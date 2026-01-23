Lo que deberían saber los cuidadores familiares antes de contratar a personal de limpieza

Mantener una casa limpia puede ser una carga abrumadora, especialmente si tienes una enfermedad, problemas de movilidad, una nueva lesión o discapacidad. Los limpiadores profesionales limpian y desinfectan la cocina y los electrodomésticos, friegan los lavabos, las duchas, las bañeras y los inodoros, limpian las encimeras y los espejos, trapean y aspiran los pisos, quitan el polvo y sacan la basura.

Pero si estás acostumbrado a limpiar tu propia casa (en inglés), contratar a alguien para que te ayude puede requerir ciertos ajustes. "Cuanto más mayor sea el cliente, más vergüenza sentirá por no poder limpiar su propia [casa]. Creo que es un problema generacional", dice Chris Willatt, fundador de Alpine Maids.

Ya sea que contrates personal de limpieza porque ya no puedes encargarte de la limpieza de tu hogar o que busques a alguien para limpiar la casa de un padre o un familiar mayor que necesita ayuda, contratar limpiadores profesionales puede hacerte la vida más fácil. Hablamos con dos expertos en la limpieza profesional del hogar sobre lo que se puede esperar del servicio y lo que los empleados no limpiarán.

Servicios para adultos mayores

Aunque no existe un servicio de limpieza profesional específicamente diseñado para personas mayores, las empresas de limpieza son conscientes de las necesidades de sus clientes. Cuando los limpiadores van a la casa de una persona mayor o de alguien con movilidad limitada, pueden limpiar la casa más despacio. "A veces [un cliente] puede sentirse un poco ansioso cuando trabajamos demasiado rápido y siente que las cosas están fuera de control", dice Michael Silva-Nash, vicepresidente nacional de operaciones de Molly Maid. "Queremos asegurarnos de adaptarnos también a la velocidad del cliente".

Los limpiadores profesionales tienen en cuenta las áreas del hogar que pueden ser más difíciles de acceder para los clientes con problemas de movilidad. "Intentamos prestar mucha atención a las áreas que son más difíciles de alcanzar y que ellos ven todos los días ... ya sea un estante inferior o la repisa más alta de la nevera", explica Silva-Nash.

Minimizan los riesgos de tropiezo, como asegurándose de apartar sus productos de limpieza para evitar posibles accidentes. También se aseguran antes de irse de que los pisos trapeados estén completamente secos. "Queremos cerciorarnos de que cuando nos marchemos no exista la posibilidad de un resbalón o caída", dice.

Crear un plan de limpieza

Programar una reunión antes de la primera limpieza profunda da la oportunidad al cliente de explicar sus necesidades y preocupaciones y permite a la empresa crear un plan de acción. Silva-Nash explica que la primera visita para un servicio recurrente les permite evaluar el espacio completo y ofrecer un presupuesto gratuito. A veces un cliente no utiliza todas las habitaciones del hogar y no necesita que se limpien tan a menudo como el resto de la casa.