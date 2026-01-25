Guía para los cuidadores con consejos de expertos para crear un kit médico para el hogar

Como cuidador familiar, participas en innumerables aspectos del cuidado de la salud de tu ser querido. Un kit médico para el hogar bien equipado puede ayudarte a estar preparado para cualquier problema que surja.

Un kit de primeros auxilios bien surtido, "promueve una sensación de tranquilidad para el cuidador y también para el paciente", dice el Dr. Brian K. Unwin, jefe de Geriatría y Medicina Paliativa en el Carilion Clinic Center for Healthy Aging en Roanoke, Virginia. El contenido de tu botiquín debe adaptarse a las enfermedades específicas y al historial médico de tu ser querido, así como a las recomendaciones de sus proveedores de atención médica. Aunque la personalización es importante, aquí te presentamos seis pasos para crear y mantener un kit médico para el hogar.

1. Incluye componentes esenciales

Estos son algunos artículos básicos que puedes usar para monitorear y cuidar a tu ser querido.

Termómetro infrarrojo o digital. "Recomiendo los termómetros sin contacto en general. Son muy eficaces, siempre y cuando sean de una marca de confianza", indica Unwin. Pueden ser especialmente útiles para quienes tienen dificultades para mantener un termómetro oral en la boca.

Oxímetro de pulso. Este dispositivo se coloca en un dedo para obtener una lectura digital de los niveles de oxígeno en la sangre. "Los resultados varían según la persona", dice Unwin, así que debes establecer una lectura base con el médico de tu ser querido.

Tensiómetro. El equipo de emergencias local o tu médico pueden asegurarse de que tengas un manguito del tamaño adecuado y mostrarte cómo usar el tensiómetro correctamente para medir la presión arterial, explica Unwin. Tu médico puede comprobar que esté calibrado correctamente.

Compresas frías y calientes instantáneas. Estas compresas de efecto inmediato generalmente se activan al apretarlas y tienen la ventaja de que no se enfrían ni calientan demasiado cuando se usan en la piel de los adultos mayores. Unwin aconseja evitar las almohadillas térmicas eléctricas, porque "pueden causar quemaduras y lesiones importantes en las personas mayores".

Vendas, gasas y cinta adhesiva adecuadas para los adultos mayores. El esparadrapo tradicional puede rasgar la piel frágil de las personas de edad avanzada, así que elige opciones de baja fricción como la cinta de papel o los adhesivos de silicona, señala Jessica Corona-Irwin, enfermera titulada en Remo Health, una empresa de atención virtual para personas con demencia.

Vendajes elásticos o bandas de compresión. Úsalos para aplicar presión suave, controlar la hinchazón o mantener las vendas en su lugar. Pero ten cuidado de no crear un torniquete al apretarlos demasiado, advierte Unwin.

Kits de pruebas en el hogar. Todavía puedes obtener cuatro pruebas de COVID-19 gratuitas del Gobierno.

No agregues medicamentos sin tomar precauciones

Siempre consulta con el proveedor de atención médica y el farmacéutico de tu ser querido antes de incluir medicamentos de venta libre, como ibuprofeno o acetaminofén en tu kit. Es importante evitar posibles interacciones entre medicamentos y complicaciones relacionadas con la edad.

"Algunos analgésicos no deben ser utilizados en adultos mayores", señala Unwin. Por ejemplo, el ibuprofeno puede causar irritación gástrica, disminuir la función renal y elevar la presión arterial en las personas de más edad.

Aparte de los analgésicos, debes hablar con tu médico antes de administrar otros medicamentos como antihistamínicos, descongestionantes y antidiarreicos.