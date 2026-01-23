Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

GPS de tu Salud Cerebral: Descubre los 6 pilares que transforman tu vida

En AARP Puerto Rico creemos en una sociedad donde todos puedan vivir con dignidad, propósito y salud.

María De Lourdes Ortiz, directora estatal asociada de alcance comunitario

 En AARP Puerto Rico creemos en una sociedad donde todos puedan vivir con dignidad, propósito y salud. Con este norte, se lanza una nueva iniciativa enfocada en la salud cerebral, que es una dimensión esencial del bienestar que podemos fortalecer a través de decisiones informadas y hábitos saludables.

La salud cerebral no solo influye en cómo pensamos, sentimos y recordamos, sino también en cómo tomamos decisiones y nos relacionamos con los demás. En Puerto Rico, donde enfrentamos una de las tasas más altas de envejecimiento poblacional en el mundo, las enfermedades cognitivas como el Alzheimer y otras demencias representan un reto urgente. Estudios recientes del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) señalan que en Puerto Rico sobre 116,000 personas viven con demencia y se estima que esta cifra aumentará significativamente.

Ante esta realidad, AARP propone un enfoque preventivo y educativo que promueva el cuidado del cerebro desde etapas tempranas de la vida. No debemos esperar a ser adultos mayores para comenzar a cuidar nuestra salud cerebral. Por eso, hemos identificado seis pilares fundamentales que pueden ayudarte a mantener tu mente activa y saludable:

 Los 6 pilares de la salud cerebral

 Activa tu cerebro

Actividades como leer, aprender algo nuevo o resolver acertijos fortalecen las conexiones neuronales y promueven la creación de nuevas neuronas.

Consejo: Dedica al menos 15 minutos al día a una actividad mental estimulante, como aprender una palabra nueva o jugar juegos de lógica.

Come saludable

Una dieta rica en vegetales, granos enteros, pescado y grasas saludables como el aceite de oliva o de aguacate puede mejorar la función cerebral y reducir el riesgo de deterioro cognitivo.

Consejo: Incorpora alimentos como nueces, aguacate y vegetales de hoja verde en tus comidas diarias.

Duerme bien

El sueño es esencial para que el cerebro procese información, repare daños y consolide recuerdos.

Consejo: Establece una rutina de sueño regular y evita el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir.

 Ejercítate

El ejercicio mejora el estado de ánimo, la concentración y la memoria, además de reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Consejo: Camina al menos 30 minutos al día o realiza ejercicios que disfrutes, como bailar o nadar.

Socializa

La interacción social estimula el cerebro, mejora la función cognitiva y protege contra el aislamiento y la depresión.

Consejo: Participa en actividades comunitarias, llama a un amigo o únete a grupos con intereses comunes.

Maneja el estrés

El estrés crónico puede dañar áreas clave del cerebro relacionadas con la memoria y la toma de decisiones.

Consejo: Practica técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o el mindfulness.

Tu GPS hacia una mente saludable

Imagina que tu salud cerebral es un destino al que quieres llegar. Para lograrlo, necesitas un mapa, una guía. De esto se trata el GPS de la Salud Cerebral: una herramienta que te orienta desde el punto A al punto B, siguiendo los 6 pilares como instrucciones clave. Cada paso que tomes en esta ruta te acerca a una vida más plena, activa y conectada.

Únete al movimiento

Esta es solo la primera parada en un recorrido que queremos hacer contigo. A lo largo del año, AARP ofrecerá talleres, charlas, actividades y recursos educativos para ayudarte a incorporar estos pilares en tu vida diaria. Síguenos en nuestras redes sociales y plataformas digitales para conocer más sobre esta iniciativa. Juntos, podemos construir una comunidad más saludable, más consciente y conectada.

 Para más información visita www.DecisionesdeVida.org

 

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All