Fraude con tarjetas de regalo

Las tarjetas de regalo son una de las herramientas favoritas de los estafadores, ya que para las autoridades resultan imposibles de rastrear. Efectuar un pago con tarjeta de regalo es como realizar un pago en efectivo.
Por eso las tarjetas de regalo suelen ser utilizadas en esquemas de fraude en los cuales te piden que emitas un pago con la compra de tarjeta de regalo.
La estafa de este tipo puede comenzar de muchas maneras:
Puede ser que te indiquen que ganaste un premio de mucho o mediano valor y para reclamarlo tienes que pagar una cantidad mediante la compra de una tarjeta de regalo.
Otra posibilidad es que te indiquen que tienes alguna deuda de algún servicio o proveedor que parece ser genuina y te piden que la saldes mediante la compra de una tarjeta de regalo.
Otra modalidad es la de supuestas organizaciones benéficas o de ayudas que te piden cooperación mediante la compra de una tarjeta de regalo.
La estrategia detrás de este tipo de esquema es apelar a tus emociones, ya sea de entusiasmo por algo que ganaste o de preocupación por una deuda que tienes o de compasión por ayudar a alguien que te empuje a hacer la compra de esa tarjeta.
Manipulan tus sentimientos para que sientas el impulso de actuar rápido.
Generalmente te dan instrucciones especificas:
Ira una megatienda o un establecimiento particular.
Efectuar la compra de la tarjeta.
Entregársela personalmente al ‘’representante’’ de la entidad o compañía que te hizo el acercamiento.
Las Consecuencias:
En todo esquema de compra de tarjeta de regalo la pérdida es garantizada.
Dar un pago con tarjeta de regalo es equivalente a dar un pago en efectivo: Perderás tu dinero a corto plazo y resultará imposible recuperarlo.
El esquema de tarjeta de regalo pone en peligro no sólo tus finanzas, ya que puedes perder cientos de dólares sin garantía de recuperarlos, pero también pone en riesgo tu seguridad.
Te solicitan que entregues las tarjetas en persona y no hay manera de saber qué otras riesgos corres estando de frente a los individuos que te están estafando.
Protégete
En ninguna circunstancia, adquieras tarjetas de regalo para hacer ningún tipo de pago, donación o regalía que te soliciten.
Según las autoridades estatales y federales, cualquier acercamiento de este tipo debes catalogarlo INMEDIATAMENTE como un intento de fraude
NINGÚN proveedor genuino te va a solicitar pagos mediante el uso de tarjeta de regalo.
Pasos a seguir:
Si el acercamiento sobre la compra de tarjeta de regalo es por vía telefónica, engancha.
Si la petición de que compres con tarjeta de regalo es por correo electrónico u otro medio, ignóralo. Reporta el número del cual te llamaron a la con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) al siguiente contacto1-877-438-4338 (presione dos para español).
Regla de oro:
La solicitud de un pago mediante la compra de una tarjeta de regalo es una estafa garantizada, no caigas.
