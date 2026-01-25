La tecnología: aliada del cuidador

La autora es Tere Montes ahora conocida como Doña Tere... Conferenciante y Coach de redes sociales para principiantes desde el 2010.

Hola, en este espacio brindado por mis amigos de AARP Puerto Rico compartiré una serie de escritos de mi experiencia vivida durante los años que acompañé y cuidé a mami junto a mis 5 hermanos. Fue casi una década en la que juntos aprendimos mucho del poder del amor.

También, compartiré cómo la tecnología fue y es mi aliada para estudiar, trabajar, entretenerse y conectar con otros.

Comencé a acompañar y cuidar a mami desde septiembre de 2004, así que fue antes de conocer a Facebook (2007) y todas las maravillosas aplicaciones que llegan para facilitarnos los días.

Aún me sorprendo de cómo comencé a estudiar en línea en el 2008, siendo la primera puertorriqueña Asistente Virtual Certificada por Bureau Red. Mi sed de aprender no ha cesado. Por eso, me encantará que tú también, a pesar de lo abrumado/a que puedas estar por la complejidad de cuidar a un ser querido, dediques un tiempo para ti, por tu salud mental, espiritual y física.

En cada escrito nombraré aplicaciones que sugiero que explores para que empieces a familiarizarte con la gran variedad de opciones que hay.

La invitación de hoy es que realices una lista de 3 cosas que te diviertan o ayuden a distraerte. El propósito del consejo es que saques un tiempo para ti, te rías, diviertas y renueves tus energías con regularidad para que no te quemes. Si ya estás “quemado”, da un paso a la vez, poco a poco irás progresando y te sentirás mejor.

Te daré un ejemplo, a mí me encanta ir a conciertos de Raphael, Alejandra Guzmán y Marc Anthony, entre otros. ¿Cómo lograba disfrutarlos, aunque no pudiera ir? Pues buscaba en YouTube un concierto, verificaba cuánto tiempo duraba y hacía arreglos con alguno de mis hermanos para que acompañara a mami mientras yo estaba de “concierto”. Me preparaba un popcorn, me iba a un área tranquila de la casa y disfrutaba ese tiempo de distracción sin interrupciones. Dejaba volar mi mente y disfrutaba desde mi realidad: la computadora portátil y el Internet.

Hoy en día puedes tener la aplicación móvil de YouTube gratis en la palma de tu mano. Muchas veces ni nos reímos con las “muelas de atrás” por el agobio, frustración y cansancio de la gran encomienda de cuidar de los nuestros.

Por eso deseo comenzar esta serie de escritos con una manera sencilla, gratis, en el idioma que elijas, español o en inglés y hagas un nuevo hábito de aprender a reír, reír a carcajadas para soltar el estrés, sentirnos con más entusiasmo para enfrentar los desafíos diarios.