alguien con movilidad limitada, pueden limpiar la casa más despacio. "A veces [un cliente] puede sentirse un poco ansioso cuando trabajamos demasiado rápido y siente que las cosas están fuera de control", dice Michael Silva-Nash, vicepresidente nacional de operaciones de Molly Maid. "Queremos asegurarnos de adaptarnos también a la velocidad del cliente".

Los limpiadores profesionales tienen en cuenta las áreas del hogar que pueden ser más difíciles de acceder para los clientes con problemas de movilidad. "Intentamos prestar mucha atención a las áreas que son más difíciles de alcanzar y que ellos ven todos los días ... ya sea un estante inferior o la repisa más alta de la nevera", explica Silva-Nash. 

Minimizan los riesgos de tropiezo, como asegurándose de apartar sus productos de limpieza para evitar posibles accidentes. También se aseguran antes de irse de que los pisos trapeados estén completamente secos. "Queremos cerciorarnos de que cuando nos marchemos no exista la posibilidad de un resbalón o caída", dice. 

Crear un plan de limpieza

Programar una reunión antes de la primera limpieza profunda da la oportunidad al cliente de explicar sus necesidades y preocupaciones y permite a la empresa crear un plan de acción. Silva-Nash explica que la primera visita para un servicio recurrente les permite evaluar el espacio completo y ofrecer un presupuesto gratuito. A veces un cliente no utiliza todas las habitaciones del hogar y no necesita que se limpien tan a menudo como el resto de la casa.

"Personalizamos el plan de limpieza para sus necesidades específicas", señala Silva-Nash. "Sabemos que la mayoría de las veces las personas tienen un presupuesto muy específico durante esta etapa de la vida, por lo que la consulta en casa es fundamental [para] maximizar el valor del servicio".  

Si son contratados para un adulto mayor o alguien con problemas de movilidad, también aprovecharán la oportunidad para obtener información de contacto adicional en caso de que surja algún problema durante una visita. 

Tareas que los empleados de limpieza no realizan

Lavar la ropa

El lavado de ropa no forma parte de los servicios regulares de limpieza debido a la duración de los ciclos de lavado y secado. "A veces se puede tardar tres horas en lavar y secar una carga de ropa, pero si vives en un condominio de una sola habitación y un baño, no nos lleva tres horas limpiarlo", indica Willatt. Cuando sus clientes necesitan servicios de lavandería, Willatt les proporciona recomendaciones para otros proveedores de servicios. 

Sábanas sucias

Es importante saber que las pólizas de seguro no permiten que los profesionales de limpieza manejen los artículos con fluidos corporales de un cliente con incontinencia. "Usamos guantes, pero la limpieza de [sábanas sucias] está fuera del alcance de nuestro servicio", dice Silva-Nash.

La mejor opción es deshacer la cama antes de que llegue el personal de limpieza. "Si tenemos a mano sábanas frescas, haremos la cama", explica. 

Pañales para adultos

Los limpiadores esperan que todos los productos de incontinencia para adultos se hayan desechado en el bote de basura. "Si los pañales están esparcidos por el suelo, no los tocamos", advierte Willatt. Si los artículos están en la basura, el personal de limpieza los puede manejar de manera segura y sacará la basura, dice Silva-Nash. 

Equipo médico

El equipo médico —como una cama de hospital, un tanque de oxígeno o un inodoro portátil— no es responsabilidad de los servicios profesionales de limpieza. "Nos aseguramos de limpiar alrededor de ellos de manera correcta y hacemos las preguntas necesarias", dice Silva-Nash. 

Agujas

Los clientes que necesitan inyecciones como parte de su atención médica regular deben asegurarse de que todas las agujas estén cubiertas con una funda protectora y se hayan colocado en el recipiente correcto, como un contenedor de objetos punzantes. Si las jeringas están en la basura pero sobresalen, los empleados de limpieza no las tocarán ni sacarán la basura. "No queremos pincharnos", explica Willett. "Es un riesgo para la salud".

Servicios adicionales

Lavar los platos o cargar y descargar el lavavajillas no están incluidos en una limpieza estándar, pero se pueden solicitar como un servicio adicional. Muchas empresas de limpieza ofrecen una limpieza profunda del refrigerador o del horno por un cargo adicional.

La seguridad es lo primero

Si contratas personal de limpieza para un padre o familiar mayor que tiene demencia o problemas cognitivos, un cuidador deberá estar en la casa durante el servicio. "La demencia es un problema importante para nuestra seguridad", dice Willatt. "Si se olvidan de quiénes somos o se muestran inquietos, necesitamos que un cuidador esté presente".

