Honrando a los cuidadores familiares: apoyo, cultura y recursos

Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, un momento para reconocer y honrar a los millones de estadounidenses que cuidan a sus seres queridos que enfrentan enfermedades, discapacidades o desafíos relacionados con la edad. Estos cuidadores —a menudo familiares, amigos o vecinos— desempeñan un papel vital al ayudar a otros a vivir con dignidad y comodidad.

Los cuidadores familiares brindan apoyo con tareas cotidianas como la atención médica, la preparación de comidas, la administración de medicamentos, el aseo personal, las finanzas, el transporte y mucho más. Su labor suele ser no remunerada, emocionalmente exigente y físicamente agotador.

Para muchos cuidadores latinos, este rol está profundamente arraigado en la cultura y los valores familiares. Cuidar de un ser querido se considera un deber y un acto de amor, no un trabajo. Sin embargo, los cuidadores latinos suelen enfrentar responsabilidades de mayor intensidad y, en promedio, son más jóvenes que otros grupos de cuidadores, con una edad promedia apenas de 43 años. Muchos equilibran empleo de tiempo completo o parcial con la crianza de hijos, mientras también cuidan a sus padres u otros familiares mayores.

Este acto de equilibrio puede provocar estrés, agotamiento y dificultades financieras. Por eso, AARP está aquí para ayudarte con recursos y consejos.

Consejos para cuidadores familiares:

Crea una red de apoyo – Pide ayuda y acéptala. Familiares, amigos y miembros de la comunidad pueden compartir la carga. Haz un presupuesto – Cuidar de un familiar puede ser costoso. California tiene programas que pueden ayudarte con el cuidado, la alimentación y la vivienda. Comunícate con frecuencia – Mantente en contacto con tu red de apoyo y proveedores de atención médica. Usa la tecnología para facilitarl la comunicación. Dedica tiempo para ti– Reconoce tu arduo trabajo y encuentra pequeñas formas de recargar energías. Te lo mereces.

Recursos que puedes usar

AARP ofrece herramientas, información y apoyo. Puedes conectarte con otros cuidadores, encontrar servicios locales y conocer más sobre tus opciones.

Para herramientas y guías, visita:

Guía de recursos para cuidadores familiares en California donde podrás encontrar programas clave, servicios y agencias disponibles en tu comunidad.

Centro de Cuidado en Línea de AARP, visita nuestro sitio para herramientas e información en inglés y español.

También puedes llamar a la línea de recursos para cuidadores familiares al1-888-971-2013, hay apoyo disponible en español.

Evento gratuito: Cuidando A Los Nuestros

AARP Los Angeles y la Mexican American Opportunity Foundation te invitan a un almuerzo en apoyo a los cuidadores familiares, el miércoles, 12 de noviembre. El cupo es limitado, así que inscríbete aqui.