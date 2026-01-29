Herramientas para la comunicación con pacientes con demencia

Centro de recursos
Recibir un diagnóstico de demencia trae consigo muchos cambios no solo en el entorno familiar, sino también en la persona que recibe el diagnóstico. La persona llega a experimentar síntomas que incluyen problemas de memoria y cambios en la habilidad de comunicarse. Por esta razón, es importante que como cuidador pueda darse a la tarea de aprender sobre la enfermedad. Esto le va a ayudar a entender mejor los cambios que trae consigo el diagnóstico.
La tarea de cuidar a una persona con la enfermedad de Alzheimer o cualquier otra demencia puede resultar muy desafiante. Sin embargo, comunicarnos de forma adecuada con la persona puede facilitar el proceso. Cada persona es única, y los síntomas y necesidades se manifiestan de diversas formas. Para esto, a continuación brindamos una serie de recomendaciones generales:
Asegúrese de dialogar en espacios libres de ruidos excesivos, ya que la persona puede presentar problemas bloqueando sonidos del fondo, lo que puede provocarle desespero o frustración.
Utilice un tono de voz suave y calmado. Comparta la información de forma clara y sencilla; se recomienda utilizar frases cortas y con pocas instrucciones para facilitar el entendimiento de la persona. Tómese su tiempo para escuchar sin corregir a la persona, ya que la persona puede presentar frustración al no poder encontrar las palabras que desea mencionar.
