Honrando a los cuidadores familiares: apoyo, cultura y recursos

Centro de recursos
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, un momento para reconocer y honrar a los millones de estadounidenses que cuidan a sus seres queridos que enfrentan enfermedades, discapacidades o desafíos relacionados con la edad. Estos cuidadores —a menudo familiares, amigos o vecinos— desempeñan un papel vital al ayudar a otros a vivir con dignidad y comodidad.
Los cuidadores familiares brindan apoyo con tareas cotidianas como la atención médica, la preparación de comidas, la administración de medicamentos, el aseo personal, las finanzas, el transporte y mucho más. Su labor suele ser no remunerada, emocionalmente exigente y físicamente agotador.
Para muchos cuidadores latinos, este rol está profundamente arraigado en la cultura y los valores familiares. Cuidar de un ser querido se considera un deber y un acto de amor, no un trabajo. Sin embargo, los cuidadores latinos suelen enfrentar responsabilidades de mayor intensidad y, en promedio, son más jóvenes que otros grupos de cuidadores, con una edad promedia apenas de 43 años. Muchos equilibran empleo de tiempo completo o parcial con la crianza de hijos, mientras también cuidan a sus padres u otros familiares mayores.
Este acto de equilibrio puede provocar estrés, agotamiento y dificultades financieras. Por eso, AARP está aquí para ayudarte con recursos y consejos.
Consejos para cuidadores familiares:
Recursos que puedes usar
AARP ofrece herramientas, información y apoyo. Puedes conectarte con otros cuidadores, encontrar servicios locales y conocer más sobre tus opciones.
Para herramientas y guías, visita:
Evento gratuito: Cuidando A Los Nuestros
AARP Los Angeles y la Mexican American Opportunity Foundation te invitan a un almuerzo en apoyo a los cuidadores familiares, el miércoles, 12 de noviembre. El cupo es limitado, así que inscríbete aqui.
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares