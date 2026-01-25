Falsas ofertas de empleo

Debemos estar muy alertas con las ofertas lucrativas de empleo que recibimos por teléfono, Internet, correo electrónico o redes sociales.
Algunos estafadores tienen un talento especial para involucrar a la persona en empresas falsas o esquemas piramidales de ventas o inversión que se presentan al principio como extremadamente lucrativas, pero a largo plazo pueden resultar en graves pérdidas para la persona.
La intención del estafador en este tipo de esquemas es presentarnos una oferta extremadamente lucrativa, que resulte en grandes ganancias a mediano o largo plazo.
En algunos casos los estafadores tienen alguna información básica nuestra cómo nombre y profesión, o a lo que nos dedicamos. O tal vez conozcan tu área de estudio o preparación.
Esta información suelen obtenerla de antemano mediante el “hackeo” de sistemas de información de instituciones educativas o profesionales.
Nos solicitan información confidencial y en otros casos, además de la información personal, también nos solicitan algún depósito o cantidad de dinero o hasta la ‘’oportunidad’’ de ‘’invertir’’ con la promesa de recibir grandes ganancias con el paso del tiempo.
Este tipo de esquemas frecuentemente impacta mayormente a los jóvenes o estudiantes universitarios.
Las Consecuencias:
Esta estafa puede resultar en robo de identidad, dado que la solicitud de información pide que compartamos datos personales que luego pueden utilizar para acceder a nuestras finanzas y robarnos el dinero.
Cuando media alguna solicitud de depósito de dinero o inversión, la estafa resulta en una pérdida irremediable de dinero.
Ejemplos comunes, como ‘’trabaja desde tu hogar’’, involucra tener que comprar algún módulo inicial de ventas o equipo cuyo costo nos toca sufragar, que luego no podemos recuperar.
Este tipo de estrategias por parte de los estafadores van dirigida a tener acceso a nuestras finanzas para obtener dinero, ya sea a través de cuentas bancarias o tarjetas de crédito.
Además, usan nuestros datos personales para estafas posteriores que incluyen robo de identidad para estafar a otros, haciéndose pasar por nosotros.
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares