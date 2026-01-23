GPS de tu Salud Cerebral: Descubre los 6 pilares que transforman tu vida

María De Lourdes Ortiz, directora estatal asociada de alcance comunitario

En AARP Puerto Rico creemos en una sociedad donde todos puedan vivir con dignidad, propósito y salud. Con este norte, se lanza una nueva iniciativa enfocada en la salud cerebral, que es una dimensión esencial del bienestar que podemos fortalecer a través de decisiones informadas y hábitos saludables.

La salud cerebral no solo influye en cómo pensamos, sentimos y recordamos, sino también en cómo tomamos decisiones y nos relacionamos con los demás. En Puerto Rico, donde enfrentamos una de las tasas más altas de envejecimiento poblacional en el mundo, las enfermedades cognitivas como el Alzheimer y otras demencias representan un reto urgente. Estudios recientes del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) señalan que en Puerto Rico sobre 116,000 personas viven con demencia y se estima que esta cifra aumentará significativamente.

Ante esta realidad, AARP propone un enfoque preventivo y educativo que promueva el cuidado del cerebro desde etapas tempranas de la vida. No debemos esperar a ser adultos mayores para comenzar a cuidar nuestra salud cerebral. Por eso, hemos identificado seis pilares fundamentales que pueden ayudarte a mantener tu mente activa y saludable:

Los 6 pilares de la salud cerebral

Activa tu cerebro

Actividades como leer, aprender algo nuevo o resolver acertijos fortalecen las conexiones neuronales y promueven la creación de nuevas neuronas.

Consejo: Dedica al menos 15 minutos al día a una actividad mental estimulante, como aprender una palabra nueva o jugar juegos de lógica.

Come saludable

Una dieta rica en vegetales, granos enteros, pescado y grasas saludables como el aceite de oliva o de aguacate puede mejorar la función cerebral y reducir el riesgo de deterioro cognitivo.

Consejo: Incorpora alimentos como nueces, aguacate y vegetales de hoja verde en tus comidas diarias.

Duerme bien

El sueño es esencial para que el cerebro procese información, repare daños y consolide recuerdos.

Consejo: Establece una rutina de sueño regular y evita el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir.