Glosario para quienes cuidan de un ser querido: definiciones de los términos y siglas que más confunden

La mayoría de las personas que recién comienzan a cuidar a un ser querido se confunden con siglas en inglés como CCRC, HHA y PERS.

Pero hasta sin las siglas desconcertantes, al ayudar a un ser querido a cualquier edad, es posible que te encuentres con nuevas palabras y lenguaje médico intimidante.

Si un médico, enfermero o trabajador social dice algo que no entiendes, no te quedes callado; pídele que te explique en ese mismo momento. Si no interrumpes con cortesía, es probable que al finalizar la conversación ya te hayas olvidado de lo que querías preguntar.

Si solo asientes con la cabeza, un profesional muy familiarizado con el tema supondrá que entiendes y seguirá hablando del próximo tema. O lo que es peor, esa persona podría dejarte perplejo y preguntándote cuál es el próximo paso para el plan de cuidados.

También, toma notas de toda la información. Es muy probable que, al llegar a tu hogar, se te hayan olvidado algunos de los detalles de una conversación estresante.

A continuación, más de 75 términos con los que los cuidadores podrían toparse:

• Activities of daily living (ADL, actividades de la vida diaria). Las acciones que una persona debe realizar por sí misma para participar de manera independiente en la vida cotidiana. Incluye el bañarse, vestirse, comer, desplazarse, trasladarse de la cama a una silla e ir al baño.

• Acute care (cuidados críticos). Atención médica brindada por un tiempo corto para tratar una enfermedad o problema de salud específico. Puede incluir consultas con los médicos, hospitalizaciones breves o una operación.

• Adult care home (hogar de cuidado para adultos). También conocido como “adult family-care home” (AFCH, hogar de cuidado familiar para adultos) u hogar grupal. Residencias pequeñas donde viven adultos mayores o con discapacidades que prefieren mantener su independencia según sea posible, pero donde reciben ayuda del personal con ciertas tareas. Son una alternativa a instituciones más restrictivas, como los hogares de ancianos, que proporcionan cuidados de enfermería las 24 horas del día.

• Adult day care (cuidado diurno para adultos). Centros que brindan compañía y apoyo a adultos mayores que necesitan supervisión durante el día. Estos programas pueden ayudar a dar un descanso a quienes cuidan a un ser querido las 24 horas del día.

• Advance directives (directivas anticipadas). Declaraciones por escrito que comunican las preferencias de atención médica de una persona si no le es posible tomar sus propias decisiones relacionadas con el cuidado de la salud. Existen dos tipos:

Un testamento vital que detalla los tratamientos médicos que alguien desea recibir en caso de que no pueda manifestarlo por sí mismo cuando se aproxime el final de la vida.

Un poder para la toma de decisiones médicas que identifica a un agente o apoderado para actuar como representante de las decisiones médicas de una persona que ha perdido la capacidad de comunicarse.

• Alzheimer's disease (enfermedad de Alzheimer). Deterioro mental progresivo que afecta la memoria y la capacidad de procesar los pensamientos; es un tipo de demencia.

• Assisted living facility (ALF, centro de vivienda asistida). Alojamiento para aquellos que puedan necesitar ayuda para seguir viviendo de manera independiente, pero que no necesitan atención especializada de enfermería. El nivel de asistencia varía entre las residencias y puede incluir ayuda para bañarse, vestirse, preparar las comidas y realizar las tareas domésticas.

• Assistive technology devices (dispositivos de tecnología asistiva). Productos que mejoran la capacidad de una persona para vivir y funcionar de manera independiente. Los dispositivos de adaptación poco tecnológicos incluyen bastones y organizadores de píldoras, mientras que los de alta tecnología incluyen sillas de ruedas eléctricas, audífonos y teléfonos inteligentes.

• Cardiologist (cardiólogo). Médico especializado en enfermedades del corazón.

• Chronic disease (enfermedad crónica). Enfermedad que dura un año o más, y que requiere atención médica constante o limita la capacidad de una persona para bañarse, cuidar de sí misma, vestirse, comer o caminar.

• Cohousing (viviendas con áreas comunes compartidas). Una pequeña comunidad planificada en la que las casas unifamiliares, las casas adosadas o las viviendas de alquiler están agrupadas alrededor de servicios como cocina y comedor comunitarios, espacios comunes para sentarse, salones para manualidades y de reuniones, jardines y posiblemente cuidados diurnos para adultos y niños. El objetivo es diseñar un vecindario donde personas de todas las edades y situaciones familiares pueden contar con el apoyo mutuo e informal de sus vecinos.

• Comorbidity (comorbilidad). Presencia o coexistencia en una misma persona de más de un problema de salud. Pueden suceder al mismo tiempo o uno después del otro. Las interacciones entre las enfermedades pueden empeorar la evolución de ambas.

• Competence (capacidad). En sentido legal, la capacidad de una persona para entender la información, tomar una decisión basada en esa información y comunicar esa decisión de manera comprensible.

• Conservator (curador). Persona designada por un tribunal para manejar los asuntos de alguien que no puede hacerlo por su propia cuenta. Por lo general, un curador solo maneja cuestiones financieras.

• Consumer-directed personal assistance program (programa de asistencia personal dirigida por el consumidor). Programa de Medicaid disponible en varios estados que permite que personas con enfermedades crónicas y discapacidades físicas seleccionen, capaciten y supervisen a empleados para ayudar con actividades de la vida diaria como bañarse, realizar tareas domésticas livianas y preparar comidas, a fin de poder permanecer en sus hogares. Algunos familiares y amigos de los beneficiarios del programa pueden reunir los requisitos para recibir pagos por medio de este programa.

• Continence (continencia). Capacidad de retener las heces o la orina por control voluntario.

• Continuing care retirement community (CCRC, comunidad de cuidados continuos para jubilados). Complejos que ofrecen una variedad de opciones de vivienda y servicios, incluidas las modalidades de vida independiente, vida asistida y atención especializada de enfermería, por lo general en el mismo complejo. Están diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes de los residentes.

• Copayment (copago). A veces conocidos en inglés como “copays”. Una cantidad de dinero fija —por ejemplo, $20— que se paga por un servicio de atención de salud cubierto por el plan de seguro médico, después del pago del deducible. Digamos que el costo permitido por tu plan de seguro médico para una cita en el consultorio del médico es $100. Tu copago para una consulta con el médico es $20. Si ya pagaste tu deducible, pagas $20, por lo general cuando vas a la cita. Si no has cumplido con tu deducible, pagas $100, la cantidad completa que el seguro permite que se cobre por la cita.

• Custodial care (cuidados asistenciales). Atención no médica para ayudar a las personas a bañarse, vestirse y realizar otras tareas básicas que la mayoría hacen por sí mismas, como ponerse gotas para los ojos. Pueden brindarse en una variedad de entornos, entre ellos centros de cuidados diurnos para adultos, centros de vivienda asistida y centros de atención residencial.

• Delirium (delirio). Confusión de pensamiento y trastornos de la atención de corto plazo, acompañados por lo general por alteraciones del habla y alucinaciones.

• Dementia (demencia). Término general para un deterioro de la capacidad intelectual lo suficientemente grave para interferir con la vida cotidiana. Un ejemplo es la pérdida de memoria. El tipo más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer, pero no todos los casos de demencia son causados por esa enfermedad.

• Dermatologist (dermatólogo). Médico especializado en problemas de la piel.

• Discharge planner (planificador de altas médicas). Profesional que ayuda al paciente y a su familia a establecer un método de cuidados para el paciente después de que estuvo hospitalizado o ingresado en un hogar de ancianos.

• Do not resuscitate order (DNR, orden de no resucitar o de no reanimar). Tipo de directiva anticipada en el que una persona declara que los profesionales médicos no deben intentar reiniciar su corazón por medio de reanimación cardiopulmonar en caso de que deje de respirar o su corazón cese de latir.

• Durable power of attorney (poder notarial duradero). Documento legal que permite que una persona autorice a alguien a actuar en su nombre para asuntos financieros, legales y médicos, en caso de incapacidad o de no poder manejar sus asuntos por cuenta propia. Se mantiene vigente hasta que la persona que lo otorga lo anula o fallece.

• End-of-life doula (doula especialista en el final de la vida), también se conoce como “death doula” (doula del final de la vida). Persona que brinda comodidad y apoyo no médicos a un paciente moribundo y a su familia. Puede incluir información y orientación, además de atención emocional, espiritual o práctica.

• Endocrinologist (endocrinólogo). Médico especializado en trastornos hormonales y metabólicos, incluida la diabetes.