LGBT 50+: planificación para atención y cuido de los adultos mayores

El cuidado de un cónyuge, pareja, amiga o amigo cercano o familiar es uno de los roles más importantes que jugarás. Como nuestros seres queridos envejecen, es probable que sea una cuestión de cuándo, y no de si necesitarán nuestra ayuda.

Si tu ser querido se identifica como gay, bisexual, lesbiana o transgénero (LGBT), es probable que enfrente desafíos adicionales relacionados con el cuidado. Muchas personas adultas que se identifican como LGBT están alejadas de sus familias biológicas, y son menos propensas a tener el apoyo tradicional del cuidado familiar.

Las personas adultas mayores LGBT generalmente dependen de las familias de elección para apoyo y es muy común para un amigo cercano, una expareja, o un pariente más joven convertirse en el cuidador principal en estos casos. Ante esta realidad muchos adultos mayores LGBT experimentan aislamiento o soledad.

Es importante recalcar a los cuidadores que no son integrantes de las comunidades LGBT cuáles son los retos, en particular la discriminación por identidad de género y por orientación sexual. Además, la diversidad en creencias y actitudes de las personas adultas mayores LGBT, así como la raza, clase, afiliación religiosa, ubicación y expresión de género pueden afectar el acceso a la atención médica en general. Muchas personas adultas mayores LGBT desconfían de los sistemas y vuelven al clóset en la edad madura, para poder obtener los servicios que necesitan.

No importa dónde te encuentres en el viaje del cuidado - comenzando a anticipar una necesidad, ayudando a coordinar un gran movimiento, o cuidando a un ser querido a tiempo completo - tener un buen marco para ayudar a guiarlo hará el proceso más fácil. A continuación detallamos los pasos que están detallados en la Guía de Planificación de Cuidados LGBT AARP (en inglés).

Inicia la Conversación

Muchas personas esperan hasta que ocurra una crisis - una caída, un accidente o un diagnóstico serio - para hablar sobre sus valores y preferencias, deseos de atención médica o detalles de sus finanzas. Esto puede llevar a decisiones precipitadas en vez de decisiones cuidadosamente pensadas. Pregunta directamente sobre ser parte del equipo de cuidadores de tu ser querido.

Busca una oportunidad para iniciar la conversación: un artículo que este leyendo, una noticia reciente, un suceso inesperado que pueda estar relacionado. Mantén el diálogo abierto.

Cada plan de atención debe centrarse en los deseos de la persona que recibe la atención. Nunca se debe hacer un plan sin la participación, el conocimiento y el consentimiento de tu ser querido. Incluye consideraciones de vivienda, salud, finanzas y legales.

Haz el Plan