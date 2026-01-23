GPS de tu Salud Cerebral: Descubre los 6 pilares que transforman tu vida

Centro de recursos
María De Lourdes Ortiz, directora estatal asociada de alcance comunitario
En AARP Puerto Rico creemos en una sociedad donde todos puedan vivir con dignidad, propósito y salud. Con este norte, se lanza una nueva iniciativa enfocada en la salud cerebral, que es una dimensión esencial del bienestar que podemos fortalecer a través de decisiones informadas y hábitos saludables.
La salud cerebral no solo influye en cómo pensamos, sentimos y recordamos, sino también en cómo tomamos decisiones y nos relacionamos con los demás. En Puerto Rico, donde enfrentamos una de las tasas más altas de envejecimiento poblacional en el mundo, las enfermedades cognitivas como el Alzheimer y otras demencias representan un reto urgente. Estudios recientes del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) señalan que en Puerto Rico sobre 116,000 personas viven con demencia y se estima que esta cifra aumentará significativamente.
Ante esta realidad, AARP propone un enfoque preventivo y educativo que promueva el cuidado del cerebro desde etapas tempranas de la vida. No debemos esperar a ser adultos mayores para comenzar a cuidar nuestra salud cerebral. Por eso, hemos identificado seis pilares fundamentales que pueden ayudarte a mantener tu mente activa y saludable:
Los 6 pilares de la salud cerebral
Activa tu cerebro
Actividades como leer, aprender algo nuevo o resolver acertijos fortalecen las conexiones neuronales y promueven la creación de nuevas neuronas.
Consejo: Dedica al menos 15 minutos al día a una actividad mental estimulante, como aprender una palabra nueva o jugar juegos de lógica.
Come saludable
Una dieta rica en vegetales, granos enteros, pescado y grasas saludables como el aceite de oliva o de aguacate puede mejorar la función cerebral y reducir el riesgo de deterioro cognitivo.
Consejo: Incorpora alimentos como nueces, aguacate y vegetales de hoja verde en tus comidas diarias.
Duerme bien
El sueño es esencial para que el cerebro procese información, repare daños y consolide recuerdos.
Consejo: Establece una rutina de sueño regular y evita el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir.
Ejercítate
