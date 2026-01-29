Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Herramientas para la comunicación con pacientes con demencia

Recibir un diagnóstico de demencia trae consigo muchos cambios no solo en el entorno familiar, sino también en la persona que recibe el diagnóstico. La persona llega a experimentar síntomas que incluyen problemas de memoria y cambios en la habilidad de comunicarse. Por esta razón, es importante que como cuidador pueda darse a la tarea de aprender sobre la enfermedad. Esto le va a ayudar a entender mejor los cambios que trae consigo el diagnóstico.

La tarea de cuidar a una persona con la enfermedad de Alzheimer o cualquier otra demencia puede resultar muy desafiante. Sin embargo, comunicarnos de forma adecuada con la persona puede facilitar el proceso. Cada persona es única, y los síntomas y necesidades se manifiestan de diversas formas. Para esto, a continuación brindamos una serie de recomendaciones generales:

Prepare el ambiente

Asegúrese de dialogar en espacios libres de ruidos excesivos, ya que la persona puede presentar problemas bloqueando sonidos del fondo, lo que puede provocarle desespero o frustración.

Comunicación empática y paciente

Utilice un tono de voz suave y calmado. Comparta la información de forma clara y sencilla; se recomienda utilizar frases cortas y con pocas instrucciones para facilitar el entendimiento de la persona. Tómese su tiempo para escuchar sin corregir a la persona, ya que la persona puede presentar frustración al no poder encontrar las palabras que desea mencionar.

Comunicación no verbal

Mantenga contacto visual con la persona e incorpore gestos y expresiones faciales que ayuden a demostrarle que usted le está escuchando (Ej. mirar de frente a los ojos y tomar su mano cuando le hable). A su vez, la persona con demencia puede comunicarse con usted de forma no verbal. Para esto es muy importante prestar atención a los gestos y expresiones faciales que realice la persona, ya que esto le ayudará a entenderle mejor (Ej. Sus expresiones faciales pueden manifestar enojo o alegría).

Simplifique el diálogo

En caso de presentar mayores problemas de comunicación, redirigir la conversación para intentar distraer a la persona puede resultar una buena estrategia. En ese caso, se puede intentar cambiar el tema de forma respetuosa (Ej. "Mientras continuamos hablando, ¿me acompañas a preparar una merienda?"). A medida que progresa la enfermedad, se puede simplificar el diálogo utilizando preguntas que requieran respuestas sencillas de “sí” o “no”. En lugar de preguntar: “¿Qué pantalón te quieres poner?”, preguntamos: “¿Te quieres poner este pantalón negro?”

Recuerde que estas son solo algunas de las estrategias para lograr una comunicación efectiva, y estas varían por persona. Cuidar a una persona con demencia trae una constante adaptación a sus necesidades, por lo que se requiere de mucho apoyo, paciencia y empatía con el fin de ayudar a la persona y brindar calidad de vida para ambos.

Buscar apoyo

Buscar apoyo puede resultar de mucho beneficio para usted como cuidador, y le recordamos que no está solo en este proceso. No debe atravesarlo solo. En el Centro Para la Coordinación de Servicios a Personas Afectadas con la Enfermedad de Alzheimer, Huntington y otras demencias contamos con servicios dirigidos a brindar apoyo a los cuidadores. Entre ellos ofrecemos Sesiones Educativas y Grupos de Apoyo Virtuales que les pueden brindar muchos beneficios. Para más información, se puede comunicar al 787-765-2929 Exts. 4133, 4540, 4418 y 4147.

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All