Llamadas amenazantes sobre falsos secuestros

Lo que ocurre:

  • Recibes una llamada telefónica inesperada y del otro lado escuchas una voz de tono extraño y amenazante que indica que tienen un ser querido tuyo secuestrado.
  • Es posible que el que te llama sepa tu nombre o el de tu ser querido para darte a entender que lo que está ocurriendo es un secuestro real.
  • Incluso, el que te llama pudiera hacerse pasar por tu ser querido hablándote a gritos, sollozos y actuando de manera desesperada y asustada.
  • Todo esto va dirigido a causarte pánico.
  • El que te llama te indica que para asegurar la vida y el bienestar de tu ser querido te ves obligado a brindar una recompensa.
  • La recompensa por lo general requiere una transferencia electrónica o incluso hasta hacer una cita para entregar el dinero.
  • En todo momento la conversación la controla el que te llamó y su objetivo es ponerte en un estado de pánico para que actúes sin pensar.

Las Consecuencias:

  • En este tipo de esquema de fraude se ve amenazada no solamente tu seguridad financiera, sino también tu seguridad personal.
  • Se han reportado ciertas situaciones en las cuales, personas han perdido dinero emitiéndole pagos a los ‘’supuestos secuestradores’’ para luego darse cuenta de que era parte de una estrategia de infundir terror y miedo para sacarte dinero.
  • En otros casos, incluso está comprometida tu seguridad física, dado que hay situaciones en las que te piden que hagas la entrega del dinero en persona en un lugar desconocido, lo cual puede resultar en acciones adicionales en tu contra para que entonces te conviertas tú en el secuestrado o sacarte más dinero.
  • De una forma u otra, este esquema de fraude te roba la paz y potencialmente mucho más.

Protégete

  • Si recibes una llamada intimidante de secuestro, haz todo lo posible por tener control de tus emociones y de la situación.
  • Debes estar preparado para reaccionar a la llamada de manera que tengas la oportunidad de corroborar el paradero de tu ser querido. Aún si no lograrás corroborar el paradero de tu ser querido, prácticamente todas estas llamadas son falsas.
  • Las autoridades informan que en su mayoría son efectuadas por personas que están en prisión desde celulares infiltrados al correccional para obtener transferencia electrónica de dinero. Por eso es importante que, ante una llamada de esta índole, mantengas la calma y no accedas a las exigencias de los supuestos secuestradores.
  • La única oportunidad que tienes de asegurar a tus seres queridos y a ti mismo es mantener la calma y saber cómo manejar este tipo de situaciones. En este sentido, resulta importante que rechaces la comunicación de quien te llama y enganches el teléfono.

Pasos a seguir:

  1. Reporta la llamada inmediatamente a tu recinto local de la policía. Si logras sacarle alguna información que creas que puede ser de ayuda a las autoridades, favor de notificársela para asistirlos en tratar de rastrear esta llamada. No obstante, resulta lamentable admitir que muchas de esas llamadas no son rastreables.

 
Regla de oro:

  1. Las llamadas de amenaza de secuestros en su mayoría son falsas, no te dejes engañar por este tipo de llamadas.
  2. Si te da mayor tranquilidad, trata de corroborar el paradero de tu ser querido lo más pronto posible, pero de ninguna manera accedas a las exigencias de los supuestos secuestradores.
  3. Mantén la calma y piensa bien cuál es la probabilidad real de que un ser querido este secuestrado. Te darás cuenta de que es todo parte de una estafa para causarte miedo y aprovecharse de tu ansiedad.

