Fraude sobre liquidación o alivio de deudas

Los estafadores son muy talentosos en monitorear y “hackear” los sistemas de instituciones financieras para saber quién está solicitando un préstamo o ayuda para consolidación de deudas.
Utilizan la información que obtienen al hackear sistemas de información para luego llamar y contactar a sus víctimas con ofertas de liquidación de deudas.
Para la víctima, como la oferta coincide con su necesidad y con la solicitud de préstamo efectuada, la llamada o el contacto no levanta mayor sospecha.
Ante estos acercamientos estamos en riesgo de perder nuestra información confidencial y además, dinero.
Aún si no hemos solicitado algún tipo de préstamo, debemos estar en alerta de estas llamadas o contactos, ya que representan una amenaza a nuestras finanzas.
Los estafadores se hacen pasar por alguna institución financiera reconocida y nos hacen una oferta de algún préstamo para aliviar nuestras deudas.
Si el acercamiento es por Internet o redes sociales, los estafadores utilizan la marca, imágenes o logos alusivos a instituciones reconocidas para inspirarnos confianza y hacernos pensar que la oferta es genuina.
Las Consecuencias:
Dado que las instituciones financieras reconocidas nos inspiran confianza y seguridad, este tipo de estafa nos pone en gran riesgo de comprometer nuestra información confidencial y perder dinero.
En algunas estafas de esta índole, la falsa “financiera’’ nos solicita algún depósito o un pago como parte de la solicitud de préstamo.
El caer en una de estas estafas puede resultar que nos roben la identidad y en una pérdida irremediable de dinero. Si logran acceso a nuestras cuentas bancarias, las pérdidas pueden ser aún mayores.
Protégete
Las instituciones financieras confiables y reconocidas no suelen llamar a sus clientes u otros para hacer ofertas de alivio de deudas.
Las instituciones reconocidas SIEMPRE hacen este tipo de ofertas por escrito mediante cartas. Incluso, si la oferta es por escrito, de todos modos, debemos ser sumamente cuidadosos en considerar lo que nos ofrecen y en la legitimidad de la oferta.
Rechaza el contacto de la persona o institución que nos está haciendo el acercamiento.
Toma control de la situación y se tu mismo quien te comuniques con la institución de tu selección para solicitar el préstamo de alivio de deudas.
Pasos a seguir:
En caso de recibir una oferta como ésta, contacte a la línea de querellas de la oficina del Comisionado de instituciones financieras (OCIF), llamando al 787-723-3131.
Asegúrese de no dar ninguna información personal o confidencial y que sea usted quien se comprometa a contactar a la entidad financiera.
Regla de oro:
Como en otros tipos de fraude financiero, si la oferta suena demasiado buena como para ser cierta, no lo es.
No permitas que tu situación financiera y la ansiedad que ésta te provoque dicte tu disponibilidad a recibir ofertas de alivio de deudas. Puedes perder más dinero y terminar en una situación aún peor.
De recibir este tipo de llamadas o contacto por otros medios, engancha y rechaza el acercamiento.
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares