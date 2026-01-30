FBI alerta sobre fraudes digitales que más golpean a los puertorriqueños

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) estableció el “Centro de quejas sobre el crimen por internet’’ (conocido como IC3), una herramienta para que el público pueda reportar estafas y crímenes cibernéticos. El IC3 recibe y analiza las querellas para rastrear estafadores y la sofisticación de los esquemas de fraude por internet. El FBI utiliza la información provista para sus investigaciones y hacer lo posible por ayudar las víctimas para recuperar sus pérdidas.

Las 5 estafas más prominentes según el informe del IC3

1. EXTORSIÓN, 212 querellas, $153,000 en pérdidas totales y hasta $2,000 por caso.

Ocupa el primer lugar en crímenes cibernéticos en Puerto Rico. Las estafas de extorsión son diversas y van dirigidas a chantajear las víctimas mediante amenazas y miedo.

2. Robo de datos personales, 152 querellas, $19 millones en pérdidas totales y sobre medio millón de dólares en un caso.

Esta ocupa la segunda posición y es una modalidad de robo de identidad a través del “phishing’’, donde se le envía un enlace a la persona con algún tipo de oferta. Al oprimir el enlace, se captura su información personal.

3. Fraude de inversiones, 113 querellas, $21.5 millones en pérdidas totales y un caso en que la víctima perdió $2.5 millones.

El fraude de inversiones sigue haciendo mucho daño a través de la promesa de ganancias en criptomonedas y otro tipo de esquemas que terminan resultando en numerosas pérdidas.

4. Fraude de “No pago y No entrega”, 111 querellas, $941,873 en pérdidas totales y un caso en que la víctima perdió sobre $32 mil dólares.

Este esquema ocupa la cuarta posición, y consiste en una promesa falsa de un pago o la compra de un producto a cambio de un depósito o información personal. Luego, el pago o la compra nunca se da.

5. Fraude romántico o de confianza, 85 querellas, $1.5 millones en pérdidas totales y un caso en que la víctima perdió sobre $182 mil dólares.

Aunque ocupa la quinta posición en los tipos de esquema de fraude, En cantidad de víctimas es casi tan numeroso como los demás, aunque muchos casos no son reportados. El IC3 es una herramienta poderosa para promover el que se reporten los fraudes. Para acceder la página del FBI sobre este tema y reportar un fraude visita www.ic3.gov.