Falsas ofertas de empleo

Lo que ocurre:

  • Debemos estar muy alertas con las ofertas lucrativas de empleo que recibimos por teléfono, Internet, correo electrónico o redes sociales.
  • Algunos estafadores tienen un talento especial para involucrar a la persona en empresas falsas o esquemas piramidales de ventas o inversión que se presentan al principio como extremadamente lucrativas, pero a largo plazo pueden resultar en graves pérdidas para la persona.
  • La intención del estafador en este tipo de esquemas es presentarnos una oferta extremadamente lucrativa, que resulte en grandes ganancias a mediano o largo plazo.
  • En algunos casos los estafadores tienen alguna información básica nuestra cómo nombre y profesión, o a lo que nos dedicamos. O tal vez conozcan tu área de estudio o preparación.
  • Esta información suelen obtenerla de antemano mediante el “hackeo” de sistemas de información de instituciones educativas o profesionales.
  • Nos solicitan información confidencial y en otros casos, además de la información personal, también nos solicitan algún depósito o cantidad de dinero o hasta la ‘’oportunidad’’ de ‘’invertir’’ con la promesa de recibir grandes ganancias con el paso del tiempo.
  • Este tipo de esquemas frecuentemente impacta mayormente a los jóvenes o estudiantes universitarios.

Las Consecuencias:

  • Esta estafa puede resultar en robo de identidad, dado que la solicitud de información pide que compartamos datos personales que luego pueden utilizar para acceder a nuestras finanzas y robarnos el dinero.
  • Cuando media alguna solicitud de depósito de dinero o inversión, la estafa resulta en una pérdida irremediable de dinero.
  • Ejemplos comunes, como ‘’trabaja desde tu hogar’’, involucra tener que comprar algún módulo inicial de ventas o equipo cuyo costo nos toca sufragar, que luego no podemos recuperar.
  • Este tipo de estrategias por parte de los estafadores van dirigida a tener acceso a nuestras finanzas para obtener dinero, ya sea a través de cuentas bancarias o tarjetas de crédito.
  • Además, usan nuestros datos personales para estafas posteriores que incluyen robo de identidad para estafar a otros, haciéndose pasar por nosotros.

Protégete

  • Seamos conscientes de que ninguna oferta de empleo lucrativa verdaderamente genuina sale de la nada, eso es prácticamente imposible
  • Las grandes oportunidades de empleo, por lo general provienen de la propia iniciativa nuestra o de un esfuerzo progresivo de nuestra parte para emprender y alcanzar más ganancias
  • Hay que estar claros que si nos hacen el acercamiento para ofrecernos esas grandes oportunidades de lucro, de por sí, el mero hecho de que nos las hagan debe levantar sospecha sobre la legitimidad de la oferta.

Pasos a seguir:

  1. Este tipo de estafas deben ser reportadas a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) al siguiente contacto 1-877-438-4338 (presione dos para español). También puedes comunicarte con el ‘’Better Business Bureau’’ (BBB) a través de la Cámara de Comercio de Puerto Rico al 787-721-6060. Si sospecha que su identidad ha sido robada, recuerde contactar al seguro social para que pongan una alerta de seguridad sobre su cuenta y transacciones crediticias sobre la misma.

 
Regla de oro:

  1. Si la oferta de empleo o inversión suena demasiado buena como para ser cierta, es falsa
  2. El lucro en la inversión del empleo surge del esfuerzo individual y muy pocas veces ‘’nos cae del cielo’’ ante nosotros, debemos tener alta sospecha en estos casos
  3. Para cualquier oferta de esta índole, solicite la información de contacto de quien le hizo dicha oferta y sea usted quien se contacte para asegurar la legitimidad del acercamiento.

