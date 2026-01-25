Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Glosario para quienes cuidan de un ser querido: definiciones de los términos y siglas que más confunden

La mayoría de las personas que recién comienzan a cuidar a un ser querido se confunden con siglas en inglés como CCRC, HHA y PERS.

 

Pero hasta sin las siglas desconcertantes, al ayudar a un ser querido a cualquier edad, es posible que te encuentres con nuevas palabras y lenguaje médico intimidante.

 

Si un médico, enfermero o trabajador social dice algo que no entiendes, no te quedes callado; pídele que te explique en ese mismo momento. Si no interrumpes con cortesía, es probable que al finalizar la conversación ya te hayas olvidado de lo que querías preguntar.

 

Si solo asientes con la cabeza, un profesional muy familiarizado con el tema supondrá que entiendes y seguirá hablando del próximo tema.  O lo que es peor, esa persona podría dejarte perplejo y preguntándote cuál es el próximo paso para el plan de cuidados.

 

También, toma notas de toda la información. Es muy probable que, al llegar a tu hogar, se te hayan olvidado algunos de los detalles de una conversación estresante.

 

A continuación, más de 75 términos con los que los cuidadores podrían toparse:

 

• Activities of daily living (ADL, actividades de la vida diaria). Las acciones que una persona debe realizar por sí misma para participar de manera independiente en la vida cotidiana. Incluye el bañarse, vestirse, comer, desplazarse, trasladarse de la cama a una silla e ir al baño.

 

• Acute care (cuidados críticos). Atención médica brindada por un tiempo corto para tratar una enfermedad o problema de salud específico. Puede incluir consultas con los médicos, hospitalizaciones breves o una operación.

 

• Adult care home (hogar de cuidado para adultos). También conocido como “adult family-care home” (AFCH, hogar de cuidado familiar para adultos) u hogar grupal. Residencias pequeñas donde viven adultos mayores o con discapacidades que prefieren mantener su independencia según sea posible, pero donde reciben ayuda del personal con ciertas tareas. Son una alternativa a instituciones más restrictivas, como los hogares de ancianos, que proporcionan cuidados de enfermería las 24 horas del día.

 

• Adult day care (cuidado diurno para adultos). Centros que brindan compañía y apoyo a adultos mayores que necesitan supervisión durante el día. Estos programas pueden ayudar a dar un descanso a quienes cuidan a un ser querido las 24 horas del día.

 

• Advance directives (directivas anticipadas). Declaraciones por escrito que comunican las preferencias de atención médica de una persona si no le es posible tomar sus propias decisiones relacionadas con el cuidado de la salud. Existen dos tipos:

 

Un testamento vital que detalla los tratamientos médicos que alguien desea recibir en caso de que no pueda manifestarlo por sí mismo cuando se aproxime el final de la vida.

Un poder para la toma de decisiones médicas que identifica a un agente o apoderado para actuar como representante de las decisiones médicas de una persona que ha perdido la capacidad de comunicarse.

• Alzheimer's disease (enfermedad de Alzheimer). Deterioro mental progresivo que afecta la memoria y la capacidad de procesar los pensamientos; es un tipo de demencia.

 

• Assisted living facility (ALF, centro de vivienda asistida). Alojamiento para aquellos que puedan necesitar ayuda para seguir viviendo de manera independiente, pero que no necesitan atención especializada de enfermería. El nivel de asistencia varía entre las residencias y puede incluir ayuda para bañarse, vestirse, preparar las comidas y realizar las tareas domésticas.

 

• Assistive technology devices (dispositivos de tecnología asistiva). Productos que mejoran la capacidad de una persona para vivir y funcionar de manera independiente. Los dispositivos de adaptación poco tecnológicos incluyen bastones y organizadores de píldoras, mientras que los de alta tecnología incluyen sillas de ruedas eléctricas, audífonos y teléfonos inteligentes.

 

• Cardiologist (cardiólogo). Médico especializado en enfermedades del corazón.

 

• Chronic disease (enfermedad crónica). Enfermedad que dura un año o más, y que requiere atención médica constante o limita la capacidad de una persona para bañarse, cuidar de sí misma, vestirse, comer o caminar.

 

• Cohousing (viviendas con áreas comunes compartidas). Una pequeña comunidad planificada en la que las casas unifamiliares, las casas adosadas o las viviendas de alquiler están agrupadas alrededor de servicios como cocina y comedor comunitarios, espacios comunes para sentarse, salones para manualidades y de reuniones, jardines y posiblemente cuidados diurnos para adultos y niños. El objetivo es diseñar un vecindario donde personas de todas las edades y situaciones familiares pueden contar con el apoyo mutuo e informal de sus vecinos.

 

• Comorbidity (comorbilidad). Presencia o coexistencia en una misma persona de más de un problema de salud. Pueden suceder al mismo tiempo o uno después del otro. Las interacciones entre las enfermedades pueden empeorar la evolución de ambas.

 

• Competence (capacidad). En sentido legal, la capacidad de una persona para entender la información, tomar una decisión basada en esa información y comunicar esa decisión de manera comprensible.

 

• Conservator (curador). Persona designada por un tribunal para manejar los asuntos de alguien que no puede hacerlo por su propia cuenta. Por lo general, un curador solo maneja cuestiones financieras.

 

• Consumer-directed personal assistance program (programa de asistencia personal dirigida por el consumidor). Programa de Medicaid disponible en varios estados que permite que personas con enfermedades crónicas y discapacidades físicas seleccionen, capaciten y supervisen a empleados para ayudar con actividades de la vida diaria como bañarse, realizar tareas domésticas livianas y preparar comidas, a fin de poder permanecer en sus hogares. Algunos familiares y amigos de los beneficiarios del programa pueden reunir los requisitos para recibir pagos por medio de este programa.

 

• Continence (continencia). Capacidad de retener las heces o la orina por control voluntario.

 

• Continuing care retirement community (CCRC, comunidad de cuidados continuos para jubilados). Complejos que ofrecen una variedad de opciones de vivienda y servicios, incluidas las modalidades de vida independiente, vida asistida y atención especializada de enfermería, por lo general en el mismo complejo. Están diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes de los residentes.

 

• Copayment (copago). A veces conocidos en inglés como “copays”. Una cantidad de dinero fija —por ejemplo, $20— que se paga por un servicio de atención de salud cubierto por el plan de seguro médico, después del pago del deducible. Digamos que el costo permitido por tu plan de seguro médico para una cita en el consultorio del médico es $100. Tu copago para una consulta con el médico es $20. Si ya pagaste tu deducible, pagas $20, por lo general cuando vas a la cita. Si no has cumplido con tu deducible, pagas $100, la cantidad completa que el seguro permite que se cobre por la cita.

 

• Custodial care (cuidados asistenciales). Atención no médica para ayudar a las personas a bañarse, vestirse y realizar otras tareas básicas que la mayoría hacen por sí mismas, como ponerse gotas para los ojos. Pueden brindarse en una variedad de entornos, entre ellos centros de cuidados diurnos para adultos, centros de vivienda asistida y centros de atención residencial.

 

• Delirium (delirio). Confusión de pensamiento y trastornos de la atención de corto plazo, acompañados por lo general por alteraciones del habla y alucinaciones.

 

• Dementia (demencia). Término general para un deterioro de la capacidad intelectual lo suficientemente grave para interferir con la vida cotidiana. Un ejemplo es la pérdida de memoria. El tipo más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer, pero no todos los casos de demencia son causados por esa enfermedad.

 

• Dermatologist (dermatólogo). Médico especializado en problemas de la piel.

 

• Discharge planner (planificador de altas médicas). Profesional que ayuda al paciente y a su familia a establecer un método de cuidados para el paciente después de que estuvo hospitalizado o ingresado en un hogar de ancianos.

 

• Do not resuscitate order (DNR, orden de no resucitar o de no reanimar). Tipo de directiva anticipada en el que una persona declara que los profesionales médicos no deben intentar reiniciar su corazón por medio de reanimación cardiopulmonar en caso de que deje de respirar o su corazón cese de latir.

 

• Durable power of attorney (poder notarial duradero). Documento legal que permite que una persona autorice a alguien a actuar en su nombre para asuntos financieros, legales y médicos, en caso de incapacidad o de no poder manejar sus asuntos por cuenta propia. Se mantiene vigente hasta que la persona que lo otorga lo anula o fallece.

 

• End-of-life doula (doula especialista en el final de la vida), también se conoce como “death doula” (doula del final de la vida). Persona que brinda comodidad y apoyo no médicos a un paciente moribundo y a su familia. Puede incluir información y orientación, además de atención emocional, espiritual o práctica.

 

• Endocrinologist (endocrinólogo). Médico especializado en trastornos hormonales y metabólicos, incluida la diabetes.

 

• Extended care (cuidados prolongados). Cuidados temporales o a corto plazo en un hospital de rehabilitación u hogar de ancianos con el objetivo de que el paciente pueda regresar a su hogar.

 

• Family and Medical Leave Act (FMLA, Ley de Licencia Familiar y Médica). Ley federal laboral que proporciona a ciertos empleados hasta 12 semanas al año de licencia no remunerada con protección del trabajo para atender algunas situaciones familiares y médicas. Además, exige que se mantengan los beneficios de seguro médico colectivo de estos empleados durante el período de licencia.

 

• Family or informal caregiver (cuidador familiar o informal). Cualquier familiar, pareja, amigo o vecino con el que tiene una relación personal significativa y que brinda ayuda diversa a un adulto que padece una enfermedad crónica o que tiene una discapacidad.

 

• Gastroenterologist (gastroenterólogo). Médico especializado en trastornos digestivos.

 

• Geriatric care manager (gerente de cuidados geriátricos). También conocido como “aging life care professional” (especialista en cuidados de adultos mayores). Un especialista que evalúa las condiciones mentales, físicas, ambientales y financieras de una persona para crear un plan de atención que ayude a organizar servicios de vivienda, médicos, sociales y de otro tipo.

 

• Geriatrician (geriatra). Médico que hizo su especialización en medicina general o medicina interna y se concentra en atender a adultos mayores.

 

• Guardianship (tutela). Relación legal aprobada por un tribunal en la que a una persona se le otorga autoridad legal sobre otra cuando esta otra no puede tomar decisiones seguras y sensatas sobre su persona o sus bienes.

 

• Health care proxy (poder para la toma de decisiones médicas). Tipo de poder notarial duradero en el que se designa a una persona para que tome las decisiones relativas al cuidado de la salud de quien lo otorga si esta persona no estuviese en condiciones de hacerlo por sí mismo.

 

• Hematologist (hematólogo). Médico especializado en problemas de la sangre.

 

• Home health agency (agencia de atención médica a domicilio). Agencia u organización sin fines de lucro, a menudo certificada por Medicare, que ofrece servicios relacionados con la salud, como enfermería, asistencia personal, trabajo social, y terapia ocupacional, del lenguaje o física en el hogar del cliente.

 

• Home health aide (HHA, auxiliar de cuidados en el hogar). Proveedor de cuidados de salud capacitado y autorizado, que brinda ayuda al paciente en el hogar con higiene personal y ejercicio, además de tareas ligeras del hogar como preparar las comidas. Este empleado además vigila el estado del paciente.

 

• Homemaker services (servicios domésticos). Servicios que proporcionan agencias certificadas por un estado, como realizar tareas domésticas livianas, preparar comidas, lavar la ropa, ayudar a hacer las compras y servir de acompañante, para ayudar a quienes necesitan asistencia en su hogar. Medicare no cubre estos servicios, pero los programas de Medicaid de algunos estados permiten que los adultos de bajos ingresos reúnan los requisitos para recibir asistencia económica.

 

• Hospice care (cuidados para pacientes terminales). Programa de tratamientos que se concentra en el bienestar psicológico del paciente y los síntomas de su enfermedad en vez de en ese mal, para quienes tienen un trastorno avanzado, que acorta la vida y que a menudo es incurable. Se considera como un tipo de cuidados paliativos. Un equipo de profesionales se dedica a manejar los síntomas para que la persona pase sus últimos días con dignidad y calidad de vida, rodeada de seres queridos.

 

• Incontinence (incontinencia). Sucede cuando el cuerpo de una persona es incapaz de retener las heces o la orina por control voluntario.

 

• Independent living (vida independiente). Opción con restricciones de edad para una casa o apartamento —a veces se ofrece como parte de una comunidad de cuidados continuos para jubilados— que incluye algunos servicios como parte de la tarifa básica. Los servicios incluidos con frecuencia tienen que ver con la conveniencia, como cortar el césped o una casa club.

 

• Informed consent (consentimiento informado). Proceso de tomar decisiones sobre la atención médica o los tratamientos médicos experimentales basado en una comunicación abierta y honesta entre el profesional médico, el paciente y la familia del paciente.

 

• Licensed practical nurse (LPN, auxiliar de enfermería licenciado). Persona que terminó la capacitación de enfermería o vocacional y obtuvo una licencia estatal que la autoriza a realizar tareas básicas en lugares como hospitales, hogares de ancianos y centros de cuidados a largo plazo.

 

• Living will (testamento vital). Documento legal cuyo firmante solicita que lo dejen morir en vez de mantenerlo vivo con medios artificiales si se encuentra discapacitado más allá de una expectativa razonable de recuperarse.

 

• Long-term care insurance (seguro de cuidados a largo plazo). Cobertura que ayuda a los asegurados a pagar por la atención a largo plazo en su hogar o en un hogar de ancianos o centro de vida asistida, o por otros servicios específicos que dependerán de la póliza.

 

• Long-term care ombudsman (Ombudsman, defensor del pueblo en materias de cuidados a largo plazo). Persona que defiende los derechos de quienes viven en hogares de ancianos, hogares de cuidado residencial y centros de vivienda asistida. Los defensores están capacitados para resolver problemas; por ejemplo, proporcionan información sobre cómo encontrar un centro de cuidados y qué hacer para obtener atención de alta calidad.

 

• Meals on Wheels (comidas a domicilio). (en inglés) Servicio diario que entrega comidas calientes en los hogares de adultos mayores o personas con discapacidades.

 

• Medicaid. Cobertura de seguro de salud provista por el Gobierno para adultos y niños de bajos ingresos, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidades que reúnan los requisitos. Los estados y el Gobierno de Estados Unidos comparten el costo de Medicaid, y los estados administran el programa de acuerdo con los requisitos federales. En mayo del 2021, casi 76 millones de personas estaban cubiertas por Medicaid, y la inscripción ha aumentado más del 18% durante la pandemia de COVID-19.

 

• Medical doctor (MD, doctor en medicina), también conocido como un médico que practica la medicina científica tradicional. Profesional de la salud que se graduó de una facultad de medicina autorizada, recibió capacitación adicional en un hospital, aprobó un examen federal de autorización para ejercer medicina y reunió los requisitos para una licencia estatal. Los especialistas deben completar entre tres y nueve años adicionales de trabajo de posgrado en su campo.

 

• Medicare. Un programa del Gobierno federal que proporciona seguro médico si tienes 65 años o más, si eres menor de 65 años y recibes Seguro por Incapacidad del Seguro Social, o si eres menor de 65 años y se te diagnosticó una enfermedad renal terminal (ESRD). La Parte A de Medicare es un seguro hospitalario, y la Parte B de Medicare cubre ciertos servicios médicos, atención ambulatoria, suministros médicos y servicios preventivos. En el 2020, 62.6 millones de personas se inscribieron en Medicare, 54.1 millones de ellas en función de su edad.

 

• Medicare Advantage, también conocido como la Parte C de Medicare. Planes de salud privados que ofrecen todos los beneficios cubiertos por Medicare "Original" (las partes A y B), pero también pueden proporcionar beneficios que no cubre Medicare, como la cobertura de medicamentos recetados, la cobertura dental y de visión, e incluso la membresía a un gimnasio, por lo general por una prima adicional.

 

•Medicare Savings Program (MSP, Programa de Ahorros de Medicare). Un programa administrado por el estado con fondos federales que ayuda a las personas con ingresos y recursos limitados a pagar parcial o totalmente las primas de Medicare, los deducibles, los copagos y los coseguros. Existen cuatro tipos de programas MSP:

 

El Programa para beneficiarios calificados de Medicare (QMB) para las personas también inscritas en Medicaid.

El Programa para beneficiarios específicos de bajos ingresos de Medicare (SLMB), que ayuda a pagar solo por las primas de la Parte B.

Los programas para personas que reúnen los requisitos (QI y QI-1), que tienen límites de ingresos ligeramente más altos, pero ayudan a pagar solo por la Parte B.

El programa Qualified Disabled Working Individuals (QDWI, individuos calificados con discapacidad y que trabajan) ayuda a pagar las primas de la Parte A.

• Medicare telehealth services (servicios de telemedicina de Medicare). Las visitas cubiertas por Medicare con profesionales de la salud realizadas por teléfono o videollamada. Estos servicios, que inicialmente se ofrecían de manera limitada a las personas de las zonas rurales, se han ampliado de manera considerable durante la pandemia de COVID-19, y ahora están a disposición de todos los beneficiarios de Medicare y para una mayor variedad de visitas y servicios, al menos hasta el final de la emergencia de salud pública declarada por el Gobierno federal.

 

• Medigap, también conocido como seguro suplementario de Medicare. Pólizas privadas diseñadas para pagar los costos que no están cubiertos por Medicare Original. Por ejemplo, los planes de Medigap podrían cubrir los copagos, los coseguros y los deducibles de Medicare, o los servicios que Medicare Original no cubre, como la atención médica cuando viajas fuera de Estados Unidos.

 

• Memory cafe (café de la memoria). Lugar de reuniones que brinda un ambiente seguro y de apoyo donde personas con demencia y otros trastornos del cerebro y sus cuidadores pueden socializar, brindarse apoyo mutuo e intercambiar información.

 

• Memory care communities (comunidades de cuidado de la memoria). Instalaciones separadas o unidades especializadas en un centro de vivienda asistida que se concentran en ayudar a las personas con la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia, donde el personal está capacitado específicamente para manejar problemas de memoria y otras alteraciones.

 

• National Family Caregiver Support Program (NFCSP, programa nacional de apoyo a cuidadores familiares). Un programa federal que proporciona subsidios a los estados y territorios para sus esfuerzos por proporcionar cuidados de relevo, capacitación, asesoramiento y otras formas de apoyo que ayudan a los cuidadores a cuidar de sus seres queridos en el hogar el mayor tiempo posible.

 

• Nephrologist (nefrólogo). Médico especializado en enfermedades del riñón.

 

• Neurologist (neurólogo). Médico especializado en enfermedades del sistema nervioso.

 

• Nurse practitioner (NP, enfermero especializado), también conocido como “advanced practice registered nurse” (APRN, enfermero titulado con capacitación avanzada). Proveedor de cuidados primarios con capacitación avanzada de posgrado en enfermería que está autorizado para ordenar pruebas, derivar a pacientes y recetar medicamentos.

 

• Nursing home (hogar de ancianos). Centro de vivienda público o privado que brinda un alto nivel de cuidado personal o médico a largo plazo para enfermos crónicos y adultos mayores que no se pueden cuidar por sí mismos adecuadamente.

 

• Oncologist (oncólogo).  Médico especializado en tratamientos para el cáncer.

 

• Ophthalmologist (oftalmólogo). Médico especializado en trastornos y cirugía de los ojos.

 

• Orthopedic surgeon (traumatólogo) u “orthopedist” (cirujano ortopédico). Médico especializado en trastornos de los huesos y el tejido conjuntivo.

 

• Osteopath (DO, osteópata), también conocido como “doctor of osteopathic medicine” (médico osteópata). Médico que terminó cuatro años en la facultad de medicina y recibió de 300 a 500 horas adicionales en el estudio práctico de la medicina manual y del aparato locomotor del cuerpo. Estos médicos tienen licencia estatal y podrían haber terminado una especialización de entre dos y seis años, y aprobado exámenes estatales para obtener un certificado de especialidad.

 

• Otolaryngologist (otorrinolaringólogo). Médico especializado en problemas de garganta, nariz y oídos.

 

• Outpatient care (atención ambulatoria), también conocida como “ambulatory care” (cuidados ambulatorios). Los procedimientos de atención médica y el tratamiento que se proporcionan sin que el paciente quede hospitalizado durante la noche.

 

• Cuidados paliativos. Atención médica especializada que se centra en aliviar los síntomas y el estrés de las personas que padecen enfermedades graves. la intención es mejorar la calidad de vida tanto para el paciente como para su familia. A diferencia de los cuidados para pacientes terminales, que por lo general se ofrecen a las personas con enfermedades terminales que se encuentran en la etapa final de la vida, los cuidados paliativos pueden coincidir con los tratamientos para detener o curar una enfermedad.

 

• Patient advocate (defensor de pacientes). Profesional que puede resolver las preocupaciones sobre la atención de salud que se le brinda a una persona, en especial problemas que no se pueden abordar de inmediato.

 

• Personal care services (PCS, servicios de cuidado personal). Término amplio usado para referirse a la ayuda con la higiene personal y otras actividades de autocuidado, como bañarse, vestirse, comer, ir al baño, mantener la apariencia física y caminar. Algunos programas también pueden incluir ayuda para preparar las comidas, ir de compras al supermercado y administrar el dinero.

 

• Personal emergency response system (PERS, sistema de respuesta ante emergencias personales), también conocido como medical alert system (sistema de alerta médica). Un sistema de alarma que le permite pedir ayuda a alguien que experimenta una emergencia médica o personal, como una caída. Los sistemas tradicionales son activados por el usuario presionando un botón en un dispositivo portátil como una pulsera. Esto envía una señal de radio a una consola conectada a un teléfono, que a su vez llama a un centro de respuesta a emergencias. En los últimos años, algunos teléfonos inteligentes y otros dispositivos conectados como los relojes inteligentes han incorporado funciones de alerta médica.

 

• Physician assistant (PA, asociado médico). Profesional de la salud que tiene una maestría y trabaja con un licenciado en medicina (MD) o médico osteópata (DO), a menudo en un entorno de atención primaria.

 

• Podiatrist (DPM, podiatra o podólogo). Médico con capacitación especializada para tratar problemas de pie y tobillo.

 

• Power of attorney (POA, poder notarial). Documento legal que permite que una persona autorice a otra a tomar decisiones en su nombre, por lo general sobre asuntos financieros.

 

• Primary care physician (PCP, médico de atención primaria). El primer médico a quien se consulta para chequeos y problemas de salud. Estos profesionales de la salud a veces se especializan en medicina familiar para todas las edades, medicina interna para adultos y pediatría.

 

• Psychiatrist (psiquiatra). Médico especializado en trastornos mentales y emocionales.

 

• Psychologist (psicólogo). Especialista que a pesar de no ser médico puede hablar con los pacientes y sus familias sobre asuntos emocionales y personales, y ayudarlos a tomar decisiones.

 

• Radiologist (radiólogo). Médico especializado en radiografías y procedimientos similares, tales como tomografías computarizadas (CT), resonancias magnéticas (MRI) y ecografías.

 

• Registered nurse (RN, enfermero titulado). Profesional de la salud que se graduó de un programa de enfermería, aprobó un examen de la junta estatal y tiene una licencia del estado.

 

• Rehabilitation hospital (hospital de rehabilitación). Un centro médico que proporciona terapia y capacitación para recobrar la función física o las habilidades cognitivas después de una lesión, una enfermedad o un episodio médico grave (como un derrame cerebral).

 

• Remote patient monitoring (RPM, monitoreo de pacientes a distancia). Subcategoría de servicios de telemedicina en la que los pacientes usan dispositivos médicos móviles y tecnología para recopilar sus propios datos de salud, como el peso, la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca, y enviarlos a profesionales de la salud.

 

• Respite care (relevo de descanso para el cuidador). Cuidado a corto plazo o temporal de una persona enferma o con discapacidades por unas horas o semanas, diseñado para que el cuidador habitual pueda descansar.

 

• Rheumatologist (reumatólogo). Médico especializado en dolores y otros síntomas relacionados con las articulaciones y otras partes del sistema musculoesquelético, que además incluye los huesos, los cartílagos, los ligamentos, los músculos y los tendones.

 

• Senior center (centro para adultos mayores). Localidad donde los adultos mayores pueden mantenerse activos, disfrutar de una variedad de actividades sociales y mejorar la calidad de vida en general.

 

• Skilled care (atención especializada). Servicios de enfermería o rehabilitación que un médico prescribe y que son proporcionados por profesionales de la salud con licencia, como enfermeros y fisioterapeutas.

 

• Social Security (Seguro Social).  El programa de seguridad social del Gobierno de Estados Unidos, que proporciona pagos mensuales de beneficios a los trabajadores jubilados mayores de 62 años, a sus cónyuges (o excónyuges), hijos y sobrevivientes; y a las personas con discapacidades que les impiden trabajar durante un período de tiempo prolongado. El sistema está financiado por las contribuciones de impuesto sobre la nómina que los trabajadores pagan a lo largo de sus carreras, y las cantidades mensuales de beneficios están determinadas principalmente por su historial de ingresos de por vida.

 

• Social Security Disability Insurance (SSDI, Seguro por Incapacidad del Seguro Social). Programa que paga beneficios mensuales a las personas que no han llegado aún a la edad de jubilación y que tienen una enfermedad o un deterioro significativo que les impide trabajar durante al menos un año o que se espera que ocasione la muerte. Los criterios de participación se basan en el trabajo pasado por el que la persona pagó los impuestos del Seguro Social y se revisan periódicamente para verificar que la discapacidad siga impidiéndoles trabajar.

 

• Sundown syndrome o sundowning (síndrome vespertino o agitación vesperal). Estado de confusión que tiene lugar al final de la tarde y en la noche. Sucede más a menudo entre pacientes con demencia o la enfermedad de Alzheimer e incluye una variedad de comportamientos como mayor confusión, ansiedad, desasosiego e insomnio.

 

• Supplemental Security Income (SSI, Seguridad de Ingreso Supleentario). Programa supervisado por la Administración del Seguro Social que paga beneficios mensuales a personas con discapacidades, ciegas o de 65 años o más, y que tienen ingresos y recursos limitados.

 

• Surrogate (apoderado o representante). Persona nombrada para actuar en nombre de otro individuo.

 

• Urologist (urólogo). Médico especializado en enfermedades del aparato reproductor masculino y de las vías urinarias de hombres y mujeres.

 

• Vital signs (signos vitales). Señales de vida —específicamente, la frecuencia cardíaca (el pulso), la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal y la presión arterial de una persona—. Muestran a los médicos cómo está funcionando el cuerpo de un paciente.

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All