Llamadas amenazantes sobre falsos secuestros

Recibes una llamada telefónica inesperada y del otro lado escuchas una voz de tono extraño y amenazante que indica que tienen un ser querido tuyo secuestrado.
Es posible que el que te llama sepa tu nombre o el de tu ser querido para darte a entender que lo que está ocurriendo es un secuestro real.
Incluso, el que te llama pudiera hacerse pasar por tu ser querido hablándote a gritos, sollozos y actuando de manera desesperada y asustada.
Todo esto va dirigido a causarte pánico.
El que te llama te indica que para asegurar la vida y el bienestar de tu ser querido te ves obligado a brindar una recompensa.
La recompensa por lo general requiere una transferencia electrónica o incluso hasta hacer una cita para entregar el dinero.
En todo momento la conversación la controla el que te llamó y su objetivo es ponerte en un estado de pánico para que actúes sin pensar.
Las Consecuencias:
En este tipo de esquema de fraude se ve amenazada no solamente tu seguridad financiera, sino también tu seguridad personal.
Se han reportado ciertas situaciones en las cuales, personas han perdido dinero emitiéndole pagos a los ‘’supuestos secuestradores’’ para luego darse cuenta de que era parte de una estrategia de infundir terror y miedo para sacarte dinero.
En otros casos, incluso está comprometida tu seguridad física, dado que hay situaciones en las que te piden que hagas la entrega del dinero en persona en un lugar desconocido, lo cual puede resultar en acciones adicionales en tu contra para que entonces te conviertas tú en el secuestrado o sacarte más dinero.
De una forma u otra, este esquema de fraude te roba la paz y potencialmente mucho más.
