Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Fraude sobre liquidación o alivio de deudas

Lo que ocurre:

  • Los estafadores son muy talentosos en monitorear y “hackear” los sistemas de instituciones financieras para saber quién está solicitando un préstamo o ayuda para consolidación de deudas.
  • Utilizan la información que obtienen al hackear sistemas de información para luego llamar y contactar a sus víctimas con ofertas de liquidación de deudas.
  • Para la víctima, como la oferta coincide con su necesidad y con la solicitud de préstamo efectuada, la llamada o el contacto no levanta mayor sospecha.
  • Ante estos acercamientos estamos en riesgo de perder nuestra información confidencial y además, dinero.
  • Aún si no hemos solicitado algún tipo de préstamo, debemos estar en alerta de estas llamadas o contactos, ya que representan una amenaza a nuestras finanzas.
  • Los estafadores se hacen pasar por alguna institución financiera reconocida y nos hacen una oferta de algún préstamo para aliviar nuestras deudas.
  • Si el acercamiento es por Internet o redes sociales, los estafadores utilizan la marca, imágenes o logos alusivos a instituciones reconocidas para inspirarnos confianza y hacernos pensar que la oferta es genuina.

Las Consecuencias:

  • Dado que las instituciones financieras reconocidas nos inspiran confianza y seguridad, este tipo de estafa nos pone en gran riesgo de comprometer nuestra información confidencial y perder dinero.
  • En algunas estafas de esta índole, la falsa “financiera’’ nos solicita algún depósito o un pago como parte de la solicitud de préstamo.
  • El caer en una de estas estafas puede resultar que nos roben la identidad y en una pérdida irremediable de dinero. Si logran acceso a nuestras cuentas bancarias, las pérdidas pueden ser aún mayores.

Protégete

  • Las instituciones financieras confiables y reconocidas no suelen llamar a sus clientes u otros para hacer ofertas de alivio de deudas.
  • Las instituciones reconocidas SIEMPRE hacen este tipo de ofertas por escrito mediante cartas. Incluso, si la oferta es por escrito, de todos modos, debemos ser sumamente cuidadosos en considerar lo que nos ofrecen y en la legitimidad de la oferta.
  • Rechaza el contacto de la persona o institución que nos está haciendo el acercamiento.
  • Toma control de la situación y se tu mismo quien te comuniques con la institución de tu selección para solicitar el préstamo de alivio de deudas.

Pasos a seguir:

  1. En caso de recibir una oferta como ésta, contacte a la línea de querellas de la oficina del Comisionado de instituciones financieras (OCIF), llamando al 787-723-3131.
  2. Asegúrese de no dar ninguna información personal o confidencial y que sea usted quien se comprometa a contactar a la entidad financiera.

Regla de oro:

  1. Como en otros tipos de fraude financiero, si la oferta suena demasiado buena como para ser cierta, no lo es.
  2. No permitas que tu situación financiera y la ansiedad que ésta te provoque dicte tu disponibilidad a recibir ofertas de alivio de deudas. Puedes perder más dinero y terminar en una situación aún peor.
  3. De recibir este tipo de llamadas o contacto por otros medios, engancha y rechaza el acercamiento.

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All